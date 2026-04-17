Channel 4 News: Hormuzský průliv "otevřen pro komerční lodní dopravu":
17. 4. 2026
čas čtení 9 minut
Seriozní zpravodajství z Blízkého východu
Channel 4 News, pátek 17. dubna 2026, 19 hodin:
Írán prohlásil Hormuzský průliv za otevřený pro komerční lodní dopravu po dobu trvání příměří, ale Trump říká, že jeho blokáda Íránu pokračuje. Dobrý večer.
Donald Trump a íránský ministr zahraničí zveřejňují na sociálních sítích optimistické zprávy a trhy jim zřejmě věří, protože cena ropy prudce klesla. Skutečný svět lodní dopravy však zůstává velmi opatrný a počet lodí, které průlivem proplouvají, je stále mizivý. Trumpova tvrzení jsou přehnaná; říká, že Írán předá svůj obohacený uran zdarma, odstraní všechny miny z průlivu a nikdy ho znovu nepoužije jako zbraň. Je to jen přání, nebo by se to mohlo stát skutečností?
Po téměř sedmi týdnech prudkého růstu cen ropy, stagnující diplomacie a téměř denních hrozeb prezidenta Trumpa Írán oznámil, že znovu otevřel Hormuzský průliv pro obchodní lodě. Oznámení přišlo několik hodin po začátku desetidenního příměří mezi Izraelem a Libanonem, přičemž Írán naznačil, že námořní trasy zůstanou otevřené po celou dobu trvání příměří. Donald Trump poděkoval Íránu, ale uvedl, že blokáda íránských přístavů ze strany USA bude pokračovat, dokud nebude dohodnuta úplná mírová dohoda. Náš hlavní korespondent Alex Thompson hlásí z Tel Avivu.
Reportér: Takže tepna ropných peněz je zcela otevřená. Až na to, že samozřejmě není. A tady je důvod. Íránský ministr zahraničí dnes prohlásil, že průjezd pro všechny obchodní lodě Hormuzským průlivem je zcela otevřený. A pak Donald J. Trump: „Námořní blokáda však zůstane v plné síle a účinnosti, pokud jde o Írán.“ Z pohledu z můstku britského tankeru tedy průjezd Hormuzským průlivem vypadá poněkud jinak, než jak ho zažije íránské plavidlo. Íránští představitelé o pár hodin později prohlásili, že pokud americká blokáda bude pokračovat, bude to porušení příměří a průliv uzavřou. Na Wall Streetu vyvolala tato zpráva rozruch, cena ropy klesla o 13 %, ale události na trhu mají menší význam než tržní trendy, tj. to, že průliv zůstane otevřený.
Za tímto účelem dnes Francie a Británie předsedají konferenci v Paříži o budoucím dohledu nad průlivem, na kterou se připojilo asi 40 zemí.
Starmer: Mohu potvrdit, že spolu s Francií povede Velká Británie mezinárodní misi na ochranu svobody plavby, jakmile to podmínky dovolí. Bude to striktně mírová a obranná mise s cílem uklidnit obchodní lodní dopravu a podpořit odminování.
Reportér: Trump však neskončil. Ve spěchu uniknout z války, kterou sám začal, vydal Izraeli další diktát. Včera Izraeli nařídil příměří. Dnes jim nařídil, aby přestali bombardovat Libanon. Prostě tak. Izraelský premiér, zahnaný do ještě těsnějšího kouta svým nejlepším kámošem, dnes večer odjel a stěžoval si na to, co nazývá nedokončenou záležitostí v Libanonu.
Netanjahu: Ale upřímně říkám, že jsme tu práci ještě nedokončili. Máme v plánu podniknout kroky ohledně zbývající raketové hrozby a hrozby dronů, které zde nebudu podrobně rozebírat. Máme však ještě jeden cíl, a tím je rozpuštění Hizballáhu.
Reportér: Po Trumpově rozkazu nezabombardovat a v jasném porušení příměří zabil Izrael dnes při útoku dronem v jižním Libanonu nejméně jednu osobu. Příroda se dnes k tomu všemu zdá se vyjadřuje. Panoráma Tel Avivu je zamlženo prachovou bouří. Je tedy skutečně těžké vidět jasnou cestu k trvalému příměří v Libanonu. Izraelci tvrdí, že své síly ani o centimetr nestáhnou z území, které tam obsadili. Libanonská vláda tvrdí, že k tomu musí dojít. A toto dnes přišlo od parlamentního bloku Hizballáhu. Tvrdí, že země, Libanon, vstoupila do toho, co nazývá extrémně nebezpečnou fází, když přijala přímá jednání s Izraelem, a tvrdí, že zůstává odhodlána čelit izraelské agresi. Takže dnes večer: příměří, klesající ceny ropy, Hormuzský průliv otevřený, kromě případů, kdy je uzavřen. Ale co zítra?
Moderátor: To byl Alex Thompson. V Libanonu se zdá, že příměří mezi Izraelem a militantní skupinou Hizballáh, podporovanou Íránem, zatím drží. A část z přibližně 1 milionu lidí, kteří byli válkou vysídleni, se začala vracet do svých domovů. Izraelské síly však stále okupují několik měst a vesnic poblíž hranic a varovaly obyvatele, aby se tam nevraceli. Z Bejrútu hlásí náš zahraniční korespondent Paraic O'Brian.
