Je zase zavřen, který nikdy otevřen nebyl, aneb paradox hromady
18. 4. 2026 / Boris Cvek
Můžeme zkoumat, kolik lodí vlastně v době, kdy Hormuz byl podle Trumpa otevřen, ale ve skutečnosti otevřen nebyl, proplulo a s jakým nákladem. A kam!
Říká se tomu paradox hromady. Kolik zrnek písku tvoří hromadu? Dvě nebo tři? Tisíc? A když tisíc, tak 999 už ne? Mezitím přestanou létat letadla a vyschneme (vyschnout, jak nás poučila ministryně financí v neděli v ČT, je termín, který znamená, že nebude nafta ani benzín, prostě nebudou). Celá hromada stávající z individuálních vyschnutí. Taky nemáte benzín, sousede? Konec výroby, byznysu, všeho. Jedna velká hromada.
Není pozoruhodné, že ještě nedávno prezident Trump hrozil zničením Íránu, zničením dokonce celé civilizace, aby pak mohl prohlásit, jak se Írán doprošoval slitování a jak je vítězství nad Íránem dokonalé? Írán podle ministra války Spojených států přestal být přece po 47 letech nebezpečím!
Je to jen pár týdnů a už to nikoho nezajímá. Dokonce poté, co Trump oznámil, že je Hormuz otevřen, The Wall Street Journal napsal úvodník, v němž nabádá k opatrnosti ve smyslu, že se musí ukázat nejprve pravda. Tak co? Kolik lodí tam proplulo? Byl otevřen, nebo nebyl? Už zase není, když nikdy nebyl. Trump už zase lže, když nikdy nepřestal. Kdy jeho hromada lží překoná kritickou masu?
Pozoruhodné je, že Trumpovi je zjevně jedno, že ho realita stále dokola usvědčuje ze lží a žvástů. Graduje to. Možná by to mohlo dojít až do scénky ze sovětského Mrazíka, kdy Trump každou druhou hodinu oznámí: je otevřen! Ke mně vchodem a k lesu zády! A baba Jaga: k lesu vchodem, zády k Ivanovi! Tedy Írán: není otevřen! Hned každou další hodinu po Trumpovi.A trhy by mohly prožívat aspoň mnohokrát denně orgasmus.
