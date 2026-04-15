Proč mohlo íránské příměří opět naklonit rovnováhu sil ve prospěch Donalda Trumpa
15. 4. 2026
Diplomatické vztahy mezi Washingtonem a Teheránem se zatím nezhroutily, a to navzdory teatrálnímu odchodu J. D. Vance z jednání v Islámábádu minulý týden. Trump nyní naznačuje, že by se obě strany mohly během několika dní znovu sejít v pákistánském hlavním městě. Ať už se vyjednavači vrátí k jednacímu stolu, nebo budou pokračovat ve výměně názorů prostřednictvím tišších, vzdálených kanálů před vypršením příměří, jedna skutečnost se zdá být jasná: Trump získal zpět určitou míru dynamiky – a s ní i vliv – nad Íránem, a to především díky příměří. Zde je důvod, píše na síti X Trita Parsi.
Trump vstoupil do této situace politicky zahnaný do kouta a strategicky omezený. Rostoucí ceny benzínu způsobovaly akutní domácí potíže a oslabovaly jeho postavení doma. Ještě kritičtější však bylo, že čelil slepé uličce v eskalaci.
Každý myslitelný krok – údery na íránskou ropnou infrastrukturu, útoky na civilní cíle, obsazení ostrovů v Perském zálivu nebo tajné operace k získání obohaceného uranu – s sebou nesl téměř jistotu silné íránské odvety. Takové reakce by nejen odpovídaly jeho eskalaci, ale ještě ji znásobily, prohloubily jeho ekonomickou zranitelnost, zesílily politické riziko a ještě více ho zapletly do nebezpečné a nevyhratelné strategické slepé uličky.
Trump ani nedokázal Spojené státy z konfliktu vyvést podle svých vlastních podmínek. Bez dohody s Teheránem si Írán zachoval jak schopnost, tak motivaci pokračovat v útocích na Izrael a zranitelná americká aktiva v celém Perském zálivu. Trump potřeboval íránský souhlas, aby se z války vymanil.
Příměří však tuto rovnici nenápadně změnilo. Trump již možná nepotřebuje formální souhlas Teheránu, aby mohl ustoupit. Pokud se nyní stáhne – bez komplexní dohody – Írán si téměř jistě udrží kontrolu nad Hormuzským průlivem, což by pro Washington znamenalo strategickou porážku. Je však nepravděpodobné, že by Teherán obnovil přímé vojenské operace proti americkým cílům v Perském zálivu. Kdyby tak učinil bez nových amerických úderů, vystavil by se Írán jako agresor a vyvolal by vážné a potenciálně koordinované reakce – nejen ze strany Washingtonu, ale i ze strany opatrných světových mocností, jako jsou Rusko a Čína.
Navíc se poměr sil změnil. Írán nyní zřejmě potřebuje dohodu více než Spojené státy. Trump již dosáhl svého hlavního cíle – úniku z války, do které se neprozřetelně pustil –, zatímco Írán, navzdory síle, kterou získal díky kontrole nad průlivem, je stále daleko od realizace svých širších ambicí: smysluplného zmírnění sankcí, definitivního a trvalého ukončení nepřátelství a možná i nastínění stabilnějších a konstruktivnějších vztahů s Washingtonem.
Rozhodnutí Teheránu vyslat do Islámábádu svou nejvýznamnější delegaci k přímým rozhovorům s americkým viceprezidentem odráželo pozoruhodnou sebejistotu – že zaujímá svou nejsilnější vyjednávací pozici vůči Spojeným státům od roku 1979. Přeměnit však tento moment vnímané převahy na pouhé zastavení amerického bombardování by nedosahovalo jeho ambicí. I kdyby Washington souhlasil s íránskou kontrolou nad průlivem, takový výsledek by bledl ve srovnání s mnohem významnějšími zisky, o nichž se Teherán domnívá, že jsou na dosah.
Írán místo toho potřebuje tuto páku proměnit nejen v trvalé ukončení války, ale v ideálním případě v nový mír: takový, který přinese rozsáhlé zmírnění sankcí a zahájí stabilnější, vzájemně definované ekonomické a politické vztahy s Washingtonem. Taková dohoda by sloužila jako ochrana před obnovením konfliktu. Ekonomická nutnost je obzvláště naléhavá: zmírnění sankcí je nezbytné pro obnovu země, která nyní nese břemeno škod v řádu stovek miliard dolarů.
Jak jsem již dříve argumentoval, zmírnění sankcí není pouhou ekonomickou potřebou – je to strategická nutnost. Bez něj Írán riskuje stav chronické eroze, pomalé, ale neustálé oslabování, které by ho vystavilo nebezpečí. Tato zranitelnost by zase mohla vyvolat další útoky. Koneckonců to bylo právě mylné vnímání íránské slabosti, které pomohlo otevřít příležitost pro počáteční údery.
Trump však v žádném zásadním smyslu nic z toho nepotřebuje. Spojené státy mohou přežít bez formální dohody s Íránem a bez výhod ekonomických vztahů s Teheránem. Je jisté, že vyjednané řešení konfliktu by lépe sloužilo dlouhodobým americkým zájmům: jaderná omezení, o která Trump usiluje, lze věrohodně zajistit pouze u jednacího stolu. Náhlé opuštění diplomacie a ponechání íránské kontroly nad průlivem by také zneklidnilo klíčové regionální spojence. Jedná se však o strategické preference, nikoli o bezprostřední nutnost.
Trumpův kalkul je mnohem více transakční a mnohem méně trpělivý. Může poukázat na škody, které již byly způsobeny íránské jaderné infrastruktuře a konvenčním silám, vyhlásit symbolické vítězství a stáhnout se. Zdůraznil, že Spojené státy již nejsou závislé na ropě z Perského zálivu, čímž je izoluje od přímých ekonomických důsledků íránského režimu poplatků. V důsledku toho se břemeno přesouvá ven: průliv se stává problémem pro evropské a asijské mocnosti – země, které, jak Trump poznamenal, se odmítly postavit na jeho stranu, když hledal jejich pomoc při vymanění této úžiny z teheránské kontroly.
Okno, které se nyní otevřelo, nabízí Teheránu šanci proměnit výhodu na bojišti v trvalý strategický zisk. Nechat ho zavřít by znamenalo ztrátu pokroku, ale i ztrátu možnosti přetvořit svou ekonomickou a geopolitickou pozici. Naproti tomu Spojené státy, které si již zajistily křehkou únikovou cestu prostřednictvím příměří, mají v krátkodobém horizontu méně co ztratit. Odchod je proto pro Trumpa politicky i strategicky snazší než pro jeho íránské protějšky. Oba se mohou smířit s diplomatickým neúspěchem, ale Teherán má více co ztratit.
Bude zajímavé sledovat, jak se Teherán rozhodne projít touto zužující se uličkou – zda využije své výhody, nebo to přežene.
