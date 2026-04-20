Nejvyšší kontrolní úřad varuje, že stávající systém mýtného je pro Slovensko i nadále nevýhodný
20. 4. 2026 / Albín Sybera
Nejvyšší kontrolní úřad Slovenské republiky (NKÚ) vydal další varování, že mýtný systém na Slovensku „je již dlouho příkladem neefektivního a nehospodárného využívání veřejných prostředků“.
SAO vydal toto prohlášení na základě zjištění z nejnovějšího auditu, který zohlednil také podání bratislavské protikorupční organizace Zastavme korupciu.
„I po [několika] letech musíme konstatovat, že stát zaplatil více než 250 milionů eur za výstavbu a spuštění mýtného systému, který stále nevlastní, a přetrvává riziko, že část z toho bude možná muset zaplatit znovu,“ uvedl předseda NKÚ Ľubomír Andrassy v prohlášení, které sdílela média v zemi, včetně státní televize STVR.
Stejně jako v předchozích auditech kritizoval Andrassy Státní dálniční společnost za to, že nevyřešila otázku vlastnictví mýtného systému, který země outsourcuje soukromým firmám.
Elektronické mýtné je na Slovensku již několik let předmětem řady kontroverzí. Stávající systém poskytovaný společností SkyToll kritizují protikorupční nevládní organizace, investigativní novináři i státní auditoři jako nevýhodný pro stát a jeho počátky sahají do roku 2009, kdy byl u moci ministr dopravy Lubomír Vážny ze strany Smer.
„Celkové výnosy z mýtného za období 2010–2025 dosáhly 3,2 mld. EUR bez daně,“ uvedla SAO a dodala, že „strategický cíl generování zdrojů pro rozvoj a údržbu sítě dálnic a rychlostních komunikací nebyl dosažen“.
„Téměř polovina prostředků vybraných od řidičů byla použita výhradně na provoz systému, zatímco soukromý provozovatel dosud obdržel téměř 40 % z 1,5 mld. EUR bez daně,“ uvádí se dále ve zprávě NKÚ s tím, že „pouhé prodloužení smlouvy mezi rokem 2022 a koncem roku 2025 zvýšilo tržby společnosti SkyToll o 305 mil. EUR“.
NKÚ také kritizoval nového poskytovatele CzechToll, který je prostřednictvím své mateřské společnosti propojen se společností SkyToll, a označila „otázku vlastnictví mýtného systému“ za „z právního hlediska nevyřešenou“.
„Ačkoli NDS vybrala nového provozovatele – společnost CzechToll – s nižší provizí ve výši přibližně 10 %, hodnota smlouvy se prostřednictvím několika dodatků postupně zvýšila ze 42,5 milionu eur na přibližně 70 milionů eur bez DPH do února 2026, přičemž vítězný uchazeč dosud nezačal systém provozovat,“ uvedl dále NKÚ.
ITIS Holding vlastní provozovatele elektronických mýtných systémů CzechToll a SkyToll, technologickou společnost TollNet a poskytovatele platebních řešení v dopravě PaySystem. ITIS Holding byl založen v roce 2022 jako „střešní společnost pro podnikání skupiny PPF v oblasti inteligentních řešení dopravní infrastruktury“, uvádí společnost. Česká investiční společnost PPF má v ITIS Holdingu 95% podíl.
CzechToll provozuje digitální mýtný systém v České republice, zatímco SkyToll provozuje systém na Slovensku. SkyToll také v letech 2015–2023 provozoval elektronické dálniční známky na Slovensku, než provoz předal slovenské dálniční společnosti NDS, a v roce 2021 zavedl systém ve Slovinsku.
Společnost ITIS Holding prostřednictvím své dceřiné společnosti German Vitronic získala dlouhodobou zakázku na provozování systémů pro bezpečnost silničního provozu v okrese Montgomery v americkém státě Maryland.
Smlouva může trvat až devět let a její celková hodnota přesáhne 100 milionů eur. Bude se jednat o největší zakázku v oblasti řízení provozních služeb v 40leté historii společnosti Vitronic, uvedla PPF ve tiskové zprávě společnosti a dodala, že slovenská a česká dceřiná společnost ITIS Holding, SkyToll a TollNet, „přispějí k úspěšné realizaci a provozu programu“.
PPF v roce 2024 získala německou společnost Vitronic zabývající se dopravními technologiemi, která působí ve více než 80 zemích.
SkyToll a TollNet rovněž vyvíjejí nový mýtný systém založený na technologii automatického rozpoznávání registračních značek (ANPR) v Chorvatsku, uvádí dále PPF.
Původně publikováno v angličtině na IntelliNews Pro:
Původní zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu SR zde:
