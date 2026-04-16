Channel 4 News: Izrael v Libanonu systematicky vyvražďuje zdravotníky
16. 4. 2026
čas čtení 15 minut
Seriozní zpravodajství z Blízkého východu
Moderátor, Channel 4 News, čtvrtek 16. dubna 2906, 19 hodin: Jen několik hodin po tomto izraelském útoku v blízkosti nemocnice oznámil Trump desetidenní příměří mezi Izraelem a Libanonem. Ale Hizballáh, jedna z bojujících stran, se jednání neúčastnil. Dobrý večer. Válka mezi Hizballáhem a Izraelem byla možná zastíněna válkou s Íránem, ale pro Libanon je tragédií a stala se ústředním bodem nadějí na širší mír. Hizballáh a Izrael si už téměř 7 týdnů vyměňují rakety, přičemž izraelská armáda dokonce útočí na obytné čtvrti v Bejrútu a odřízla jižní Libanon. Hizballáh se nezúčastnil jednání o příměří, která se konala ve Washingtonu, a zůstává otázkou, zda obě strany budou dohodu dodržovat. Trump si samozřejmě rychle připsal zásluhy a prohlásil, že se jedná o desátou válku, kterou zastavil od svého návratu do úřadu. Nezmínil však tu, kterou sám zahájil 28. února. Přinese tedy toto příměří trvalý mír?
Toto příměří, které má začít během několika hodin, nemůže pro obyvatele Libanonu přijít dost brzy. Více než milion lidí bylo vysídleno izraelskou invazí na jihu, zatímco letecké údery zasáhly celou zemi a zaměřily se na vesnice a velká města, včetně hlavního města.
Libanonské ministerstvo zdravotnictví uvádí, že zemřelo 2 100 lidí, včetně 260 žen a 172 dětí. Mezi mrtvými je 91 zdravotníků. Izraelská armáda obvinila Hizballáh z využívání sanitek k vojenským účelům, aniž by poskytla jakékoli důkazy. Náš korespondent pro zahraniční záležitosti Paraic O'Brien se k nám nyní připojuje z Bejrútu. Paraicu?
Reportér: Matte, v posledních několika hodinách Donald Trump oznámil, že izraelští a libanonští představitelé se dohodli na dočasném příměří. V příspěvku na Truth Social uvedl, že libanonský prezident Joseph Aoun a Benjamin Netanjahu se, cituji, dohodli, že za účelem dosažení míru mezi jejich zeměmi formálně zahájí 10denní příměří v 17:00 EST. To je tady v Libanonu půlnoc. Problémem samozřejmě je, jak jste již dříve řekl, že Izrael nebojuje proti libanonskému státu jako takovému. Bojuje proti Hizballáhu, politicko-vojenské skupině podporované Íránem, jejíž základna se soustřeďuje na jihu Libanonu a v Bejrútu. Hizballáh toto příměří zatím neodmítl, ale ani nepřijal. Jedná o podmínkách a klíčovou podmínkou pro ně je stažení izraelských sil z jižního Libanonu.
Jen za poslední hodinu nebo tak nějak však předseda parlamentu tady v Libanonu, který je považován za spojence Hizballáhu, říká lidem, aby se nevraceli na jih. A to proto, že Izraelci se zakopávají na jihu a my jsme se do toho dnes zapletli. Například zasáhli most, jeden z posledních zbývajících mostů na jihu, a po celém Libanonu došlo k desítkám útoků.
Poslouchejte, Libanon není jen vedlejší událostí, pokud jde o hlavní dění v Íránu. Jak jste řekl, od začátku března bylo zabito tisíce lidí. A libanonské ministerstvo zdravotnictví také uvedlo, že bylo zabito 91 zdravotnických pracovníků.
Zabíjení, úmyslné útoky na záchranáře, zdravotnické pracovníky a sanitky, to je válečný zločin. Dnes tvoří tyto sanitky pohřební průvod a tato je pohřební vůz. Kolega cestuje s tělem záchranáře Mahadiho Abu Zaida. Sirény troubí za něj a za další tři záchranáře, kteří byli včera zabiti izraelskými útoky dronů.
