Británie: Žhářské útoky "nabírají na síle", říká hlavní rabín

20. 4. 2026

Útoky na židovskou komunitu "nabírají na síle", říká hlavní rabín, poté co byl hlášen další pokus o žhářství v synagoze v severozápadním Londýně, píše Adriana Elgueta.

Community Security Trust (CST), organizace zajišťující bezpečnost židovského obyvatelstva, uvedla, že Kenton United Synagogue v Harrow byla přes noc napadena. Nikdo nebyl zraněn a byly hlášeny drobné škody způsobené kouřem.

Incident se odehrává uprostřed série žhářských a pokusů o žhářství židovského majetku v uplynulém měsíci, včetně útoku v prostoru bývalé charitativní budovy v Hendonu, který protiteroristická policie považuje za antisemitský zločin z nenávisti.

Vrchní rabín Sir Ephraim Mirvis označil poslední útok za "zbabělý".

Na sociálních sítích napsal: "Včera večer byla další synagoga, tentokrát v Kentonu, cílem zbabělého žhářského útoku."

"Následuje po útoku ve Finchley ve středu a pokusu o útok na budovu Jewish Futures v Hendonu v pátek večer, což znamenalo, že tři židovská místa byla napadena v Londýně během méně než týdne."

Protiteroristické jednotky také vyšetřují pokusy o žhářství postihující mediální organizaci pracující v perštině a sanitky patřící židovské charitě, které byly minulý měsíc zapáleny v Golders Green.

Sir Ephraim dodal: "Trvalá kampaň násilí a zastrašování proti židovské komunitě ve Spojeném království nabírá na síle."

"Tento trvalý útok na schopnost naší komunity uctívat a žít v bezpečí je útokem na hodnoty, které nás všechny spojují."

"Díky Bohu, že nebyl ztracen žádný život, ale nemůžeme, a nesmíme čekat, až se to změní, než pochopíme, jak nebezpečný je tento okamžik pro celou naši společnost."

Kenton United Synagogue je blízko školy a dětského hřiště a policie byla v neděli ráno viděna, jak prohledává černé SUV poblíž.

Na místě byl postaven velký kordon a na místě pracovali forenzní důstojník, psi pro vyšetřování požárů a několik policistů v civilu.

Před místem bohoslužeb stálo jedno označené a asi pět neoznačených policejních aut.

CST uvedla, že nedošlo k žádnému významnému poškození stavby, pouze drobným škodám způsobeným kouřem v jedné vnitřní místnosti.

Mluvčí CST uvedl: "Chceme poděkovat Metropolitní policii a londýnskému hasičskému sboru za rychlou reakci a za vše, co dělají pro ochranu židovské komunity v tomto bezprecedentním období."

"Podporujeme postižené místo a úzce spolupracujeme s policií při vyšetřování a snaze identifikovat viníky."

Mluvčí Kampaně proti antisemitismu uvedl, že "nyní se děsivě mění v každodenní žhářské útoky na židovskou komunitu".

V sobotu večer Metropolitní policie oznámila, že posiluje hlídky v severozápadním Londýně, přičemž je více policistů, pravomocí pro zastavení a prohlídku a ozbrojené a protiteroristické jednotky jsou nasazeny k ochraně komunit a odstrašení od dalších incidentů.

