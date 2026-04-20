Krize na Blízkém východě: Trump tvrdí, že námořní pěchota zadržela loď plující pod íránskou vlajkou
20. 4. 2026
Izraelská palba v neděli zabila jednoho Palestince a zranila další tři v centrální části Gazy, sdělili zdravotničtí představitelé agentuře Associated Press.
Palestinci v Gaze hlásí, že izraelské útoky se v posledních několika dnech v celé enklávě zintenzivnily. Od uzavření křehké dohody o příměří v říjnu představují smrtící izraelské útoky v Gaze neustálou hrozbu. Ministerstvo zdravotnictví v Gaze uvádí, že od začátku příměří bylo zabito více než 775 Palestinců.
Trump tvrdí, že loď amerického námořnictva vystřelila na plavidlo, které se pokoušelo proplout blokádou íránských přístavů; Írán slíbil, že udrží Hormuzský průliv uzavřený, dokud nebude blokáda zrušena
Američtí mariňáci zadrželi loď plující pod íránskou vlajkou, tvrdí Trump
Donald Trump v nedělním příspěvku uvedl, že americká námořní pěchota zadržela loď, která se pokusila proplout americkou blokádou íránských přístavů, a dodal, že americké síly loď zastavily tím, že vyrazily díru do její strojovny.
„Dnes se nákladní loď plující pod íránskou vlajkou jménem TOUSKA, dlouhá téměř 900 stop a vážící téměř tolik jako letadlová loď, pokusila proplout naší námořní blokádou, a nedopadlo to pro ni dobře,“ napsal Trump v příspěvku na Truth Social.
„Americký torpédoborec USS SPRUANCE zadržel loď TOUSKA v Ománském zálivu a dal jí jasné varování, aby zastavila. Íránská posádka odmítla poslechnout, takže naše loď je zastavila přímo na místě tím, že vyrazila díru do strojovny,“ dodal. „V tuto chvíli mají loď v držení americké námořní pěchoty.
- Írán údajně odmítl účast na druhém kole mírových rozhovorů s USA v Pákistánu, přičemž jako důvod uvedl „nadměrné požadavky Washingtonu, nereálná očekávání, neustálé změny postoje, opakované rozpory a pokračující námořní blokádu, kterou považuje za porušení příměří“, podle oficiální tiskové agentury IRNA.
- Během jedné hodiny Trumpova administrativa třikrát změnila názor na to, zda se JD Vance vydá do Islámábádu na další kolo mírových rozhovorů s Íránem.
- Americká armáda potvrdila, že americký torpédoborec vystřelil „několik salv“ na loď plující pod íránskou vlajkou, která se pokoušela proplout námořní blokádou. V nedělním prohlášení americké Centrální velitelství (Centcom) uvedlo, že torpédoborec USS Spruance zadržel loď Touska plující pod íránskou vlajkou, když směřovala do íránského přístavu „v rozporu s americkou blokádou“.
- Americká blokáda íránských přístavů je porušením dohody o příměří a je „jak nezákonná, tak trestná“, uvedl v neděli Esmaeil Baqaei, mluvčí íránského ministerstva zahraničí.
- Londýnská metropolitní policie vyšetřuje, zda byla série žhářských útoků na židovská místa spáchána íránskými zástupci.
Abdulkhaleq Abdulla, prominentní komentátor ze Spojených arabských emirátů, uvedl ve svém prohlášení, že je čas, aby Spojené arabské emiráty zvážily uzavření amerických základen, které označil za „břemeno“.
„Spojené arabské emiráty již nepotřebují, aby je Amerika bránila, protože během íránské agrese prokázaly, že jsou schopny se bránit s vyznamenáním,“ napsal. „Spojené arabské emiráty potřebují pouze získat ty nejlepší a nejmodernější zbraně, které Amerika má. Je proto na čase uvažovat o uzavření amerických základen, protože představují břemeno, a nikoli strategický přínos.“
V prohlášení zveřejněném v neděli americké Centrální velitelství (Centcom) uvedlo, že USS Spruance zadržela loď Touska plující pod íránskou vlajkou, když směřovala do íránského přístavu „v rozporu s americkou blokádou“.
„Poté, co posádka lodi Touska během šesti hodin nereagovala na opakovaná varování, Spruance nařídila posádce, aby opustila strojovnu,“ uvádí se v prohlášení. „Spruance vyřadila pohon lodi Touska z provozu tím, že vystřelila několik ran z 5palcového děla MK 45 torpédoborce do strojovny lodi Touska. Američtí mariňáci z 31. expediční jednotky mariňáků později vstoupili na palubu neposlušné lodi, která zůstává v americké vazbě“.
Touska, loď plující pod íránskou vlajkou, o které Trump prohlásil, že ji převzali do vazby americké námořní pěchoty, je v současné době uvedena na seznamu sankcí amerického ministerstva financí.
Podle webové stránky TankerTrackers „se tankery spojené s Íránem, na které dosud nebyly uvaleny americké sankce, nadále volně pohybují do a z regionu. Úřad OFAC amerického ministerstva financí uvalil sankce na 397 tankerů spojených s Íránem, ale víme o dalších 236, které OFAC dosud neřešil.“
Spojené arabské emiráty zahájily jednání s USA o zajištění finanční záchranné sítě pro případ, že by válka USA a Izraele s Íránem uvrhla tuto zemi v Perském zálivu do hlubší krize, informoval v neděli Wall Street Journal.
