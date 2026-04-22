Šojgu přirovnal Podněstří k Donbasu a pohrozil ruskou intervencí
22. 4. 2026
Podle něj Kišiněv s "účastí" Ukrajiny zavedl "blokádu" regionu a všemi možnými způsoby "zhoršuje životní podmínky" místního obyvatelstva, vytváří "překážky v obchodu, bankovnictví a dopravě". "Jsou to omezení svobody pohybu, nelegální celní poplatky, svévolné odebrání občanství... Situace je, upřímně řečeno, obtížná. Páteřní podniky nefungují nebo pracují přerušovaně, existuje chronický nedostatek energetických zdrojů," uvedl Šojgu.
Poznamenal, že "rétorika moldavského vedení ohledně Podněstří stále více připomíná prohlášení ukrajinských úřadů ohledně Donbasu po roce 2014," a varoval republiku před eskalací, čímž pohrozil ruskou intervencí.
"V Podněstří žije více než 220 tisíc ruských občanů, jejichž zájmy a bezpečnost jsou v současnosti ohroženy kvůli bezohlednému a nezodpovědnému jednání Kyjeva a Kišiněva. A pokud to bude potřeba, Rusko podnikne všechny nezbytné kroky a použije všechny dostupné metody k jejich ochraně," zdůraznil Šojgu.
Také obvinil Moldavsko, že se snaží "vytlačit" úkolovou skupinu ruských vojáků z Podněstří. Tajemník Rady bezpečnosti připomněl, že 17. dubna republika vyhlásila vedení kontingentního personálu za non grata, čímž efektivně připravila velitele o možnost pohybovat se mimo region. Podle Šojgua tento krok "jednoznačně potvrzuje pevný záměr" Kišiněva "situaci dále zhoršit".
"Stále doufáme, že se události nevyvinou podle toho nejnegativnějšího scénáře. Opakovaně jsme varovali na všech úrovních, že jakékoli pokusy vyřešit podněsterskou otázku ozbrojenými prostředky, stejně jako snaha nahradit ruské mírové jednotky "kontingentem západních zemí", vyvolají negativní důsledky pro Moldavsko i celý region," uzavřel Šojgu.
Prohlášení byla učiněna na pozadí schválení rozhodnutí Moldavska vystoupit z SNS. Kreml dříve uvedl, že republiku "nic dobrého" nečeká, pokud bude pokračovat v "konfrontaci" s Ruskem kvůli budování vztahů s Evropou.
Na podzim 2025 Moldavsko schválilo novou vojenskou strategii do roku 2035, v níž označilo Ruskou federaci za "hlavní hrozbu". Prezident Maia Sandu již dříve opakovaně obviňoval Moskvu z vměšování do záležitostí Kišiněva a snahy o státní převrat.
Zdroj v ruštině: ZDE
