Teleportace, mimozemšťané a soda proti rakovině – nejen Trump se zbláznil, ale i jeho úředníci
17. 4. 2026
Zatímco prezidentovi muži blouzní o paranormálních jevech a o Diet Coke, zdá se, že jedinou nadějí USA je zásah mimozemšťanů
Lidé často kritizují demokraty za to, že jsou příliš opatrní a nikdy nic nedotáhnou do konce. Tento týden nás však všechny překvapili, když představili návrh plánu, jak dostat Donalda Trumpa z Bílého domu.
V úterý demokraté ve Sněmovně reprezentantů předložili návrh zákona, který by zřídil komisi, která by posoudila, zda je Trump nezpůsobilý k výkonu funkce a měl by být odvolán na základě 25. dodatku. Nemusím vám říkat, co to vyvolalo: Trump je čím dál tím nevyzpytatelnější, v jednu chvíli vyhrožuje genocidou a v další zveřejňuje fotky sebe sama jako Ježíše Krista, píše Arwa Mahdawi.
Nedělejte si přílišné naděje, v Kongresu ovládaném republikány má tento návrh malou šanci na úspěch. Nicméně jde stále o pozitivní vývoj a ukazuje to rostoucí chuť Kongresu hovořit o duševní způsobilosti prezidenta. Nebo o jejím nedostatku.
Ačkoli je tento zákon dobrým začátkem, myslím, že by se dalo jít ještě dál. Proč nevyžadovat kognitivní a psychologické testy pro všechny ve vládě? Protože to není jen Trump, kdo se zdá být trochu mimo, že? USA řídí banda lidí s velmi zajímavými nápady. A slovo „zajímavé“ používám v britském smyslu.
Vezměme si například Gregga Phillipse, vysokého úředníka Federální agentury pro zvládání mimořádných situací (FEMA). Phillips zastává konspirační teorie o volebních podvodech a řekl, že „kretén“ Joe Biden si zaslouží zemřít, což u Trumpova úředníka není nijak zvlášť překvapivé. Neobvyklé jsou však jeho tvrzení, že se jednou nedobrovolně teleportoval do restaurace Waffle House v městě Rome v Atlantě.
Jak přesně se to stalo? On sám si není jistý. Phillips však naznačil, že misky s bramborovými plackami v Waffle House za tu cestu nestály. „Teleportace není žádná legrace,“ řekl Phillips v poznámkách v podcastu, které minulý měsíc odhalila CNN. „Není to žádná legrace, protože vlastně nevíte, co děláte. Vlastně tomu nerozumíte, je to děsivé, ale přesto… ale tak skutečné.“
Je to ale opravdu tak skutečné? The New York Times provedl rozhovory se zaměstnanci a hosty ve třech pobočkách Waffle House v Rome a zjistil, že celkově je odpověď pravděpodobně „ne“. Nikdo „nevěděl o nikom, kdo by se do těchto nonstop restaurací dopravil paranormálními prostředky“.
V kancelářích Fema zjevně nejsou schované žádné teleportační stroje, protože místo toho, aby se vrátili v čase a zabránili Phillipsovi v těchto trapných výrocích, mluvčí agentury tvrdí, že komentáře byly vytrženy z kontextu. „Jedná se o osobní, neformální, veselé a poněkud duchovní diskuse vedené v kontextu boje o přežití rakoviny,“ řekl mluvčí CNN.
Phillips se mezitím pokusil poskytnout určitý kontext a na Truth Social uvedl, že podstupoval alternativní léčbu rakoviny a byl „silně pod vlivem léků“, když hovořil o své neobvyklé cestě do Waffle House. „Slovo ‚teleportace‘ nebylo moje,“ řekl. „Použil ho někdo jiný v rozhovoru, když hledal slova k popisu něčeho, pro co neexistuje snadný název. Přesnější biblické termíny jsou ‚přemístěn‘ nebo ‚přenesen‘.“
Phillipsova tvrzení o teleportaci (nebo přenesení) se zdají být trochu přehnaná i pro Trumpovu administrativu, která ho údajně požádala, aby přestal o této záležitosti psát. Dokonce i samotný prezident je zmatený. „Co znamená teleportace? Dělal si legraci?“ zeptal se Trump CNN minulý týden, když byl dotázán na tato prohlášení.
