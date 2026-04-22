Přehled probíhajících francouzských rozvojových projektů pro hluboký úder
22. 4. 2026
Tento příspěvek přezkoumává probíhající francouzské programy úderu na dlouhou vzdálenost a hlubokého úderu napříč čtyřmi oblastmi schopností: raketové dělostřelectvo, křižující střely, balistické rakety a cenově dostupné jednosměrné efektory.
Není překvapením, že rozsah těchto snah vyvolává otázky ohledně finanční a průmyslové proveditelnosti. Nicméně nedávné, poměrně rozhodné přijetí dostupných dlouhodobých úderných řešení Francií by ji mohlo postavit do pozice evropského lídra v této oblasti schopností.
Francouzské programy pro dlouhý a hluboký úder
Celkem francouzští výrobci vyvíjejí třináct odlišných systémů pro dlouhý a hluboký úder podrobněji prozkoumaných v následující části.
Raketové dělostřelectvo
V rámci programu FLP-T francouzští výrobci v současnosti vyvíjejí dva konkurenční návrhy řízené dělostřelecké rakety s doletem 150 km, konceptuálně podobné americké GMLRS-ER vystřelované z HIMARSu.
MBDA a Safran nabízejí Thundart, zatímco ArianeGroup a Thales společně nabízejí FLP-T 150 (pravděpodobně dočasný název). Program si klade za cíl pořídit do roku 2030 alespoň 13 francouzských systémů MLRS, což naznačuje, že vítězný návrh dosáhne počáteční operační způsobilosti na počátku 30. let 21. století.
Ačkoli se zdá, že existuje zájem o francouzskou raketovou střelu s doletem 150–300 kilometrů, srovnatelnou s americkou M57 ATACMS nebo jihokorejskou CTM-290, v rámci programu v současnosti není plánován žádný takový systém. FLP-T však předpokládá schopnost úderu na vzdálenost přes 500 kilometrů, která bude diskutována v následující části.
Pozemní útočné střely
Francie má v současnosti tři probíhající programy střel s plochou dráhou letu pro útoky na pevninu.
První je SCALP-EG Mk. 2, která, jak název napovídá, je evolucí stávající letecky odpalované řízené střely SCALP-EG, pravděpodobně zahrnující vylepšené funkce navádění, vyhledávání cílů a plánování mise, přičemž si v zásadě zachovává původní trup a zachovává interoperabilitu se současnou flotilou. Mk. 2 je primárně určen jako opatření k prodloužení životnosti, který překlene propast do doby, než na počátku 30. let 21. století francouzská střela s plochou dráhou letu vstoupí do služby.
Tímto systémem nové generace je STRATUS LO, vyvinutý v rámci programu Future Cruise/Anti-Ship Weapon, který byl provozován společně s Velkou Británií a Itálií. STRATUS LO je jednou ze dvou variant, které jsou v rámci programu vyvíjeny, druhou je STRATUS RS. STRATUS LO je podzvuková, slabě pozorovatelná střela pro útoky na pevninu; STRATUS RS je nadzvuková střela s plochou dráhou letu s cílovou maximální rychlostí Mach 3 až Mach 5.
Pro Francii STRATUS LO primárně nahradí SCALP-EG. Zatímco STRATUS RS bude sloužit obecné víceúčelové funkci, je také zamýšlen k poskytování specializovanějších schopností SEAD/DEAD a časově citlivých zaměřovacích schopností pro flotilu Rafale F5. STRATUS LO cílí na počáteční operační schopnost kolem roku 2032; STRATUS RS pravděpodobně nebude provozován dříve než v roce 2035.
Nakonec MBDA vyvíjí pozemní křižující střelu, pozemní střelu s plochou dráhou letu adaptovanou z Missile de Croisière Navale — francouzské střely pro útok na pevninu odpalované z lodí a ponorek, která dosáhla počáteční operační způsobilosti v roce 2017. První testovací zážehy jsou plánovány na roky 2027–2028. U pozemní řízené střely se předpokládá, že pokryje dolet přes 500 kilometrů v rámci programu FLP-T, s pravděpodobným doletem přesahujícím 1 000 kilometrů a potenciální počáteční operační schopností na počátku 30. let 21. století.
Balistické rakety
Program Missile Balistique Terrestre (MBT), vedený společností ArianeGroup, představuje návrat Francie ke schopnosti konvenčních balistických raket po třicetileté pauze.
Dvě varianty byly představeny jako makety na pařížském leteckém veletrhu v červnu 2025. První je jednostupňová balistická střela na tuhé palivo se základním doletem přesahujícím 1 000 kilometrů, vypouštěná z nákladního auta ze standardního přepravního a odpalovacího zařízení (transporter erector launcher,TEL). Druhá varianta je dvoustupňová, která prodlužuje dolet na 2 000 kilometrů nebo více. Obě silně čerpají z odbornosti ArianeGroup v oblasti raketových motorů na tuhé palivo vyvinutých pro balistickou raketu M51 vypouštěnou z ponorky a rodiny odpalovacích zařízení Ariane.
Program byl formálně financován v rozpočtu na rok 2026 počáteční částkou 15,6 milionu eur na studii proveditelnosti, což dosáhlo přibližně 900 milionů eur do roku 2030. Realistická počáteční operační schopnost jednostupňové varianty je na počátku až v polovině 30. let 21. století; dvoustupňová varianta je pravděpodobně ještě dál.
