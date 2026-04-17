Invaze v Zátoce sviní o 65 let později
17. 4. 2026
Zní tato strategie znepokojivě podobně jako Írán 2026? 'Invaze by, jako deus ex machina, přinesla šok... a vyvolala povstání'?, ptá se Peter Kornbluh
.
Po neúspěšné invazi CIA v Zátoce sviní zvažoval prezident John F. Kennedy reorganizaci a dokonce i rozpuštění zpravodajské služby, podle dokumentů zveřejněných Národním bezpečnostním archivem u příležitosti 65. výročí polovojenského útoku na Kubu.
Prezident pověřil svého poradce v Bílém domě Arthura Schlesingera, aby prozkoumal "britskou zpravodajskou strukturu" a zjistil, "co by mohlo být hodnotné pro naše vlastní uvažování o reorganizaci CIA," podle málo známého tajného memoranda Kennedyho datovaného měsíc po útoku.
"Co je zvlášť zajímavé v britské zkušenosti není rozdělení mezi zpravodajství a operace," radil Schlesinger prezidentovi, "ale způsob, jakým je tajná služba udržována pod nepřetržitou politickou kontrolou".
Dokument z 18. května 1961 s názvem "Jak organizovat zpravodajskou službu: britský příklad" spolu s druhým Schlesingerovým memorandem, které bylo v loňském roce zcela odtajněno o "reorganizaci CIA", jsou součástí speciální sbírky dříve tajných záznamů, které dnes Národní bezpečnostní archiv zveřejnil na památku invaze v Zátoce sviní.
Výběr také zahrnuje komplexní tajnou zprávu CIA o její spolupráci s mafií během atentátu na Fidela Castra před invazí – spiknutí financovaném z rozpočtu na invazi – stejně jako kubánské zpravodajské zprávy ze Střední Ameriky o přípravách CIA na exilový útok na ostrov.
Dnešní výroční příspěvek také zdůrazňuje přísně tajný, stostránkový průzkum CIA "Inspekce generálního inspektora o kubánské operaci" – ostrou, sebekritickou analýzu agentury, která byla považována za tak citlivou, že ředitel CIA John McCone spálil většinu z 20 existujících kopií, aby zprávu ukryl před kritiky, jako byl Schlesinger, kteří se snažili pohnat agenturu k odpovědnosti za fiasko v Zátoce sviní. "V nepřátelských rukou," poznamenal zástupce ředitele CIA William Cabell v prosincovém memorandu z roku 1961, by se zpráva inspektora inspektora "mohla stát zbraní neoprávněně použitou k útoku na celou misi, organizaci a fungování agentury".
Po několika letech snah o FOIA získal Národní bezpečnostní archiv koncem 90. let odtajnění zprávy inspektora CIA – historického Svatého grálu Zálivu sviní.
"Průzkum" generálního inspektora provedl zkušený důstojník CIA Lyman Kirkpatrick, který strávil téměř šest měsíců rozhovory s úředníky a přezkoumáváním tisíců současných záznamů. Mezi jeho hlavní závěry patří:
Operace byla založena na předpokladu zástupce ředitele CIA Richarda Bissella, že "invaze by, podobně jako deus ex machina, přinesla šok... a vyvolala povstání" proti Castrovi. CIA však "neměla žádné zpravodajské důkazy, že by se významné množství Kubánců mohlo nebo chtělo přidat k vetřelcům..."
To, co mělo být tajnou operací, se stalo velkým otevřeným vojenským projektem "mimo odpovědnost agentury i její schopnosti". Bezpečnost kolem operace byla špatná, což vedlo k rozsáhlým únikům informací v médiích, které odhalily přípravy na invazi. "Věrohodné popření bylo ubohá iluze."
Úředníci CIA uvedli Bílý dům v omyl, že úspěch je stále pravděpodobný. "V určitém bodě tohoto degenerativního cyklu," podle Kirkpatrickovy zprávy, "měli jít za prezidentem a upřímně říct: 'Tady jsou fakta. Operace by měla být zastavena.'"
V březnu 2001, u příležitosti 40. výročí invaze v Zátoce sviní, uspořádal Národní bezpečnostní archiv velkou konferenci v Havaně na Kubě s Fidelem Castrem a jeho veliteli, aby přezkoumali historii invaze a její následky. Americká delegace zahrnovala přeživší členy Kennedyho Bílého domu, penzionované důstojníky CIA zapojené do plánování invaze a kubánské exulové členy brigády 2506 organizované CIA, z nichž někteří se na ostrov nevrátili od doby, kdy byli zajati po neúspěšném útoku.
Během konference poskytl bývalý poradce Bílého domu Richard Goodwin Fidelu Castrovi osobní zprávu o tajné schůzce po invazi, kterou měl v Montevideu v Uruguayi s Che Guevarou. Toto setkání bylo poprvé, kdy vysocí představitelé obou zemí vedli osobní dialog o řešení nepřátelství ve vztazích mezi USA a Kubou.
Historické přednášky probíhaly v extrémně neformálním prostředí. Guevara seděl na zemi, vzpomínal Goodwin, a "nechtěl jsem mu dovolit, aby mě překonal v proletarizaci," takže si také sedl na zem. Guevara "nám chtěl velmi poděkovat za invazi," informoval Goodwin Kennedyho o schůzce. "Bylo to pro ně velké politické vítězství, umožnilo jim konsolidovat se a proměnilo je z ukřivděné malé země v rovnocennou."
Hlavním poselstvím Guevary pro Kennedyho administrativu však bylo, že Kuba "by chtěla modus vivendi" a je ochotna vést dialog o všech otázkách, které se USA týkají, s jednou výjimkou: Kuba "nemůže diskutovat o žádném vzorci, který by znamenal vzdát se typu společnosti, kterému je oddaná".
O šedesát pět let později zůstává tato pozice Kuby, protože postcastrovská vláda Miguela Diaz-Canela čelí nejnebezpečnější hrozbě americké vojenské akce od doby Zálivu sviní. Toto výročí Zátoky sviní má jedinečný kontextuální význam jako připomínka americké agrese a kubánského vzdoru. Zátoka sviní zůstává varovnou historií, která je bezprostředně relevantní pro potřebu dialogu o násilí ve prospěch zájmů obou národů.
Podrobnosti v angličtině: ZDE
