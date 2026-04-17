Dosáhla vlna krajně pravicového populismu v Evropě vrcholu?
17. 4. 2026
Volby byly oslavovány jako triumf demokratického procesu: volební účast přesáhla 74 %, což je nejvyšší úroveň v historii země. Voliči byli pro změnu a navzdory výrazným doporučením zahraničních politiků – včetně osobního vystoupení amerického viceprezidenta JD Vance – a volebnímu hřišti nakloněnému ve prospěch Orbána se Maďaři nenechali odradit od volby nového vedení.
Ačkoliv je Magyar bezpochyby konzervativní (dokonce pocházel z Orbánovy pravicové strany Fidesz, než se odtrhl), představuje zásadní odklon od populistického hnutí, které Orbán prosadil.
Maďarsko není samo. Během posledního desetiletí dosáhly krajně pravicové strany volebních zisků po celé Evropě, včetně Polska, Itálie, Francie a Německa. Ale v posledních letech zažila krajní pravice i neúspěchy. Výsledky v Maďarsku nyní vyvolávají otázku: dosáhl pravicový populismus v Evropě vrcholu? Podle Mujtaby Rahmana, generálního ředitele skupiny Eurasia Group pro Evropu, budou populisté v Římě, Varšavě a Paříži čelit těmto otázkám v sérii "velmi významných voleb" v roce 2027.
Pravicový vzestup... A pád?
V Itálii bude strana Bratři Itálie premiérky Giorgie Meloni usilovat o druhý mandát do konce příštího roku. Strana vyhrála všeobecné volby v roce 2022 na platformě natalismu, proti-LGBTQ politik a protimigrantských nálad. Nyní se italská premiérka zaměřuje na jiné otázky, konkrétně ekonomiku a soudnictví.
Letos se zaměřila na soudnictví, konkrétně na "nedbalé soudce", kteří podle ní zpomalují její práci v boji proti kriminalitě. Opozice její pokusy o soudní reformy zesměšňovala jako snahu zvýšit politický vliv nad soudy a změny byly zamítnuty v referendu, které bylo široce vnímáno jako obžaloba její vlády a rána obrazu nezranitelnosti, který si od nástupu do úřadu pěstovala.
V Polsku se v roce 2015 dostala k moci Strana práva a spravedlnosti, neboli PiS, na nacionalistické, sociálně konzervativní a protielitní platformě. Během svých osmi let u moci poskytovala štědré podpory rodinám s dětmi, ale byla také obviňována z podkopávání demokratických norem formou omezování svobody tisku a udílení kontroly ministrovi spravedlnosti nad žalobci.
PiS získala ve volbách do parlamentu v roce 2023 největší podíl hlasů, ale ztratila schopnost vládnout, protože opoziční strany se spojily za centristickým premiérem Donaldem Tuskem a jeho stranou Občanská koalice a vytvořily většinový blok v parlamentu. Přesto PiS zůstává vlivnou silou, když loni vyhrál prezidentské volby Karol Nawrocki.
Ve Francii převzala Marine Le Pen v roce 2011 stranu svého otce Jeana Le Pena, Národní frontu, a posunula ji z okrajového hnutí mezi nejsilnější politické síly ve Francii. Rozšířila jeho přitažlivost mezi dělnickou třídou a kvalifikovala se do druhého kola proti prezidentu Emmanuelu Macronovi v roce 2022, kde získala 23 % hlasů. Ve francouzských předčasných parlamentních volbách v roce 2024 její strana, přejmenovaná na Národní shromáždění, získala první kolo s 33 % hlasů, ale byla zablokována koalicí levicových a středových stran.
Nedávné komunální volby přinesly smíšené výsledky francouzské pravice, když socialisté udrželi moc v Paříži a Marseille, zatímco Národní shromáždění, nyní vedené Jordanem Bardellou, rozšířilo svou základnu v menších městech. Navíc američtí představitelé, kteří se setkali s vůdci Národního shromáždění, byli údajně "zklamaní" poté, co slyšeli jejich návrh na podporu ekonomiky a snížení rostoucího dluhu, což by mohla být pro stranu před příští volbami potenciální rána.
Co odrazuje voliče od populismu v Evropě?
Existuje několik faktorů. Podle Rahmana americký prezident Donald Trump "znehodnotil nacionalistický populismus v některých zemích". V Itálii například Trumpova popularita činí 19 %, což je polovina oproti předchozímu roku. Meloni, která byla jedinou evropskou vůdkyní, jež se zúčastnila Trumpovy inaugurace, a kterou nazval "skvělou vůdkyní a přítelkyní", se nyní zdá být opatrná, aby nebyla pošpiněna spojením a vytvořila si odstup od amerického vůdce, zejména tím, že důrazně odmítla jeho požadavky na pomoc v íránské válce.
V Orbánově případě se spojení s Trumpem mohlo obrátit proti němu: po Vanceově osobní podpoře kampaně ukázaly sázkové trhy pokles šancí maďarského lídra na vítězství o 3 %.
Orbán a jeho strana byli však také obviněni z klientelismu a korupce, včetně využívání evropských fondů na stavební projekty "bílého slona" a udělování miliard státních zakázek oligarchickým přátelům – to vše pomohlo během jeho čtvrtého funkčního období potopit ekonomiku a nakonec se mu to vymstilo. Jak to nedávno vyjádřil Ian Bremmer v Quick Take, maďarský lid "vůbec neuspěl," říká Ian, "a jsou kvůli tomu naštvaní".
Podpora pravicových populistických vlád může také klesat z běžných důvodů: když nedokážou zajistit lepší životní úroveň pro obyčejné lidi a když dosáhnou konce své politické životnosti. "Neoblíbenost úřadujících mocných je součástí vysvětlení v Polsku, Itálii a nyní i v Maďarsku," říká Rahman. Když úřadující guvernéři ztratí populistický šmrnc, veřejnost v ně ztrácí důvěru.
Širší důsledky pro Evropu
Podle Rahmana bude Magyarovou prioritou obnovit vztahy Maďarska s Evropou, které se rozpadaly, když se Orbán přibližoval k Rusku. "Celkově pocit sílícího populistického proudu skončil," vysvětluje Rahman. Varuje však, že "recese vyvolaná íránskou válkou může přinést novou vlnu nejasného hněvu vůči 'elitám'". Pravicový populismus možná upadá – ale ještě z něj nejsme venku.
