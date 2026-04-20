Rekordní sucho v USA vyvolává obavy ohledně lesních požárů, zásob vody a cen potravin

Argentinci se v době ekonomické krize obracejí k oslímu masu
20. 4. 2026S rostoucí cenou hovězího hledá argentinská populace alternativy.
Více než 61 % z dolních 48 států trpí středním až výjimečným suchem – včetně 97 % jihovýchodu a dvou třetin západu, uvádí U.S. Drought Monitor. Jsou to nejvyšší hodnoty v tomto ročním období od začátku monitorování sucha v roce 2000.
Komplexní Palmerův index závažnosti sucha sestavovaný Národním úřadem pro oceány a atmosféru (NOAA) nejenže dosáhl nejvyšší úrovně za březen od začátku měření v roce 1895, ale minulý měsíc byl třetím nejsušším měsícem zaznamenaným bez ohledu na roční období. Zaostával pouze za slavnými měsíci v Dust Bowl, červencem a srpnem 1934.
Kvůli rekordním vedrům měla většina západu v prvních měsících roku mimořádně nízké množství sněhu, což je obvykle způsob, jakým region uchovává vodu na léto. Region zažil historický sněhový deficit, přičemž odborníci varují, že by mohl v nadcházejících měsících přinést nedostatek vody a lesní požáry. Nové Mexiko, Arizona, Colorado a Utah se potýkají s rekordně nízkou sněhovou pokrývkou, ukazují federální záznamy. Sněhová pokrývka je hromadění horského sněhu, které po roztání posiluje řeky, nádrže a systémy pitné vody. Nízká sněhová pokrývka může půdu náchylnou k požárům ještě více zranit.
Jiné sucho — spojené s prouděním, které udržuje bouře dále na severu — přivedlo jih od Texasu až na východní pobřeží k samostatnému suchu, které se shoduje s tím, co se děje na západě, uvedl Brian Fuchs, klimatolog z Národního centra pro zmírňování sucha.
K přerušení sucha ve východním Texasu by bylo potřeba 19 palců deště za měsíc a více než stopou deště by se vyřešil deficit pro většinu jihovýchodu, vypočítala NOAA.
"V současné době je 61 % země v suchu a tento počet se za celý kalendářní rok postupně zvyšuje," řekl Fuchs. "Jen jsme neviděli moc jar, kde by byla taková část země v takovém stavu."
Jako pěst na oko vyčnívá vysoce technické, ale zásadní měření "houbovitosti" atmosféry — tedy kolik vlhkosti horký, suchý vzduch nasává ze země, kterou ohřívá. Říká se tomu deficit tlaku páry. Je to o 77 % nad normálem a o více než 25 % nad předchozí rekord za období od ledna do března na západě, uvedl hydroklimatolog z UCLA Park Williams.
Taková úroveň vysávání vlhkosti ze země "by se dříve nezdála možná", řekl Williams.
Sucho obvykle vrcholí v létě, ne na jaře, a to je to, co meteorology znepokojuje.
"Oheň má tendenci reagovat na horko a sucho exponenciálně," řekl Williams. "Za každý stupeň oteplení dostanete větší výbuch v podobě ohně, než jste měli při předchozím stupni oteplení."
V Arizoně kaktusy kvetou o několik měsíců dříve a obavy o vodu už začaly, uvedla Kathy Jacobs, ředitelka Centra pro vědu a řešení pro adaptaci na změnu klimatu na Arizonské univerzitě.
"Ti z nás, kteří jsou závislí na řece Colorado, jsou samozřejmě velmi znepokojeni tím, že nemáme zajištěnou cestu vpřed uprostřed toho, co se zdá být možná nejhorším rokem sucha, jaký jsme všichni zažili," řekl Jacobs. "Máme spoustu nádrží, které nejsou plné."
Prognózy zásobování vodou naznačují, že nedostatek vody může být bezprostřední a potenciálně rozšířený. Voda a sněhová pokrývka obvykle chrání před lesními požáry a slouží jako ochrana proti suchým podmínkám. Nicméně jak teploty stoupají a sněhová pokrývka zůstává nízká, odborníci říkají, že se podmínky stále více podobají těm, které v posledních letech způsobily některé z nejničivějších požárů v regionu.
Národní meziagenturní hasičské centrum varovalo, že potenciál významných požárů bude na jaře v některých částech jihozápadu vyšší než obvykle, částečně kvůli sněhové pokrývce.
Meteorolog Jeff Masters z Yale Climate Connections uvedl, že jeho největší obavou je, co sucho udělá s zemědělstvím a následně s cenami potravin. Pokud bude mít Amerika kvůli suchu neúrodný rok, může to být globální problém. Předpovídá se silná přirozená oscilace počasí El Niño, která často snižuje výnosy plodin v jiných částech světa, například v Indii.
Williams z UCLA uvedl, že sucho a teplejší počasí jsou způsobeny jak přirozenou variabilitou, tak změnou klimatu způsobenou člověkem, přičemž náhoda je o něco větším faktorem.
"Veškeré počasí je nyní ovlivněno změnou klimatu," řekl Jacobs z Arizony. "Neexistuje počasí, které by bylo oddělené od klimatických trendů. Ale tato extrémní událost je extrémní tak, jak jsme očekávali: extrémní vlny veder, intenzivní sucho."
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse