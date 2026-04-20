Britská policie vyšetřuje další žhářský útok v Londýně

20. 4. 2026

Ve Velké Británii se v posledních týdnech objevila řada podobných incidentů, což zvýšilo obavy ze sílícího antisemitismu v zemi, píše Srinivas Mazumdaru.

Britská protiteroristická policie vyšetřuje žhářský útok na obchod v oblasti Londýna s velkou židovskou populací, uvedly úřady v sobotu.

Incident se stal pozdě v pátek v Hendonu, na severozápadě britského hlavního města.

"Muž byl viděn, jak přistupuje k řadovým obchodům s plastovým sáčkem, v němž později byly zjištěny tři lahve s tekutinou," uvedla policie ve svém prohlášení.

"Položil tašku vedle budovy a zapálil předměty v tašce. Lahve se plně nezapálily a muž z místa utekl."

Antisemitské incidenty vyvolávají obavy

Úředníci nespecifikovali, na jaký podnik byl útok zaměřen, ale uvedli, že způsobil menší škody. Nikdo však při útoku nebyl zraněn.

Spojené království zaznamenalo v posledních týdnech řadu podobných incidentů.

Ve středu došlo k samostatnému žhářskému útoku na synagogu v nedalekém Finchley.

Koncem března byly v Golders Green, rovněž v severním Londýně, zapáleny čtyři židovské komunitní sanitky.

Málo známá skupina Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiya (HAYI), která má vazby na Írán, převzala odpovědnost za útoky na synagogu a sanitky, uvádí SITE Intelligence Group. Skupina dříve přihlásila k podobným útokům v Belgii a Nizozemsku.

Co policie řekla k vyšetřování?

Úřady uvedly, že si zachovávají otevřenou mysl ohledně motivu posledního útoku a nepovažují jej za teroristický incident.

Dodaly však, že vyšetřování vedou protiterorističtí důstojníci kvůli podobnostem s předchozími útoky, i když v této fázi formálně nespojovali poslední případ s ostatními.

"Vím, že tento poslední incident přispěje k obavám v komunitě," řekl detektiv hlavní superintendant Luke Williams, který vede policejní dohled v oblasti.

Uvedl, že policejní hlídky, včetně ozbrojených policistů, budou posíleny.