Útoky, v množném čísle. Víme to takto. Jeden ze záchranářů měl na sobě kameru. Dělají to, aby vyvrátili tvrzení Izraelců, že vezou zbraně nebo bojovníky Hizballáhu.
Jedna skupina zdravotníků již mezitím reagovala na tísňové volání poblíž města Nabataea. Byli zasaženi, stejně jako druhá skupina, která se snažila pomoci svým zraněným kolegům.
Toto je třetí skupina, která se snaží pomoci prvním dvěma teenagerům a která byla rovněž terčem útoku. Mahdi, kterého zde vynášejí ze sanitky, zemřel v důsledku toho posledního úderu.
Jeho pohřební sirény se nyní rozléhají zničeným, opuštěným městem Nabataea. Do mešity na poslední modlitbu.
Není to první pohřeb pro tuto skupinu bratrů. Za posledních šest týdnů bylo v Libanonu Izraelci zabito 91 zdravotníků.
Mohammed je vedoucím záchranářské charity. Jeho syn, rovněž záchranář, byl zabit před 3 týdny. Artek Mahadi Salou.
Toto je pohřeb jeho přítele. Pracoval s ním během toho trojnásobného úderu.
Dnešek je především o vzpomínce na mrtvé, ale jsou i další důvody k truchlení. Normalizace potenciálních válečných zločinů, plošné útoky na sanitky a záchranáře, dnes se zde pohřbívají i stará pravidla války.
Po pohřbu jsme šli do místní nemocnice, abychom udělali rozhovor s Mohammedem, vedoucím této charitativní organizace. Chystali jsme se na vlastní kůži zažít něco z toho, co tito muži dělají každý den.
Když jsme se připravovali na rozhovor, ozval se zvuk izraelského stíhače, a pak tohle. (Televizní novináři se snaží ukrýt před bombardováním) Takže to byl útok. Jeden z nich se zdá být opravdu blízko. Jsme hned před nemocnicí. Znělo to velmi blízko a zjevně se to blížilo.
A někteří pracovníci záchranné služby, neuvěřitelně, začínají nastupovat do sanitek, myslím, aby reagovali na...
"Dobře, jdeme.Běžte, běžte, běžte, běžte."
V tu chvíli jsme netušili, že to byl první z celé řady útoků v okolí nemocnice. Běželi jsme směrem k samotné budově. Záchranáři běželi opačným směrem, se slzami ještě nezaschlými z pohřbu svých kolegů.
Moderátor: To byl Paraic O'Brien, který se ocitl uprostřed těchto událostí ještě předtím, než bylo ve Washingtonu oznámeno příměří. Ale vydrží toto příměří? Je legitimní? Nyní se k nám připojuje americká redaktorka Anushka Astana ve Washingtonu a náš hlavní korespondent Alex Thompson v Tel Avivu. Nejprve, Anushko, jak kritická je tato situace, Anushko?
Reportérka: Myslím, že Bílý dům chápe, že to, co se děje uvnitř Libanonu, je naprosto zásadní pro úspěch či neúspěch celého příměří s Íránem a jakýchkoli dalších jednání. Proto se na to v uplynulém týdnu tak soustředili, včetně pondělního setkání britského vicepremiéra Davida Lammyho a nového britského velvyslance ve Washingtonu DC s JD Vancem a Marcem Rubiem.
Libanon byl jedním z témat, o kterých diskutovali. Protože původně Írán a Pákistán, ale i samotná myšlenka, že by to bylo součástí toho prvního příměří minulé úterý.
