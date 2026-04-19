Zeptali se AI na budoucnost lidstva a dozvěděli se nečekané věci
19. 4. 2026 / Jiří Hlavenka
Když techbro osloví svůj vlastní produkt, může se dočkat překvapení
Sam Altman, šéf a spoluvlastník nejslavnější AI firmy (OpenAI, produkt chat.gpt) dostal nápad a požádal svůj vlastní produkt, ať mu připraví návrh, co má dělat lidstvo -tedy zejména vlády - v současné "informační éře", poznamenané hlavně nástupem umělé inteligence. Možná to neměl dělat, protože to, co se dozvěděl, se asi zástupu obvykle ultrapravicových technobratříčků, klanějících se před Trumpem až k zemi a toužícím po ještě větší nadvládě, asi nečekal (1). Jako kdyby to psal pravnuk Karla Marxe. Ale jdeme bod po bodu.
Daň z robotů. Analýza upozorňuje, že AI přesouvá výnosy od lidské práce (nemusí být nutně manuální) k výnosům z plně automatizované produkce a z kapitálu. Tradiční lidská práce nepřináší hodnotu, jejíž část si lidé odnášeli ve výplatě. Je potřeba od základu změnit daňový systém, který bude danit výrobu a vše, co pochází z automatizace.
Daně z kapitálových výnosů, vyšší daňová progrese, vyšší korporátní daně. Pokračování předešlého - doporučení se zaměřují tam, kde vzniká a zejména bude vznikat největší přidaná hodnota a odsud brát. (Danění robotů navrhoval před pár lety už Bill Gates, ale postavili se mu na odpor technologičtí giganti... a největší z nich to právě teď navrhl).
Zřízení obřího státního fondu, který by posílal výnosy přímo lidem. Možná nejradikálnější, ale i nejzajímavější a novátorská myšlenka - lze ji brát jako určitý předkrok k univerzálnímu základnímu příjmu. Do obřího státního fondu by povinně přispívaly firmy (i stát sám), tento fond by investoval do akcií a výnosy by pak přímo a plošně distribuoval lidem formou jakéhosi "důchodu, ale všem bez rozdílu".
Čtyřdenní pracovní týden bez poklesu mezd. Analýza AI zjevně počítá s ubýváním práce a jejím nahrazováním AI a roboty (řízenými právě AI). Doporučuje pilotní testy a postupný přechod, který se pak stane trvalým, či případně převoditelným v delší dovolenou. Dokument to nazývá "efficiency dividendou", tedy upozorňuje, že AI+robotizace zvýší efektivitu a tím i zisk firem, které se pak o něj mají touto formou podělit se zaměstnanci.
Zaměstnanecký hlas v nasazování AI. Je vidět, že AI samotný si je vědom své potenciální nebezpečnosti (!) a navrhuje, aby zaměstnanci ve firmách - nikoli tedy jen vlastníci a management - měli silnější slovo ve způsobech nasazování AI. Nikoli snad s cílem "rozbít stroje" jako dávní luddité, ale naopak prioritizovat nasazování AI tam, kde řeší primitivní, repetitivní, nepřínosné práce a být velmi opatrný v nasazení tam, kde naopak AI klade extrémní nároky na lidskou výkonnost. (Tzn: nestát se otroky AI, ale "otrokáři AI").
Benefity přenosné mezi zaměstnavateli. Je to vlastně evropská myšlenka zasazená do amerického prostředí, kde benefity jsou úzce vázány na zaměstnavatele - odejde-li člověk z firmy (nebo je vyhozen), ztrácí je. To vlastně není nic nového pod sluncem, v Evropě normál - v USA bezmála "socialistická" hrůza.
Automatické spuštění sociálních záchranných sítí při problému. AI samotná tuší, že její rozvoj není úplně jasný (ani časově, ani věcně), ale že může rychle nastat, že dojde k disrupci celých průmyslových odvětví, ke ztrátě zaměstnání pro stovky tisíc lidí z roku na rok. Navrhuje proto automatická vládní opatření na podporu postižených osob, aby neupadly do neřešitelných situací, kdy se ocitnou bez práce i bez peněz.
