Medveděv označil továrny dodávající drony Ukrajině v Evropě za potenciální cíle pro údery. Zmíněny jsou i české
17. 4. 2026
Bývalý prezident Ruské federace učinil toto prohlášení po zveřejnění seznamu 21 průmyslových zařízení v různých evropských zemích ruským Ministerstvem obrany, které, jak bylo uvedeno, se podílejí na "zvyšování výroby a dodávek UAV na Ukrajinu pro útoky na území Ruska".
"Prohlášení ruského ministerstva obrany by mělo být bráno doslovně: seznam evropských podniků vyrábějících drony a další vybavení je seznamem potenciálních cílů ruských ozbrojených sil. Kdy se údery stanou skutečností, záleží na tom, co se stane dál. Dobrou noc, evropští partneři!" napsal Medveděv na X.
Ve své publikaci Ministerstvo obrany rozděluje podniky na pobočky ukrajinských výrobců v Evropě, kteří podle něj vyrábějí drony a související komponenty (FP-1, FP2, Lyuty atd.), a evropské podniky vyrábějící komponenty pro UAV (motory, komunikační moduly atd.). Seznam uvádí adresy těchto poboček a společnosti, kterým patří. Mezi státy patří Spojené království, Německo, Dánsko, Španělsko, Itálie, Nizozemsko, Litva, Lotyšsko, Polsko, Česká republika, Izrael a Turecko.
Ministerstvo také uvedlo, že rozhodnutí těchto zemí zvýšit výrobu a dodávky dronů na Ukrajinu hrozí "prudkou eskalací vojensko-politické situace na celém evropském kontinentu". A samotné rozhodnutí bylo údajně učiněno v kontextu "rostoucích ztrát a zhoršujícího se nedostatku personálu v ozbrojených silách Ukrajiny".
"Evropská veřejnost by neměla jen jasně rozumět skutečným příčinám hrozeb pro svou bezpečnost, ale také znát adresy a také umístění "ukrajinských" a "společných" podniků pro výrobu UAV a komponentů pro Ukrajinu na území svých zemí," uvedlo ministerstvo obrany.
V březnu Ukrajina poprvé od začátku plnohodnotné invaze do Ruské federace vypustila více útočných dronů na cíle v Rusku než ruské jednotky vypustily proti Ukrajině, jak vypočítal kanál ABC na základě dat letectva Ozbrojených sil Ukrajiny a Ministerstva obrany Ruské federace.
Během měsíce podle ruských zpráv protivzdušné obranné síly zaznamenaly 7 347 ukrajinských UAV, což je historický rekord. Ukrajinská armáda hlásila ve stejném období útok 6 462 ruských dronů (+138 raket), asi 90 % dronů (5 833) a téměř 74 % raket (102) bylo zničeno.