Teprve v úterý večer, když Benjamin Netanjahu, který se podle zpráv cítil z těchto rozhovorů vyloučen, zavolal Donaldu Trumpovi a požádal, aby Libanon nebyl součástí toho. Bílý dům souhlasil, ale pak si myslím, že byli zaskočeni rozsahem útoků. Ve středu bylo v Libanonu během 10 minut zabito přes 300 lidí. A došlo k dalším dvěma telefonátům mezi Trumpem a Netanjahuem, zřejmě napjatým, ve kterých ho požádal, aby ustoupil, a to pak vedlo k těm přímým rozhovorům a tomuto příměří.
Prezident o tom vlastně právě mluvil, když opouštěl Bílý dům a odjížděl do Nevady:
Trump: Myslím, že ano. Myslím, že to bude – vlastně je to velmi vzrušující, protože to trvá 48 let. Jak víte, setkáme se s Bibi Netanjahuem a libanonským prezidentem. A dnes jsem s oběma vedl skvělý rozhovor. Uzavřou příměří. A to bude zahrnovat i Hizballáh. A myslím, že to pro mě může být číslo 10.
Moderátor: Takže jak říkáte, tvrdí, že ukončil desátou válku, ačkoli mnozí by namítli, že k této válce by nikdy nedošlo, kdyby ji Donald Trump nezačal.
Reportérka: Víte, dnes ráno jsem byla v Pentagonu a poslouchala Petea Hegsetha, ministra války, jak mluví o Izraeli. Izrael chválil do nebes, tento vysoký vojenský představitel říkal, že lepšího spojence neměli. Ale myslím si, že ve skutečnosti panovala v Bílém domě frustrace z Netanjahua a oni opravdu chtějí, aby se držel své linie.
Moderátor: Anushko od Bílého domu, moc děkuji. Pojďme k Alexovi a Tel Avivu. Alexi, byli do toho Izraelci vtaženi a jsou z toho nespokojeni?
Reportér: Není pochyb, Matte, že to tady v Izraeli dopadlo tak, jak to dopadlo – jako prezidentský diktát z USA, který byl vydán na základě „ber nebo nech být“. Mnozí členové kabinetu, který se dnes večer sejde, o tom ani nevěděli. Dozvěděli se o tom z médií. A pak je tu Binyamin Netanjahu, který už několik dní říká: „Podívejte, jsme připraveni obsadit Binta Jubao, což je místo, které se co nejvíce blíží domovskému městu Hizballáhu v jižním Libanonu, kam vtrhli a které nyní okupují.“
To vše je nyní zmrazeno. Říká, že jeho jednotky tam zůstanou. „Ne, nezůstanou,“ říká Hizballáh. A to je v podstatě jediná slámka, které se Netanjahu v celé této situaci může chytit, v upřímně řečeno docela zřejmém pokusu zachránit si nějakou tvář.
V Libanonu je to stejně špatné. Nezapomeňte, že izraelský premiér a libanonský prezident se chystají mluvit. Historický telefonát, dnes to všechno hlásí, Donald Trump je hned za tím. Nikdy se to nestalo, a proč ne? Protože Aounův vlastní úředník říká: „Ten hovor za žádných okolností nepřijímejte.“
A proč? Protože varují, že pokud se Libanon zapojí do jakéhokoli vážného a dlouhého mírového procesu s Izraelem, mohly by se otevřít sektářské rozdíly, které rozdělují libanonskou společnost. A dejte si také pozor na poslední dny, kdy Hizballáh vyslovoval velmi otevřené hrozby, že by mohl rozpoutat občanskou válku, pokud se zapojí, pokud se Libanon zapojí do vážného mírového procesu s Izraelem. A nemylte se, Hizballáh by to mohl dnes večer splnit.
Moderátor: Alex Thompson v Tel Avivu. Mockrát děkuji. Nyní se ke mně připojuje Ruthie Bloomová, bývalá poradkyně izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. Ruthie Bloomová, děkuji, že jste přišla do našeho pořadu. Byli jste do toho vtaženi americkým prezidentem, vaším velkým přítelem ve Washingtonu, a jak jste z toho nešťastní?
