Trumpovi poradci ho vyzvali, aby omezil improvizované projevy
20. 4. 2026
Trumpův impulzivní styl vyvolává obavy mezi jeho poradci. Jeho výroky často působí nekonzistentně, od výzev k podpoře spojenců až po prohlášení o neochotě Spojených států účastnit se vojenské pomoci.
Mediální zdroje také uvádějí, že některá prezidentova veřejná prohlášení, včetně ostrých komentářů o Íránu, nebyla součástí předem dohodnuté strategie. Konkrétně mluvíme o Trumpově příspěvku, ve kterém řekl, že "celá civilizace může zaniknout", pokud Írán nesplní požadavky USA. Podle zdrojů publikace šlo o improvizaci a nešlo o součást národního bezpečnostního plánu.
Klíčoví Trumpovi poradci se střídali v tom, že prezidentovi říkají, že by měl omezit improvizované rozhovory, protože ty jen přesvědčují veřejnost, že jeho sdělení jsou protichůdná.
Občas Trump podle WSJ žertoval s tiskovou mluvčí Bílého domu Caroline Levitt, že novinářům sděloval důležité zprávy, ale ona si bude muset počkat, co to "je". Nějakou dobu souhlasil s omezením, ale později se vrátil ke svému obvyklému stylu komunikace.
