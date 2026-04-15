Krize na Blízkém východě: Trump tvrdí, že válka s Íránem je „téměř u konce“, poté co naznačil návrat k jednáním v Pákistánu
15. 4. 2026
Americký prezident rovněž zostřil svou kritiku papeže a NATO ohledně války v Íránu
„Letecké údery pokračují, protože Izraelské obranné síly v této oblasti operují s významnou silou,“ uvedl Avichay Adraee, mluvčí izraelské armády pro arabský jazyk.
OSN uvedla, že Izrael vydal varování a rozkazy k evakuaci, které se týkají přibližně 14 % území Libanonu, včetně celé oblasti jižně od řeky Zahrani, většiny jižních předměstí Bejrútu a částí regionu Bekaa. Dotýkají se více než 100 měst a vesnic a způsobily vysídlení více než milionu lidí.
Izraelská armáda pokračuje v útocích na jižní Libanon, zatímco Hizballáh uvedl, že odpálil rakety na několik oblastí v severním Izraeli.
Oficiální libanonská agentura National News Agency informovala, že při izraelském leteckém útoku na město Ansariyah v jižním Libanonu zahynulo pět lidí, zatímco týmy civilní obrany a záchranáři vyzvedly čtyři těla po izraelském náletu v oblasti Qadmus.
Zpravodajská agentura rovněž informovala, že při útocích dronů na dvě vozidla na pobřežní dálnici mezi Tyrem a Bejrútem, poblíž měst Saadiyat a Jiyeh jižně od libanonského hlavního města, zahynuly dvě osoby. Tyto útoky byly údajně nejblíže Bejrútu za poslední týden, poté co série izraelských útoků na libanonské hlavní město 8. dubna zabila více než 350 lidí.
Trump tvrdí, že válka s Íránem je „téměř u konce“
Rozhovor pro Sky News je jedním z několika, které Donald Trump poskytl v posledních 24 hodinách a v nichž naznačil, že válka s Íránem se možná blíží ke konci.
Na otázku Sky, zda by k dohodě mohlo dojít ještě před návštěvou krále Karla v USA na konci měsíce, Trump odpověděl: „Je to možné. Velmi možné. Dostali pořádně na frak.“
V rozhovoru pro Fox News, který má být odvysílán později dnes dopoledne, americký prezident řekl, že válka s Íránem je „téměř u konce, ano, myslím tím, že ji považuji za velmi blízko konce“. V krátké ukázce z rozhovoru zveřejněné včera večer na sociálních sítích Trump řekl: „Kdybych se teď stáhl, trvalo by jim [Íránu] 20 let, než by tu zemi znovu vybudovali. A my ještě neskončili.
Uvidíme, co se stane. Myslím, že velmi moc chtějí uzavřít dohodu.“
Ukázka se objevila několik hodin poté, co Trump pro New York Post uvedl, že další kolo mírových rozhovorů „by se mohlo konat během příštích dvou dnů“ v Pákistánu.
Trump již dříve naznačil, že válka končí. Ve svém projevu k národu 1. dubna Trump řekl, že válka se „blíží ke konci“ a mohla by skončit za „dva nebo tři týdny“.
Donald Trump naznačil, že další kolo mírových rozhovorů „by se mohlo konat v příštích dvou dnech“ v Pákistánu.
V Islámábádu však podle Shah Meera Baloche nic takového nenaznačuje a premiér i náčelník armády jsou navíc na zahraniční cestě:
Pákistánský premiér Shehbaz Sharif, doprovázený delegací na vysoké úrovni, včetně náčelníka armády Asima Munira, odcestoval na čtyřdenní oficiální návštěvu Saúdské Arábie, Turecka a Kataru, čímž se šance na druhé kolo íránsko-amerických rozhovorů ve čtvrtek nebo v pátek v Islámábádu značně snížily.
Pákistánské ministerstvo zahraničí uvedlo, že Sharif podniká od 15. do 18. dubna oficiální návštěvu těchto tří zemí, aby projednal ukončení války.
Tento vývoj velmi ztěžuje konání íránsko-amerických rozhovorů ve čtvrtek, uvedly oficiální zdroje.
Íránské a pákistánské zdroje uvedly, že rozhovory se uskuteční brzy, ale naděje na jejich konání během jednoho či dvou dnů je velmi malá. Zdroje nepotvrdily žádné termíny ani místa konání, ačkoli íránské zdroje uvedly, že upřednostňují konání rozhovorů v Islámábádu.
„Zatím nemáme potvrzeno místo konání jednání. Islámábád je zatím jedním z diskutovaných míst,“ uvedl jeden oficiální íránský zdroj.
