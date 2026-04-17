Papež prohlásil, že „svět je pustošen hrstkou tyranů“, a to uprostřed sporu s Trumpovým Bílým domem
17. 4. 2026
Papež odsoudil vůdce, kteří se odvolávají na náboženství k ospravedlnění války, poté co mu američtí biskupové vyjádřili podporu v reakci na výroky J.D. Vance
Papež Lev XIV. prohlásil, že svět je „pustošen hrstkou tyranů“, kteří utrácejí miliardy na válku. Jeho výroky budou vnímány jako další ostré vyhrocení jeho téměř týdenního sporu s Bílým domem ohledně války USA a Izraele proti Íránu.
První americký papež sice Donalda Trumpa jmenovitě nezmínil, ale ve svém čtvrtečním projevu v Kamerunu odsoudil světové vůdce, kteří se odvolávají na náboženství, aby ospravedlnili násilí proti jiným národům.
Jeho výroky přišly v době, kdy američtí biskupové vyjádřili plnou podporu hlavě katolické církve, která je již několik dní terčem kritiky ze strany Trumpa poté, co se vyslovila proti válce s Íránem.
„Běda těm, kteří manipulují s náboženstvím a samotným jménem Božím pro svůj vlastní vojenský, ekonomický a politický prospěch a stahují to, co je posvátné, do temnoty a špíny,“ řekl Leo na shromáždění v katedrále svatého Josefa v západním městě Bamenda.
„Zavírají oči před skutečností, že se utrácejí miliardy dolarů na zabíjení a ničení, zatímco zdroje potřebné pro uzdravení, vzdělání a obnovu nikde nejsou k nalezení.
„Svět je pustošen hrstkou tyranů, přesto ho drží pohromadě množství bratrů a sester, kteří se navzájem podporují,“ řekl pontifik, který je na 11denní cestě po Africe.
Neobvykle důrazné prohlášení Americké konference katolických biskupů mezitím přišlo poté, co JD Vance, Trumpův viceprezident a konvertovaný katolík, napadl Lva za to, že se vyslovil proti válce, a v podstatě řekl papeži, aby se nepletl do politiky a „držel se morálních otázek“.
V úterý Vance zpochybnil Lvovu výzvu k míru tím, že napadl jeho měřítko pro „morálně ospravedlnitelnou“ válku. „Když papež říká, že Bůh nikdy nestojí na straně těch, kdo se ohánějí mečem, existuje více než tisíciletá tradice teorie spravedlivé války,“ řekl na akci Turning Point USA na Univerzitě v Georgii.
Biskupové však uvedli, že Vance Lvovu pozici nesprávně interpretoval. „Již více než tisíc let učí katolická církev teorii spravedlivé války a právě na tuto dlouhou tradici Svatý otec pečlivě odkazuje ve svých komentářích k válce,“ uvádí prohlášení ze středy, které je připisováno Jamesovi Massovi, předsedovi konferenčního výboru pro nauku.
„Stálým principem této tisícileté tradice je, že národ může legitimně uchopit meč pouze ‚v sebeobraně, až selžou všechny mírové snahy‘. To znamená, že aby šlo o spravedlivou válku, musí se jednat o obranu proti někomu, kdo aktivně vede válku, což je to, co Svatý otec skutečně řekl: ‚Bůh neposlouchá modlitby těch, kdo vedou válku.‘
„Když papež Leo XIV. hovoří jako nejvyšší pastýř univerzální církve, nevyslovuje pouze názory na teologii, ale káže evangelium a vykonává své poslání jako Kristův zástupce.“
Lev řekl novinářům na začátku tohoto týdne v letadle do Alžírska na začátku své cesty, že se Trumpa nebojí.
„Svou roli nevidím jako roli politika. Nejsem politik a nechci s ním vstupovat do debaty,“ řekl.
„Nadále se silně vyslovuji proti válce a snažím se prosazovat mír, dialog a multilateralismus mezi státy, abychom našli řešení problémů.“
Trump ve středu zveřejnil na své platformě Truth Social obrázek, na kterém je zobrazen, jak ho objímá Ježíš, s americkou vlajkou v pozadí. Stalo se tak několik dní poté, co ho vlna kritiky ze strany příznivců – včetně mnoha zastánců náboženské pravice – donutila smazat obrázek vygenerovaný umělou inteligencí, na kterém byl prezident v rouchu zobrazen jako Kristus, který uzdravuje nemocné.
V souvislosti s jiným vývojem Miami Herald ve středu informoval, že Trumpova administrativa v zjevném aktu odplaty ukončuje financování katolické charitativní organizace ve městě, která poskytuje útočiště dětem imigrantů.
Organizace Catholic Charities of the Archdiocese of Miami uvedla, že Bílý dům zrušil dlouhodobou smlouvu v hodnotě 11 milionů dolarů s Úřadem pro přesídlení uprchlíků (ORR) na program, který poskytuje specializované služby nezletilým bez doprovodu a bez dokladů, kteří byli zadrženi Imigračním a celním úřadem (ICE).
„ „Americká vláda se náhle rozhodla ukončit více než 60 let trvající vztah … a [tyto služby] budou nuceny do tří měsíců ukončit činnost,“ uvedl v prohlášení pro deník Thomas Wenski, arcibiskup z Miami.
„[Tyto] služby pro nezletilé bez doprovodu byly uznány za svou vynikající kvalitu a sloužily jako vzor pro jiné agentury po celé zemi. Naše dosavadní výsledky v pomoci této zranitelné skupině obyvatel jsou bezkonkurenční.“
Emily Hilliardová, mluvčí federálního ministerstva zdravotnictví a sociálních služeb, sdělila deníku Herald, že průměrný denní počet nezletilých migrantů bez doprovodu v péči agentury během Trumpova druhého funkčního období činil asi 1 900 a byl „výrazně nižší“ než za vlády Joea Bidena.
„ORR uzavírá a konsoliduje nevyužívaná zařízení, zatímco Trumpova administrativa pokračuje v úsilí o zastavení nelegálního vstupu a pašování a obchodování s nezletilými cizinci bez doprovodu,“ uvedla Hilliardová v prohlášení, které se konkrétně nezmiňovalo o programu provozovaném arcidiecézí v Miami.
Wenski řekl deníku Herald, že akceptuje, že některé iniciativy budou s poklesem migrace omezeny, ale uvedl, že je „nepochopitelné, že by vláda zrušila program, který by bylo obtížné replikovat na úrovni kompetence“ církve.