Dvoustupňová varianta by mohla nakonec zahrnovat hypersonický kluzákový koncový stupeň, které navazuje na demonstrační program V-MAX úspěšně testovaný v červnu 2023 pomocí americké sondážní rakety. V-MAX2, nástupce hypersonického kluzákového koncového stupně, je konstrukčně blíže konečnému operačnímu systému a původně měl být testován v roce 2025, ale byl odložen poté, co se Francie rozhodla opustit americkou technologii pomocných motorů.
Francie nyní čeká na dokončení dvoustupňové sondážní rakety SyLEx, rovněž dodané společností ArianeGroup, která je potřeba k vynesení projektilu do výšky před obnovením testování hypersonického kluzákového koncového stupně. Sondážní raketa není plánována k letu před rokem 2027, což pravděpodobně posune testování související s hypersonikou až na konec 20. let a konečné nasazení až do 30. let 21. století.
Nízkonákladové systémy úderů na velkou vzdálenost
Nakonec Francie pracuje na třech samostatných dlouhodobých a hlubokých úderných programech zaměřených na vytváření dostupné masy.
Prvním je MBDA One-Way Effector (OWE), proudový dálkový útočný dron s doletem 500 kilometrů a čtyřicetikilogramovou hlavicí. Francouzská zbrojní agentura (DGA) potvrdila objednávku na vývoj a výrobu v lednu 2026, přičemž první dodávky francouzským ozbrojeným silám jsou plánovány na polovinu roku 2027. MBDA tvrdí, že má díky partnerstvím s výrobci z automobilového průmyslu výrobní kapacitu až 1 000 kusů měsíčně. Počáteční smluvní množství nebylo zveřejněno, ale pravděpodobně činí několik stovek.
Druhým je Crossbow MBDA, těžší jednosměrný efektor nesoucí třistakilogramovou hlavici na vzdálenost 800 kilometrů, zčásti shodný s návrhy řízených ministřel, které proslavila Ukrajina a které rozvíjelo několik dalších výrobců. Žádná výrobní smlouva nebyla potvrzena.
Třetím je Chorus vyvinutý firmou Turgis & Gaillard ve spolupráci s automobilkou Renault, který předpokládá systém hlubokého úderu nesoucího pětisetkilogramovou hlavici na vzdálenost 3 000 kilometrů rychlostí přibližně 400 kilometrů za hodinu. Systém byl běžně označován jako dron, i když se zdá, že má více podobností s nízkonákladovou těžkou střelou s plochou dráhou letu, podobnou ukrajinské FP-5 Flamingo. DGA udělila validační smlouvu v hodnotě 35 milionů eur, přičemž do léta 2026 má být dodáno přibližně deset dronů k vyhodnocení. Pokud zkoušky uspějí, může následovat desetiletá rámcová smlouva v hodnotě přibližně 1 miliardy eur.
Francie je také signatářem Evropského dopisu o záměru OWE 500+ Letter of Intent (ELSA), podepsaného v únoru 2026 šesti evropskými zeměmi, který předpokládá společně vyvinutý jednosměrný efektor s doletem přesahujícím 500 kilometrů a jednotkovou cenou pod 100 000 €. Program je ve fázi studie proveditelnosti a dosud nebyl uzavřen vývojový kontrakt. MBDA OWE by mohl sloužit jako průmyslový základ pro multilaterální evropské údery na velkou vzdálenost, i když zůstává otázkou, zda se program ELSA přikloní k tomuto návrhu nebo k jinému.
Výhled a výzvy
Francouzské portfolio úderů na dlouhou vzdálenost a hlubokých úderů je na papíře nejambicióznější v Evropě. Napříč všemi úrovněmi schopností francouzský průmysl vyvíjí nebo nedávno zadal více odlišných úderných systémů než kterýkoli jiný evropský stát.
Závaznými omezeními budou finanční kapacita a průmyslová šířka pásma. MBDA a ArianeGroup současně provozují vývojové programy téměř ve všech konvenčních kategoriích úderů na velkou vzdálenost zmíněných výše, přičemž udržují stávající systémy a realizují závazky jaderné modernizace — ASMPA-R, ASN4G a M51.4 — které pohlcují značnou inženýrskou kapacitu.
Riziko časové osy je také zřejmé. Několik programů už má zpoždění a sekvenční závislosti znamenají, že chyba v jednom programu se může šířit i na ostatní. Mezera ve schopnostech FLP-T — období mezi vyřazením současné MLRS jednotky a dodáním systémů FLP-T — je potvrzeným krátkodobým problémem bez plně zajištěného řešení. Obecněji, stejně jako ve zbytku Evropy, nelze očekávat komplexnější francouzské přezbrojení v oblasti střel před polovinou 30. let 21. století, což ponechává neřešené okno pozdních 20. let, které evropští představitelé označili za období potenciálně největšího nebezpečí.
Nicméně francouzské úsilí bylo částečně rozhodnější než u jiných evropských států. To platí zejména pro dostupnější schopnosti hlubokého úderu, kde Francie uzavřela pevné smlouvy na vývoj a nákup — byť jen v omezeném množství a pro účely ověření konceptu — zatímco ostatní evropské státy zůstávají uvězněny ve fázi plánování. Pokud Francie zůstane na kurzu a bude tyto programy realizovat s disciplínou, mohla by se stát evropským lídrem v této oblasti schopností.
