Hormuz je otevřen, snad si Írán nedělá z Trumpa legraci
17. 4. 2026 / Boris Cvek
Tak už máme zase otevřený Hormuz. Sdělil to prezident Trump. Reagoval tak na prohlášení Íránu, že Hormuz je „kompletně otevřený“ po celou dobu příměří mezi Izraelem a Libanonem. Toto příměří ovšem asi reálně neexistuje.
France24 totiž informuje, že podle libanonské armády Izrael stále útočí na Libanon. Podle Izraele je ostatně operace proti Hizballáhu nedokončená. Trump si možná celou věc s příměřím vymyslel a Írán si z něj dělá legraci.
Možná taky ne a Hormuz je opravdu otevřen. Musíme si počkat na údaj, kolik lodí a s jakým nákladem za příštích 24 hodin propluje. Zatím bohužel nevíme nic. Jisté je jenom to, že slova ropu nenahradí. „Hormuz je otevřen“ nám nepomůže, pokud opravdu nedojde k transportu ropy, hnojiv atd.