Khaled Mohamed Balama, guvernér centrální banky SAE, údajně minulý týden na schůzkách ve Washingtonu diskutoval s ministrem financí Scottem Bessentem a dalšími představiteli Federálního rezervního systému o možnosti měnové swapové linky. SAE zdůraznily, že se jim dosud podařilo vyhnout nejhorším ekonomickým dopadům konfliktu, ale přesto by mohly potřebovat finanční záchrannou síť, sdělili představitelé deníku.
Jednání zřejmě podtrhují obavy SAE ohledně toho, že by konflikt mohl narušit jejich ekonomickou dynamiku a oslabit jejich postavení jako významného globálního finančního centra.
Francouzská přepravní společnost CMA-CGM v neděli uvedla, že jedna z jejích lodí byla v sobotu terčem střelby v Hormuzském průlivu. Podle zpráv byla loď poškozena, ale posádka je v bezpečí.
Loď CMA-CGM „byla včera terčem varovných výstřelů“ v Hormuzském průlivu a její „posádka je v pořádku“, sdělila francouzská námořní přepravní skupina v neděli agentuře AFP v prohlášení.
Mezinárodní námořní organizace (IMO) potvrdila agentuře Associated Press, že se jednalo o plavidlo plující pod francouzskou vlajkou.
Trump v neděli na Truth Social uvedl, že Írán „vystřelil kulky“ v Hormuzském průlivu, a dodal, že „mnohé z nich mířily na francouzskou loď a nákladní loď ze Spojeného království“.
Britská armáda zvýšila své hodnocení hrozby pro Hormuzský průliv a Perský záliv na „kritické“, což je nejvyšší možná úroveň rizika.
Britská agentura pro námořní obchodní operace (UKMTO) vydala v neděli varování s odkazem na „vysokou aktivitu námořních sil v regionu“. Agentura varovala, že současné prostředí představuje pro veškerou komerční lodní dopravu vážné „riziko útoku nebo chybného odhadu“.
Íránské námořnictvo znovu zavedlo omezení pro průjezd průlivem, zatímco americká armáda zavedla blokádu íránských přístavů. UKMTO rovněž zmínila několik útoků íránských sil na plavidla proplouvající průlivem, ke kterým došlo v sobotu.
Rozhodnutí Donalda Trumpa vyslat v pondělí americké úředníky do Islámábádu k dalším jednáním s Íránem, pouhých 24 hodin poté, co Írán opět uzavřel Hormuzský průliv, bude pro Teherán signálem, že tato strategická vodní cesta zůstává bezkonkurenčním vyjednávacím trumfem.
V očích Íránu to také potvrdí, že chaotický přístup amerického prezidenta k diplomacii zdvojnásobuje potřebu Teheránu jednat klidně a strategicky – dvě kompetence, o nichž se domnívá, že mu zcela chybí.
Nedůvěra a mlha obklopující vztahy mezi Íránem a USA jsou tak velké, že nikdo nemůže vědět, zda se Trump – po sobotních schůzkách v situační místnosti – opět rozhodl použít diplomacii jako obrovskou kouřovou clonu před dalším vojenským útokem na Írán, jakmile ve středu vyprší příměří.
Přinejmenším je nepopiratelné, že příprava na navrhované druhé kolo rozhovorů v Islámábádu nebyla ani zdaleka příznivá, částečně proto, že netrpělivý Trump opakovaně nechápe nutnost postupovat postupně nebo brát v úvahu citlivost íránské strany. Íránská státní média v neděli večer informovala, že Teherán se dosud nerozhodl, zda se k jednání připojí.
Pákistánský premiér Shehbaz Sharif hovořil v neděli s íránským prezidentem Masoudem Pezeškianem, podle prohlášení z Sharifovy kanceláře.
Uvádí se v něm, že během 45minutového telefonického rozhovoru se oba lídři „podrobně vyměnili názory na aktuální situaci v regionu“. Sharif poděkoval Pezeshkianovi za vyslání delegace na jednání v Islámábádu na začátku tohoto měsíce. Prohlášení se nezmiňovalo o budoucích mírových jednáních s USA.
„Premiér znovu potvrdil, že s podporou přátel a partnerů zůstane Pákistán plně odhodlán k upřímnému a čestnému úsilí o posílení regionálního míru a bezpečnosti,“ uvádí se v prohlášení.
Mahmoud Nabavian, íránský poslanec, který byl součástí delegace při nedávných jednáních mezi Washingtonem a Teheránem v Islámábádu, varoval před „obnovenou vojenskou operací“ proti Íránu.
„ Vstup nepřátelské techniky do regionu pod záminkou námořní blokády Íránu, stejně jako vyjednávací proces a tvrzení o konci války, není nic jiného než podvod a zdá se, že nepřítel usiluje o obnovené vojenské operace,“ napsal na sociálních médiích.
V dalším příspěvku sdílel snímek obrazovky Trumpova příspěvku na Truth Social, kde americký prezident pohrozil, že „vyřadí z provozu každou elektrárnu a každý most v Íránu“ .
Nabavian na to reagoval, že Trump „opět vykládal nesmysly a vyhrožoval drahému íránskému lidu“.
Dodal: „Vězte, že pokud dojde k jakékoli agresi proti íránskému národu, zničíme veškeré ekonomické zájmy a infrastrukturu patřící Americe, regionálnímu energetickému sektoru a sionistickému režimu.“
Írán údajně odmítl účast na druhém kole mírových jednání s USA v Pákistánu s odkazem na „nadměrné požadavky Washingtonu, nereálná očekávání, neustálé změny postoje, opakované rozpory a pokračující námořní blokádu, kterou považuje za porušení příměří“, uvádí oficiální agentura IRNA.
Toto následuje po zprávách, že Bílý dům plánoval vyslat v pondělí do Islámábádu delegaci vedenou viceprezidentem JD Vancem, aby obnovila jednání.
