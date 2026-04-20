Británie: Žhářské útoky "nabírají na síle", říká hlavní rabín

Britská policie vyšetřuje další žhářský útok v Londýně
20. 4. 2026Ve Velké Británii se v posledních týdnech objevila řada podobných incidentů, což zvýšilo obavy ze sílícího antisemitismu v zemi, píše Srinivas Mazumdaru.
Community Security Trust (CST), organizace zajišťující bezpečnost židovského obyvatelstva, uvedla, že Kenton United Synagogue v Harrow byla přes noc napadena. Nikdo nebyl zraněn a byly hlášeny drobné škody způsobené kouřem.
Incident se odehrává uprostřed série žhářských a pokusů o žhářství židovského majetku v uplynulém měsíci, včetně útoku v prostoru bývalé charitativní budovy v Hendonu, který protiteroristická policie považuje za antisemitský zločin z nenávisti.
Vrchní rabín Sir Ephraim Mirvis označil poslední útok za "zbabělý".
Na sociálních sítích napsal: "Včera večer byla další synagoga, tentokrát v Kentonu, cílem zbabělého žhářského útoku."
"Následuje po útoku ve Finchley ve středu a pokusu o útok na budovu Jewish Futures v Hendonu v pátek večer, což znamenalo, že tři židovská místa byla napadena v Londýně během méně než týdne."
Protiteroristické jednotky také vyšetřují pokusy o žhářství postihující mediální organizaci pracující v perštině a sanitky patřící židovské charitě, které byly minulý měsíc zapáleny v Golders Green.
Sir Ephraim dodal: "Trvalá kampaň násilí a zastrašování proti židovské komunitě ve Spojeném království nabírá na síle."
"Tento trvalý útok na schopnost naší komunity uctívat a žít v bezpečí je útokem na hodnoty, které nás všechny spojují."
"Díky Bohu, že nebyl ztracen žádný život, ale nemůžeme, a nesmíme čekat, až se to změní, než pochopíme, jak nebezpečný je tento okamžik pro celou naši společnost."
Kenton United Synagogue je blízko školy a dětského hřiště a policie byla v neděli ráno viděna, jak prohledává černé SUV poblíž.
Na místě byl postaven velký kordon a na místě pracovali forenzní důstojník, psi pro vyšetřování požárů a několik policistů v civilu.
Před místem bohoslužeb stálo jedno označené a asi pět neoznačených policejních aut.
CST uvedla, že nedošlo k žádnému významnému poškození stavby, pouze drobným škodám způsobeným kouřem v jedné vnitřní místnosti.
Mluvčí CST uvedl: "Chceme poděkovat Metropolitní policii a londýnskému hasičskému sboru za rychlou reakci a za vše, co dělají pro ochranu židovské komunity v tomto bezprecedentním období."
"Podporujeme postižené místo a úzce spolupracujeme s policií při vyšetřování a snaze identifikovat viníky."
Mluvčí Kampaně proti antisemitismu uvedl, že "nyní se děsivě mění v každodenní žhářské útoky na židovskou komunitu".
V sobotu večer Metropolitní policie oznámila, že posiluje hlídky v severozápadním Londýně, přičemž je více policistů, pravomocí pro zastavení a prohlídku a ozbrojené a protiteroristické jednotky jsou nasazeny k ochraně komunit a odstrašení od dalších incidentů.
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse