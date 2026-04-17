USA zpracovávají plán vojenské operace na Kubě

Invaze v Zátoce sviní o 65 let později
17. 4. 2026Zní tato strategie znepokojivě podobně jako Írán 2026? 'Invaze by, jako deus ex machina, přinesla šok... a vyvolala povstání'?, ptá se Peter Kornbluh.
Podle USA Today se přípravy jeví jako další fáze eskalace vztahů mezi Washingtonem a Havanou. Začátkem tohoto roku Trumpova administrativa omezila dodávky ropy na Kubu, aby vyvinula tlak na úřady ostrova.
Dříve Trump řekl, že očekává, že "Kubu v nějaké podobě získá" a může si s ní dělat, co chce. Dne 13. dubna Trump řekl, že by mohl "jet na Kubu" poté, co konflikt s Íránem skončí. V reakci na to kubánský prezident Miguel Díaz-Canel slíbil, že v případě americké invaze bude odporovat: "Budeme bojovat, budeme se bránit, a pokud máme padnout v boji, pak zemřít za vlast znamená žít."
Podle Briana Fonsecy, ředitele Jack Gordon Institute for Public Policy, je to zatím spíše demonstrace síly než známka blížící se operace. Na rozdíl od příprav na americké vojenské operace ve Venezuele a Íránu však američtí představitelé nepředložili argument o "bezprostřední hrozbě" ze strany Kuby vůči Spojeným státům, uvedl Fonseca. Podle něj může být mluvení o přípravě vojenských plánů spíše demonstrací síly než skutečnou strategií. Domnívá se, že z vojenského hlediska by operace proti Kubě mohla být rychlá a úspěšná kvůli špatnému stavu kubánské vojenské techniky. "Bude to velmi snadné vojenské vítězství, ale politicky mnohem obtížnější," řekl Fonseca.
