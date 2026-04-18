Ostrá kritika Kremlu ze strany ruské blogerky se stala virálním hitem: „Lidé se vás bojí“
18. 4. 2026
Victoria Boňa tvrdí, že úřady se bojí vznést námitky vůči Vladimíru Putinovi, jehož popularita klesá
Kreml se potýká s následky virálního šíření kritiky ruských úřadů ze strany známé blogerky, zatímco popularita Vladimira Putina zaznamenává již šestý týdenní pokles v řadě.
Victoria Boňa, v Rusku velmi známá osobnost, která se proslavila v roce 2006 v pořadu Dom-2, ruské verzi reality show Big Brother, zveřejnila v pondělí video, ve kterém varovala ruského prezidenta, že řada narůstajících problémů hrozí vymknout se kontrole.
„Lidé se vás bojí, umělci se bojí, guvernéři se bojí,“ řekla v 18minutovém videu na Instagramu, které za poslední čtyři dny zaznamenalo 26 milionů zhlédnutí a více než 1,3 milionu lajků.
Vyjmenovala řadu problémů, o kterých podle ní žádný regionální guvernér by se neodvážil s Putinem přímo mluvit: povodně v Dagestánu, znečištění ropou podél pobřeží Černého moře, utracení hospodářských zvířat na Sibiři, výpadky internetu a tlak na malé podniky způsobený rostoucími cenami a daněmi.
„Víte, v čem spočívá riziko?“ zeptala se Boňa, která žije mimo Rusko. „Že se lidé přestanou bát, že jsou stlačováni do napnuté pružiny a že jednoho dne ta napnutá pružina vystřelí.“
Moskva ve čtvrtek učinila neobvyklý krok a veřejně uznala ostrou kritiku s tím, že se pracuje na řešení problémů, na které Boňa poukázala.
Komentáře této influencerky se však výrazně vyhýbaly přímému útoku na samotného Putina nebo na válku na Ukrajině, což vyvolalo spekulace, že tento zásah mohl být koordinován s Moskvou, aby dal najevo, že veřejné stížnosti jsou vyslyšeny před parlamentními volbami, které se budou konat později v tomto roce.
Tento přístup zapadá do známého scénáře Kremlu: vykreslit Putina jako „dobrého cara“, kterého neukáznění úředníci drží v nevědomosti. Tento příběh pomohl prezidentovi přesunout vinu za problémy země na podřízené a zachovat si tak osobní postavení i přes rostoucí nespokojenost.
Politologové však uvedli, že je nepravděpodobné, že by tento výbuch byl koordinovaný, ale spíše odrážel spontánní reakci na narůstající nespokojenost v celé zemi.
„Válečná únava se opravdu začíná projevovat,“ řekl Andrej Kolesnikov, moskevský politolog a autor nedávno vydané knihy o Putinově ideologii. „Lidem začíná docházet, že vše, co se děje, je důsledkem války.“
Kolesnikov dodal, že pro úřady je stále obtížnější vysvětlovat dopad války na každodenní život, od ekonomického zpomalení až po zpřísňování omezení na internetu.
Abbas Galjamov, bývalý Putinův poradce žijící v exilu, uvedl, že veřejné výzvy ruských celebrit, jako je Boňa, by mohly vést k další nespokojenosti ve společnosti. „Boňa přivádí do opozičního tábora zásadně nové publikum, které tam dříve nebylo,“ řekl.
„Rostou i jejich stížnosti, jsou problémy s internetem, ceny v obchodech stoupají, válka jim leze na nervy. Stát zasahuje do jejich soukromého života,“ dodal.
Podle řady nedávných průzkumů veřejného mínění provedených státními i nezávislými organizacemi klesla Putinova popularita a důvěryhodnost od únorové invaze na Ukrajinu v roce 2022 na nejnižší úroveň.
Na středečním setkání s nejvyššími úředníky prezident mlčky uznal napětí v ekonomice a naléhal na vládu a centrální banku, aby vysvětlily, proč výsledky letos zaostávají za očekáváním.
Putin také čelí narůstajícímu hněvu ze strany jestřábí komunity proválečných blogerů, z nichž někteří jsou začleněni do jednotek na frontě a jsou stále více frustrováni pomalým postupem Moskvy na bojišti a narůstajícími ztrátami.
Andrej Filatov, reportér Russia Today, tento týden napsal: „Skutečné ztráty jsou buď zcela utajovány, nebo rozloženy v čase, což u vedení vytváří dojem, že situace není tak kritická. V důsledku toho se armáda nepřizpůsobuje.“