Posilování "ekonomiky péče", závislé na lidech. Dokument doporučuje, aby stát budoval do na lidech závislé care economy, tedy ekonomiky péče - předpokládá jednak, že se stárnutím populace to bude stejně potřeba a jednak, že je to jedna ze sfér ekonomiky, která stojí na "lidském doteku" a kde nahrazení ošetřovatelů a ošetřovatele, pípajícím robotem nebude vnímáno asi příjemně.
Právo na AI jako jedno ze základních práv. AI říká, že AI může způsobovat nerovnosti... pozoruhodné. A proto navrhuje, aby kdokoli v populaci měl bezplatný přístup k AI, aby neplatilo, že bohatý z ní má větší užitek než chudý. AI se tak má stát veřejným statkem, ke kterému musí mít přístup každý.
Proti "elitářské" koncentraci špičkových univerzit. AI v analýze konstatuje, že obrovská koncentrace špičkových výzkumných ústavů a univerzit způsobuje obří nerovnosti a vlastně rozpad společenské soudržnosti. Navrhuje proto rozptýlení těchto univerzit a výzkumáků plošně po zemi. Snížení (dnes obrovského) rozdílu mezi "venkovskými", nenáročnými univerzitami (fakticky spíš lepší střední školy, možná někdy i "horší") a absolutní, nicméně finančně nedostupnou špičkou.
Veřejná kontrola nad AI. Opět - AI samotná si uvědomuje, jaké nebezpečí se v ní skrývá a navrhuje masivní veřejnou kontrolu a pravomoci nad vývojem AI modelů, nad jejich chováním. Znamená to vlastně velmi přísnou regulaci dnes téměř nekontrolovaných korporací... pochopitelně včetně OpenAI, která si tuto analýzu zadala.
Povinná odpovědnost korporací vůči veřejnému zájmu. Tedy nikoli dobrovolné "CSR", korporátní společenská zodpovědnost, ale povinná - včetně povinných a velkých finančních příspěvků.
Kontrola před koncentrací moci jak u státu, tak i u (nejen AI) firem. Znamená to opět, že AI sama si uvědomuje rizika, která mohou jejich stále sílící schopnosti přinést a navrhuje nad nimi ustanovit přísnou kontrolu.
"AI levice" nebo poznaná nutnost?
Dokument není přelomový v tom co říká, ale KDO to říká. Dnešní AI firmy (jako je OpenAI, Google s Gemini, Anthropic s Claude, Microsoft s Copilotem, Meta, Nvidia, X...) se často portrétují a prezentují jako "technologické bratrstvo", jako skupina firem a lidí v jejich čele, kteří nejen že vědí, jaká moc jim zde padá do klína, ale naprosto se nerozpakují ji využít k vlastnímu prospěchu. Jejich nejvýřečnější představitelé (Musk, Karp, Thiel a další) líčí budoucí svět, ve kterém je demokracie překonaným modelem, stát je zbytečný, a vše bude nahrazeno věčnou autoritářskou nadvládou jich, jejich firem a jejich AI nástrojů. Samozřejmě to vše dělají z dobroty srdce a budou to osvícení vládci, to je nám všem jasné, že... co by se asi tak mohlo pokazit.
Na tuto dystopickou představu, pro kterou skutečně neexistuje jiné pojmenování, než že se jedná o fašismus dnešní doby, reagují už delší dobu "lidé", ti z masa a kostí. Je ale zřejmě poprvé, kdy sám výplod technologického bratrstva, jsa požádán o odpověď, vytvořil analýzu, která ovšem tvrdí přesně totéž.
Ale vlastně se není čemu divit. Stroj není ideologický, stroj nezná dogmata, a snaží se vyhodnocovat přísně logicky. Vidí, co se děje, tuší, co se dít bude, domýšlí důsledky. AI stroj není propandista, který má nařízeno líčit zářivou budoucnost technofašistického světa, ani z toho nemá žádný prospěch - odpovídá zkrátka tak, jak si to vyhodnotil.
Vyhodnotí si to tak i státy? I zde je za pět minut dvanáct - nebo možná už je i pozdě.
(1) Zdroj: https://cdn.openai.com/pdf/561e7512-253e-424b-9734-ef4098440601/Industrial%20Policy%20for%20the%20Intelligence%20Age.pdf