Trump uvedl, že si s Si Jin-pchingem vyměnil dopisy ohledně zbraní pro Írán
Donald Trump uvedl, že napsal dopis čínskému prezidentovi Si Jin-pchingovi, v němž ho žádal, aby nedodával zbraně Íránu.
V rozhovoru pro Fox News Trump uvedl, že „všude“ slyšel a viděl zprávy o tom, že Peking posílá zbraně do Teheránu.
„Napsal jsem mu dopis s žádostí, aby to nedělal. A on mi napsal dopis, ve kterém v podstatě uvedl, že to nedělá,“ řekl Trump a dodal, že Si je „člověk, s nímž si velmi dobře rozumím“.
Ceny benzínu „klesají“ a před volbami do Kongresu budou „mnohem nižší“, říká Trump
Vysílá se rozhovor Donalda Trumpa pro Fox News, ve kterém je dotazován na válku s Íránem a její dopad na americkou ekonomiku.
Americký prezident uvedl, že válka zpomalí ekonomický růst, a řekl: „Dojde k poklesu, ale ekonomika se z toho vzpamatuje.“
Dodal však, že ceny benzínu „velmi brzy výrazně klesnou“, a vyjádřil přesvědčení, že před volbami do Kongresu budou „mnohem nižší“.
USA pošlou na Blízký východ další tisíce vojáků, aby přiměly Írán k dohodě
Podle deníku Washington Post USA údajně vysílají na Blízký východ další tisíce vojáků ve snaze přimět Írán k dohodě o ukončení války.
S odvoláním na americké úředníky deník uvedl, že do regionu by mohlo být přesunuto asi 6 000 vojáků na palubě letadlové lodi USS George H. W. Bushe a několika dalších válečných lodí, zatímco dalších 4 200 by se k nim mohlo připojit ke konci měsíce. Tento krok by se časově shodoval s dvoutýdenním příměřím, které končí 22. dubna.
Podle úředníků Pentagon rovněž zvažuje další údery proti Íránu nebo pozemní operace na íránském území, včetně misí zaměřených na získání íránského jaderného materiálu, vysazení námořní pěchoty v pobřežních oblastech za účelem ochrany Hormuzského průlivu a obsazení ostrova Kharg, malé íránské základny sloužící jako hlavní terminál pro vývoz ropy.
USA se k této zprávě veřejně nevyjádřily.
Íránský prezident říká, že Teherán „usiluje o dialog, ne o válku“
Íránský prezident Masoud Pezeškian uvedl, že jeho země neusiluje o válku, ale o dialog, a varoval, že jakýkoli pokus USA vnutit svou vůli nebo donutit Teherán ke kapitulaci „je odsouzen k neúspěchu“.
V komentáři zveřejněném oficiální agenturou Islamic Republic News Agency (IRNA) řekl:
Írán neusiluje o válku ani o nestabilitu a vždy kladl důraz na dialog a konstruktivní spolupráci s různými zeměmi. Jakýkoli pokus o prosazení vlastní vůle nebo donucení země ke kapitulaci je však odsouzen k neúspěchu a íránský národ takový přístup nikdy nepřijme.
Čína uvedla, že vítá „veškeré úsilí vedoucí k příměří a zastavení nepřátelských akcí“ poté, co se objevily zprávy, že by se v Pákistánu mohlo konat druhé kolo jednání.
Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Guo Jiakun dnes na tiskové konferenci pochválil Pákistán za jeho „roli při zprostředkování dočasného příměří mezi USA a Íránem a za to, že hraje spravedlivou a vyváženou roli prostředníka“.
Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov uvedl, že Írán má „nezcizitelné právo“ obohacovat uran pro civilní účely.
Ať už se Írán při jednáních s USA rozhodne „pozastavit nebo trvat na zachování tohoto práva“, Rusko „podpoří jakýkoli přístup založený na principu univerzálnosti práva na obohacování“, uvedl Lavrov na tiskové konferenci po oficiální návštěvě Číny, jak informovala ruská státní agentura Tass.
Trump varuje, že obchodní dohoda s Velkou Británií se může „vždy změnit“
Donald Trump řekl, že Velké Británii nabídl „dobrou obchodní dohodu“, a varoval, že dohoda se může „vždy změnit“.
Když se ho Sky News zeptala na jeho názor na údajný mimořádně přátelský vztah USA a Británie, Trump odpověděl: „S kým?“
Poté, co Sky upřesnila, že jde o Velkou Británii, americký prezident odpověděl: „Jde o vztah, ve kterém: když jsme je požádali o pomoc, nebyli tam. Když jsme je potřebovali, nebyli tam. Když jsme je nepotřebovali, nebyli tam. A stále tam nejsou.“
