A je po střetu zájmů Andreje Babiše, simsala bim
20. 4. 2026 / Boris Cvek
Tak je to snad vyřešeno. Babišův střet zájmů se vypařil. Dokonce i zpět do minulosti. Není nad posudky. Cituji čerstvou zprávu Hospodářských novin:
„Analýzy, které si nechal vypracovat Státní zemědělský intervenční fond, shodně dospěly k závěru, že převedení Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust splňuje pravidla českého i evropského práva. Redakci HN to pod podmínkou anonymity potvrdily tři na sobě nezávislé zdroje obeznámené se situací.“
Vzpomínáte si ještě, jak Babišův střet zájmů byl to hlavní téma české politiky? Je to pár měsíců zpátky, ještě v lednu to otřásalo veřejným děním. Pořád dokola byla kladena otázka, jak to zvládne, protože to vlastně nejde. A je to. Otázka je, co na to řeknou soudy a unijní právo. Ale to se snad taky nějak zvládne.
Zdroj:
https://archiv.hn.cz/c1-67868410-je-rozhodnuto-babis-podle-posudku-stret-zajmu-vyresil-agrofert-ma-znovu-dostavat-dotace-stare-miliardy-se-vymahat-nebudou
