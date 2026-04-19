Robert Reich: Ve vzduchu visí změna
19. 4. 2026
Škodlivé důsledky Trumpova autoritářství jsou nyní všem na očích
Přátelé,
Tu změnu ve vzduchu, který dýcháme, lze téměř cítit.
Nejde jen o to, že demokraté vyhrávají doplňkové volby s velkým náskokem (a i tam, kde ne, dosahují v tradičně republikánských oblastech nadprůměrných výsledků, v průměru o 16 procentních bodů), píše Robert Reich.
Ani to, že Viktor Orbán byl po 16 letech autoritářské vlády drtivě poražen, přičemž se voleb zúčastnilo téměř 80 procent oprávněných voličů. (Vítěz, Peter Magyar, překonal Orbánův zmanipulovaný systém tím, že se zaměřil na Orbánovu korupci a spojil ji s ekonomickými obtížemi, kterým čelí průměrní Maďaři.)
Nebo že Trump zveřejnil svou fotku jako Ježíš, čímž odhalil svůj božský komplex a způsobil, že i evangelikální křesťané v jeho MAGA základně zpochybňují jeho náboženskou víru a duševní stabilitu.
Nebo že Trump a Vance byli natolik hloupí, že si vybrali souboj s papežem Lvem, který to využil k vysvětlení svých (a pro katolíky Ježíšových) námitek proti válce a tyranům kdekoli.
Nebo že Trumpova hlavní spojenkyně v Evropě (a jediná evropská vůdkyně, která se zúčastnila jeho inaugurace), italská premiérka Giorgia Meloniová, popsala Trumpův útok na papeže jako „nepřijatelný“ (Trump na to reagoval útokem na ni za „nedostatek odvahy“, když se odmítla připojit k jeho válce proti Íránu).
Nebo že Trump pohrozil vyhlazením íránské civilizace – což přimělo dokonce i Tuckera Carlsona označit Trumpovu hrozbu za „odpornou v každém ohledu“, Candace Owensovou požadovat uplatnění 25. dodatku k Ústavě k jeho odvolání z úřadu, konspiračního teoretika Alexe Jonese obvinit Trumpa z vyhrožování „genocidou“ a Megyn Kellyovou přiznat, že Trumpova koalice je „zcela rozpadlá a na kusy“.
Nebo že Trumpova válka byla tak odporným neúspěchem, že prokázala jeho nebezpečnou ignoranci a slábnoucí mentální schopnosti.
Je to všechno dohromady.
Přidejte k tomu Trumpovy právní neúspěchy při stíhání jeho politických nepřátel, při útocích na univerzity a právnické firmy, při zavádění cel a při podávání žalob za pomluvu – a pochopíte, proč se atmosféra kolem nás začíná měnit.
Váhám říci, že jsme v této hrůzné době dosáhli bodu zlomu. Ale zdá se, že se mění něco zásadního.
Amerika a světové demokracie začínají vyhrávat tento rozhodující boj – proti silám autoritářství, korupce, bigotnosti, ignorance, lží, chamtivosti a násilí.
Začínáme vyhrávat, protože Trump a síly, které rozpoutal, jsou tak hluboce odpudivé pro svědomí většiny Američanů a velké části zbytku lidstva.
Čím více se Trump a tyto síly odhalují v pravém světle, tím více se od nich slušní lidé – ať už se nazývají republikáni nebo demokraté, konzervativci nebo progresivci, pravicoví nebo levicoví, Američané nebo neameričané – odvrací.
Samozřejmě jsme ještě nezvítězili. Ale, přátelé, děláme pokroky. A zvítězíme.
