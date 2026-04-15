Iliberalismus není nevyhnutelný
15. 4. 2026
Porážka Viktora Orbána, autokratického maďarského premiéra, nakonec vyžadovala nejen běžnou volební kampaň nebo nové sdělení, ale spíše vybudování širokého, rozmanitého a vlasteneckého sociálního hnutí zdola. A právě tím, že ho vybudovala, maďarská opozice změnila politiku po celém světě.
Orbánova prohra ruší předpoklad nevyhnutelnosti, který prostupoval hnutím MAGA, stejně jako víru – která je přítomna i v rétorice ruského prezidenta Vladimira Putina – že iliberální strany jsou nějak předurčeny nejen k vítězství, ale k tomu, aby udržely moc navždy, protože mají podporu "skutečných" lidí. Ukazuje se, že historie takhle nefunguje. "Skutečné" lidi jejich vládci unavují. Staré myšlenky se stávají zastaralými. Mladší lidé zpochybňují ortodoxii. Iliberalismus vede ke korupci. A pokud Orbán může prohrát, pak mohou prohrát i jeho ruští a američtí obdivovatelé.
Péter Magyar, lídr opozice a pravděpodobně budoucí maďarský premiér, nyní zvítězil s výrazným náskokem, čímž on a jeho strana Tisza získali ústavní většinu. Aby toho dosáhli, museli překonat překážky, které se v evropských demokraciích obvykle nevyskytují. Po 16 letech režimu, který sám Orbán označil za iliberální, převzala maďarská politická strana Fidesz kontrolu nad velkou částí soudnictví, byrokracie a univerzit, stejně jako nad skupinou oligarchických firem, které ovládaly značnou část ekonomiky.
Orbán využil kontroly nad státem k vybudování mimořádné sítě mezinárodních neliberálních a krajně pravicových příznivců a finančních mechanismů na podporu některých z nich. V posledních týdnech kampaně se tito přátelé a příjemci semkli. Orbán dostával návštěvy nebo ústní podporu od Donalda Trumpa, J. D. Vance, Benjamina Netanjahua, Marine Le Pen (vůdkyně francouzské krajní pravice), Alice Weidel (vůdkyně německé krajní pravice) a dalších neliberálních vůdců z Argentiny, Polska, Slovenska, Brazílie a dalších. Maďarské i americké zpravodajské organizace informovaly, že v Budapešti byl zřízen ruský zpravodajský tým, aby zesílil Orbánovu kampaň na sociálních sítích a možná i provokoval.
Naopak Magyar měl velmi omezený přístup k maďarským médiím, z nichž drtivá většina patří buď státu, nebo oligarchům Fideszu. On a jeho strana měli omezený přístup i k billboardovým prostorům, jednak proto, že měli méně peněz než vládnoucí strana, a jednak proto, že mnoho reklamních prostor je kontrolováno vládou. Lídři a příznivci Tiszy čelili také osobním překážkám. Před rokem jsem se setkala s politikem z Tiszy, který mi řekl, že jeho žena přišla o práci a přátelé se mu začali vyhýbat poté, co oznámil podporu Magyarovi. Databáze Tiszy byla v jednu chvíli hacknuta a zveřejněna online, zřejmě aby se podpořilo obtěžování členů strany. Ještě před třemi týdny mnozí vůdci Tiszy v Budapešti mluvili pouze mimo záznam.
Magyar a jeho tým bojovali zpátky v terénu. Věděl, že by nemohl vyhrát, pokud by zůstal v Budapešti a dalších velkých městech, a proto od roku 2024 cestuje po zemi, navštěvuje malá města a vesnice, mnohdy vícekrát. V posledních dnech kampaně pořádal pět nebo šest volebních schůzek denně. Vyhýbal se tématům, která se rozhodl prosazovat Orbán – globální politika, válka na Ukrajině, spiknutí, na kterém údajně nějak spolupracovala Ukrajina, nebo by mohla dokonce napadnout Maďarsko – a zaměřil předvolební projevy a sociální sítě na ekonomiku, zdravotní péči a školy. Jako bývalý člen Fideszu sám mohl s větší přesvědčivostí hovořit o korupci Fideszu. Prezentoval se jako součást evropské, demokratické, zákona dbalé středopravé strany. Mával mnoha maďarskými vlajkami, stejně jako jeho příznivci.
Navzdory obrovským omezením a finančnímu i politickému tlaku také záleželo na malém počtu novinářů, kteří mohli v Maďarsku reportovat. V posledních týdnech investigativní novinář Szabolcs Panyi spolu se svými kolegy z webu Direkt26, jednoho z mála nezávislých médií v zemi, trpělivě vyvraceli Orbánovu protiukrajinskou propagandu a předložili uniklé přepisy a audio, které odhalily, že Orbán a jeho ministr zahraničí spolupracovali s Putinem a ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem. Tyto nahrávky odhalily to, co mi Panyi popsal jako "velkou lež, že Orbán byl suverenistický premiér". Opravdu: Orbán se chlubil a mluvil o maďarských tradicích a maďarském nacionalismu, ale když mluvil po telefonu s ruským vůdcem, popsal se jako myš a Putina jako lva. Orbán po léta tvrdil, že bojuje proti tajemným zahraničním silám – George Soros, Evropská unie, migranti – ale ve skutečnosti byl sám po celou dobu závislý na cizincích.
Tyto příběhy rezonovaly zejména u mladších Maďarů. Na rockovém koncertě na Náměstí hrdinů v centru Budapešti v pátek začaly desetitisíce z nich skandovat "Rusové, jděte domů" – stejný pokřik, který používali jejich prarodiče, když sovětští vojáci v roce 1956 napadli jejich zemi.
Zdá se, že získala více než dvě třetiny křesel v parlamentu. To by Magyarovi dalo ústavní většinu, která by mu umožnila odstranit část škod, které Orbán způsobil maďarské ústavě a veřejnému životu. Ve vítězném projevu vyzval k rezignaci prezidenta, generálního prokurátora, předsedy ústavního soudu a dalších institucí. Řekl, že se znovu zapojí do evropského právního systému. Podle jednoho svědka Maďaři na jeho shromáždění na jeho shromáždění skandovali: "Evropa, Evropa, Evropa".
Nikdo nepředstírá, že to bude snadné. Fidesz stále dominuje mnoha maďarským institucím a podnikům a přátelé a příznivci strany udělají vše pro to, aby podkopali vládu Tiszy. Orbán také zanechává fiskální chaos, o němž analytik Dalibor Roháč naznačuje, že by jej Orbán rád využil při plánování návratu. "Nechat opozici řešit ekonomické dopady posledních 16 let by mohlo v budoucnu usnadnit návrat Orbána k moci," napsal Roháč začátkem tohoto týdne. Někteří v opozici stále očekávají špinavé triky v následujících dnech a týdnech, než Orbán formálně předá moc.
Ale ať už se stane cokoli, tyto volby představují skutečný zlom. Pro většinu evropských vlád je tento výsledek úlevou: zatím nevíme, jakou vládu Tisza vytvoří, ale nebude to vláda, která by fungovala jako ruská loutka v Evropě, blokující financování Ukrajiny z EU nebo evropské sankce vůči Rusku. Ani to nebude režim, který by sloužil jako vzor pro Američany nebo Evropany, co chtějí ovládnout své vlastní státy, nebo rozbít vlastní brzdy a protiváhy, nebo vnucovat své iliberální ideologie lidem, jež je nepřijímají.
Zdroj v angličtině: ZDE
