Britská policie vyšetřuje další žhářský útok v Londýně

Británie: Žhářské útoky "nabírají na síle", říká hlavní rabín
20. 4. 2026Útoky na židovskou komunitu "nabírají na síle", říká hlavní rabín, poté co byl hlášen další pokus o žhářství v synagoze v severozápadním Londýně, píše Adriana Elgueta.
20. 4. 2026
Britská protiteroristická policie vyšetřuje žhářský útok na obchod v oblasti Londýna s velkou židovskou populací, uvedly úřady v sobotu.
Incident se stal pozdě v pátek v Hendonu, na severozápadě britského hlavního města.
"Muž byl viděn, jak přistupuje k řadovým obchodům s plastovým sáčkem, v němž později byly zjištěny tři lahve s tekutinou," uvedla policie ve svém prohlášení.
"Položil tašku vedle budovy a zapálil předměty v tašce. Lahve se plně nezapálily a muž z místa utekl."
Úředníci nespecifikovali, na jaký podnik byl útok zaměřen, ale uvedli, že způsobil menší škody. Nikdo však při útoku nebyl zraněn.
Spojené království zaznamenalo v posledních týdnech řadu podobných incidentů.
Ve středu došlo k samostatnému žhářskému útoku na synagogu v nedalekém Finchley.
Koncem března byly v Golders Green, rovněž v severním Londýně, zapáleny čtyři židovské komunitní sanitky.
Málo známá skupina Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiya (HAYI), která má vazby na Írán, převzala odpovědnost za útoky na synagogu a sanitky, uvádí SITE Intelligence Group. Skupina dříve přihlásila k podobným útokům v Belgii a Nizozemsku.
Úřady uvedly, že si zachovávají otevřenou mysl ohledně motivu posledního útoku a nepovažují jej za teroristický incident.
Dodaly však, že vyšetřování vedou protiterorističtí důstojníci kvůli podobnostem s předchozími útoky, i když v této fázi formálně nespojovali poslední případ s ostatními.
"Vím, že tento poslední incident přispěje k obavám v komunitě," řekl detektiv hlavní superintendant Luke Williams, který vede policejní dohled v oblasti.
Uvedl, že policejní hlídky, včetně ozbrojených policistů, budou posíleny.