Pokud si Phillips chce udržet svou práci, měl by podle mě nechat všechny ty řeči o teleportaci být a místo toho začít mluvit o mimozemšťanech. Nevím, jestli je to proto, že zoufale hledají známky inteligentního života, ale republikáni jsou posedlí mimozemskou aktivitou. Patří mezi ně i JD Vance, který během nedávného vystoupení v podcastu Benny Show řekl konzervativnímu komentátorovi Bennymu Johnsonovi, že si myslí, že mimozemšťané jsou „démoni“. „Neměl jsem na to dost času,“ pokračoval Vance, ale vypracoval si několik teorií. „Myslím si, že nebeské bytosti létají kolem a dělají lidem podivné věci. Myslím si, že touha popsat vše nebeské, vše nadpozemské, je popsat to jako mimozemšťany,“ řekl Vance. Možná to byli mimozemští démoni, kteří vzali Phillipse do Waffle House?
Pokud ano, můžete se vsadit, že republikáni tomu přijdou na kloub. Maga možná neusiluje o všeobecné zdravotní pojištění nebo levnější ceny, ale velmi tvrdě pracuje na tom, aby Trumpova administrativa odhalila informace o všech těch démonech kroužících kolem Země.
V neděli Tim Burchett, republikánský kongresman z Tennessee, vyzval Trumpa, aby zveřejnil vládní spisy o mimozemšťanech. „Odlupujte vrstvy té cibule, nechte Ameriku rozhodnout, jestli to zvládneme,“ naléhal Burchett. „Myslím, že to zvládneme.“
Zvládneme to ale opravdu? Protože se zdá, že se děje něco velmi znepokojivého. V nedávné epizodě podcastu bývalý republikánský kongresman Matt Gaetz, který byl krátce Trumpovým kandidátem na post generálního prokurátora USA, tvrdil, že byl informován o tajném programu chovu hybridů mimozemšťanů a lidí, když byl ve funkci. A sám Burchett kdysi ve Fox News prohlásil, že mimozemšťané disponují technologií, která by mohla proměnit lidi „v uhelné brikety“.
Mimozemšťané možná mají pokročilou technologii, ale víte, co (pravděpodobně) nemají? Dietní limonádu. Zatímco si spousta lidí kladla otázku, jak je možné, že je Trump tak zdravý, když se živí nezdravým jídlem, zdá se, že jsme se tento týden dozvěděli odpověď. Podle komentářů Mehmeta Oze v podcastu Donalda Trumpa Jr. si prezident, který má mnoho neobvyklých názorů na medicínu a zdraví, myslí, že Diet Coke je elixír zdraví.
„Tvůj táta tvrdí, že dietní limonáda je pro něj dobrá, protože zabíjí trávu – pokud se vylije na trávu – takže proto musí zabíjet rakovinné buňky uvnitř těla,“ řekl Oz. „Možná na něco přišel,“ odpověděl Trump Jr. Nebo možná je na něčem závislý. Trump by však své nápady ohledně dietních limonád měl pravděpodobně konzultovat se svým ministrem zdravotnictví Robertem F. Kennedym Jr. – který, jak všichni víme, má sám některé neortodoxní názory: jednou řekl, že si myslí, že wifi způsobuje „únik mozku“ a chemikálie ve vodovodní síti mohou u dětí vyvolat transgenderismus.
Pro laika to vše může znít jako bláznovství, ale možná bychom měli odložit svou nedůvěru. Koneckonců, pokud nelze uplatnit 25. dodatek, naší jedinou šancí na to, aby se Amerika opět stala rozumnou, může být mimozemský zásah. Mimozemšťané, pokud toto čtete: prosím, přijďte navštívit USA! Dáme vám pěkně vychlazenou plechovku limonády proti rakovině a zavedeme vás přímo k našemu vůdci.
Zdroj v angličtině ZDE
Diskuse