Reportér: Když v Bejrútu odbila půlnoc, alespoň na chvíli nahradily zvuky války oslavné výstřely. Lidé se radovali z oddechu, ze šance vrátit se domů. Spíše než z oslav trvalého míru, jak včera velkými písmeny oznámil Trump. Dnes ráno jsme se připojili k tisícům lidí směřujících na jih, když se část z více než milionu lidí vysídlených izraelskou ofenzívou vracela, aby si prohlédla zbytky svých domovů, převážně v šíitských čtvrtích podporujících Hizballáh.
Včera byla oblast kolem Nabatee na jihu bombardována, jak jsme sami zažili. Dnes jsme se mohli dostat do centra města. Stejně jako je to zkouška trvanlivosti příměří, je to také zkouška pro samotný Hizballáh. Lidem řekli, aby se na jih nevraceli. Mnozí to ignorovali. Pokud však toto příměří v následujících týdnech selže a lidé budou muset opět opustit své domovy v městech, jako je toto, může to kromě obviňování Izraelců vyvolat také frustraci vůči samotnému Hizballáhu.
Jedná se o jednostranné příměří, které v praxi připomíná předchozí z roku 2024. Izraelská armáda si například udržuje své pozice na jihu. To jí umožňuje pokračovat v některých operacích, včetně preventivních úderů proti Hizballáhu. Vystavuje to libanonský stát intenzivnímu tlaku, aby tuto skupinu odzbrojil a prosadil svou vlastní suverenitu. S tím se Libanon potýká už desítky let, což Hizballáh ví.
Mluvčí Hizballáhu: "Zcela odmítáme jakékoli přímé jednání mezi izraelským subjektem a libanonským státem. Libanonské vedení není schopné, způsobilé a nemá ústavní ani národní oprávnění k takovému nebezpečnému ústupku, který ohrožuje budoucnost Libanonu."
Reportér: Ve skutečnosti by příměří nedosáhlo této fáze bez tichého souhlasu Hizballáhu. V poslední hodině se libanonský prezident obrátil na národ a skrytě zaútočil na tuto skupinu podporovanou Íránem.
Libanonský prexzident: Dnes vyjednáváme sami za sebe a činíme vlastní rozhodnutí. Už nejsme kartou v něčí kapse, ani bojištěm pro války jiných.
Reportér: Příměří přináší určitou úlevu. Netrvá dlouho, než si člověk vydechne. Po posledních čtyřiceti šesti dnech války však bude trvat mnohem déle, než se podaří vybudovat smysluplnou důvěru.
Moedrátor: Podívejme se nyní na nejnovější zprávy z Washingtonu a na naši americkou redaktorku Anushku Astanu.
Reportérka: Děkuji. Podívejte, Donald Trump opakovaně říkal, že jeho prioritou v celé této záležitosti s Íránem je jaderný potenciál. Říkal, že to je priorita číslo jedna, dva a tři. Nyní však vidíme, že tyto priority ustoupily do pozadí. Z jeho příspěvků na sociálních sítích je patrné, že prioritou číslo jedna je nyní bezpodmínečné znovuotevření Hormuzského průlivu. Ačkoli Donald Trump tvrdí, že Írán nemá žádné trumfy, Írán nám ukázal, že dosáhl velkého vítězství tím, že uzavřením průlivu si vzal světovou ekonomiku jako rukojmí. Vzpomínám si na rozhovor s energetickým analytikem, který řekl, že Írán způsobil nejhorší energetickou krizi, jakou svět kdy zažil, horší než ropné šoky ze 70. let. Je tedy jasné, že znovuotevření, pokud k němu dojde, je pozitivní věc. Donald Trump to popsal jako velký a skvělý den pro svět a říká, že průliv nyní znovu nezavřou.
Jak říkáte, cena ropy klesla, ale kvůli této nejistotě se opět mírně zvýšila. A je to mnohem horší než před válkou, protože to vše má dlouhodobý dopad. Mluvila jsem s diplomaty v Perském zálivu, kteří mi řekli, že si zoufale lámou hlavu nad stavem svých ekonomik a že z velké části se z toho budou zotavovat roky.
Jeden vysoký britský diplomat mi řekl, že po celé Evropě si vlády, současné vlády, myslí, že je čeká politická reakce v rozsahu covidu. Viděli jsme to vlastně tady, ten výbuch od Rachel Reevesové, britské ministryně financí, která řekla, že je divné, že Hormuzský průliv je cílem, když byl otevřený předtím, než tahle válka začala.
Teď zní Donald Trump docela pozitivně. Mluví o schůzkách tento víkend, o dohodě za den nebo dva. Jeho časovým plánům ne vždy věříme, ale je jasné, že doufá v pokrok. Mluví v této souvislosti o jaderné otázce, která přesahuje Hormuzský průliv. Ale podívejte, má velkou motivaci to vyřešit, protože se blíží volby do Kongresu. Momentálně je v Nevadě a vArizoně a mluví o daních. Na to se musí soustředit.
363
Diskuse