Ruthie Bloom: No, zpočátku jsem byla nespokojená, ale pak jsem si to rozmyslela, a to proto, že je to samozřejmě možné. Jedna věc, na které se s vámi pravděpodobně moc neshodneme, to řeknu.
Moderátor: To nevíte.
Ruthie Bloom: Ne, to nevím. Ale řekněme pro účely této diskuse, že se neshodneme na spoustě věcí. Ale v jedné věci se, myslím, shodneme bezvýhradně, a to v tom, že je těžké odhadnout, co se děje v hlavě prezidenta Trumpa. Takže si momentálně myslím, že je to jeho způsob, jak říct: „Dobře, uklidněme situaci na libanonské frontě.“
Protože v Íránu, když se islámská republika odmítá vzdát se svých jaderných zbraní, pravděpodobně bude muset dojít k další vojenské operaci, pokud režim do té doby nepadne. Toto je tedy dočasné příměří, které má situaci uklidnit.
Vím, že mluvíte o libanonském lidu jako o obětech Izraele, ale ve skutečnosti jsou to oběti Hizballáhu, a proto se Aoun chtěl v první řadě setkat s Netanjahuem nebo alespoň s jeho zástupci ve Washingtonu, aby jim řekl, že už máme všichni Hizballáhu dost. Je to násilná a brutální teroristická organizace.
Libanon býval, jak víte, Paříží Blízkého východu, a Hizballáh ho převzal. A mimochodem, důvodem, proč se Aoun bojí setkat se s Netanjahuem nebo s ním dokonce mluvit po telefonu, je to, že ví, že ho Hizballáh zabije.
Moderátor: Dovolte mi položit vám pár otázek. Takže za prvé, jen aby bylo jasno, jen aby bylo jasno, vypadá to, jako by vám Donald Trump teď opravdu diktoval podmínky a vy tu vlastně nemáte na výběr, že? Musíte se podřídit.
Ruthie Bloom: Samozřejmě. A proč? Protože až dosud byl Izraeli neuvěřitelným přítelem. Spolupráce byla naprostá. A koneckonců, USA jsou největší supervelmocí. Izrael pomáhal a Izrael je spojencem. Je ale pravda, že prezident Trump má v této věci větší moc a větší slovo. Věřím tedy, že premiér Netanjahu hraje správně.
Moderátor: Dobře, ale také vám zanechal spoustu nedokončených záležitostí. Takže... Írán stále vede člověk jménem Chameneí. Žádný režim se tam nezměnil. Hamás stále mává zbraněmi v pásmu Gazy, navzdory rozsáhlému zničení ze strany Izraele. Hizballáh, ačkoli oslabený a zkrvavený, je stále schopen odpalovat rakety na severní Izrael. A na světové scéně jste nikdy nebyli tak izolovaní jako nyní. A teď vám dokonce i váš velký přítel Donald Trump dal pořádně za uši. Takže momentálně nejste v nejlepší pozici, že?
Ruthie Bloom: Za prvé, nesouhlasím, protože si myslím, že teď máme jiné spojence. Nejsme izolovaní.
Moderátor: Kdo jsou ti jiní spojenci?
Ruthie Bloom: Dobře, například země, které podepsaly Abrahamovy dohody, vidíme Spojené arabské emiráty, Bahrajn, vidíme tyto země, dokonce i Saúdskou Arábii, která sice ještě není členem Abrahamových dohod, ale vidíme, jak se formuje aliance proti íránské ose zla. (Pozn. red. Pozor, není to pravda. Saúdská Arábie právě odmítla bojovat proti Íránu a zakázala Spojeným státům používat k tomu svých letišť.) A máte pravdu ohledně Gazy, ale na druhou stranu Rada pro mír v Gaze také dává Hamásu jasně najevo, že musí složit zbraně. To není věc na pět minut. Chvíli to trvá.
Moderátor: Řekněte to Donaldovi Trumpovi, protože je to netrpělivý člověk. Musíme to nechat tak, Ruthie Beamová. Moc děkuji, že jste přišla do pořadu.
549
Diskuse