Rusko kvůli financování rozpočtového deficitu prodalo 22 tun zlata
22. 4. 2026
Zlaté rezervy Ruské federace se do 1. dubna 2026 snížily o 0,7 milionu trojských uncí na 74,1 milionu trojských uncí, včetně 0,2 milionu uncí v březnu, uvedla v pondělí Centrální banka.
Moskevská burza uvedla, že v březnu 2026 vzrostl objem transakcí se zlatem na trhu s drahými kovy více než 3,5krát oproti březnu loňského roku na 42,6 tun (28,6 tun u swapových transakcích a 14 tun ve spotových transakcích). V rublech se objem zvýšil pětinásobně, na 534,4 miliardy rublů.
"Prodeje na financování rozpočtového deficitu mohou pokračovat na pozadí prudkého nárůstu vládních výdajů ve srovnání s plánovanými rozpočtovými ukazateli. Takové prodeje zlata z rezerv Centrální bankou Ruské federace jsou poměrně v souladu s tím, co se děje v jiných centrálních bankách, zejména v rozvojových zemích," cituje agentura Reuters Natalii Milčakovou, přední analytičku ze Freedom Finance Global.
Od podzimu 2025 ruská centrální banka nakupuje a prodává zlato na domácím trhu, jehož likvidita se zvýšila, což odpovídá podobným transakcím Ministerstva financí s prostředky Národního fondu sociálního blahobytu. Prodej zlata také umožňuje centrální bance udržet potřebnou úroveň diverzifikace měn v rezervách s celkovým objemem téměř 775 miliard dolarů, přičemž podíl zlata v posledních letech výrazně vzrostl díky růstu jeho ceny.
Rusko vytvořilo zlatou rezervu převážně v letech 2002 až 2025, přičemž nakoupilo přes 1 900 tun zlata. Současně většina těchto nákupů připadala na období 2008–2012 (něco přes 500 tun) a 2014–2019 (přes 1 200 tun). Od roku 2020 dosáhly čisté nákupy zlata ze strany Ruska 55,4 tuny, upozorňuje analytik Finam Nikolaj Dudčenko.
"V současnosti několik centrálních bank nadále prodává zlato z důvodů potřeby pokrytí výdajů, včetně obrany, a také kvůli potřebě finančních prostředků kvůli rostoucím cenám energií a k udržení směnných kurzů národních měn," uvedl Dudčenko.
"Mnoho centrálních bank dříve nakupovalo zlato, aby ho prodaly za vysokou cenu, když byla naléhavá potřeba, a v kontextu složité geopolitické situace ve světě a nejistoty v globální ekonomice se zdá, že letos přišla tak naléhavá potřeba," uvedla Milčaková. Konkrétně centrální banka Turecka prodává měnu z rezerv, aby stabilizovala oslabující liru.
Podle Freedom Finance Global v budoucnu poptávka po zlatě výrazně neklesne, protože je nejvážnějším konkurentem dolaru jako rezervní měny. "Při nízkých cenách zlata během korekcí centrální banky nakupují zlato a v budoucnu za vysoké ceny prodávají, aby získaly likviditu a vyřešily důležité problémy, včetně stabilizace bankovního systému. Podle naší prognózy je v příštích dvou měsících pravděpodobný návrat ceny zlata na 5 000 dolarů za trojskou unci," uvedla Milčaková.
Zlato v pondělí zlevnilo kvůli silnějšímu dolaru a zvýšeným obavám z inflace po uzavření Hormuzského průlivu. Spotová cena zlata klesla na 4 797,79 dolaru za trojskou unci, což je během seance nejvyšší úroveň od 13. dubna.
