Nové Dillí protestuje proti palbě na lodě plující indickou vlajkou v Hormuzu
20. 4. 2026
Nové Dillí předvolalo íránského velvyslance, aby podalo protest proti "střelbě", do které byly zapojeny dvě lodě plující indickou vlajkou v Hormuzském průlivu, uvedlo ministerstvo zahraničí.
Írán zrušil svůj závazek znovu otevřít strategickou obchodní trasu pro komerční dopravu během příměří na Blízkém východě na protest proti americké protiblokádě vodní cesty, která je klíčovou cestou pro ropu a plyn.
Bezpečnostní pozorovatelé uvedli, že několik obchodních lodí bylo v sobotu vystaveno palbě a hrozbám íránských sil, když se pokoušely překročit průliv.
Indické ministerstvo zahraničí v prohlášení uvedlo, že tajemník Vikram Misri předvolal íránského velvyslance a "vyjádřil hluboké znepokojení Indie nad dnešním palebným incidentem, do kterého byly zapojeny dvě indické lodě plující pod indickou vlajkou v Hormuzském průlivu".
Nové Dillí také vyzvalo Írán, aby "co nejdříve obnovil proces usnadnění přepravy lodí směřujících do Indie přes průliv", uvádí prohlášení a dodává, že vyslanec "se zavázal tyto názory předat íránským úřadům".
Monitorovací stanice TankerTrackers.com uvedla v příspěvku na X, že "dvě indické lodě byly donuceny íránským námořnictvem Sepah (IRGC) ustoupit na západ z Hormuzského průlivu", přičemž jedno z těchto plavidel bylo "supertanker VLCC pod indickou vlajkou převážející 2 miliony barelů irácké ropy".
Indii, druhému největšímu světovému odběrateli zkapalněného plynu, se v posledních týdnech podařilo zajistit průjezd několika lodím plujícím pod indickou vlajkou.
Indie dováží asi 60 % svých potřeb LPG a od začátku války na Blízkém východě 28. února se potýká s nedostatkem plynu.
Nové Dillí udržuje úzké vztahy s Teheránem, ale postupně rozšiřuje spolupráci s jeho rivalem Izraelem v oblasti obrany, zemědělství, technologií a kybernetické bezpečnosti.
