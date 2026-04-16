Krize na Blízkém východě: Libanon a Izrael se dohodly na 10denním příměří, které začne během několika hodin, říká Trump
16. 4. 2026
Trump oznamuje 10denní příměří mezi Izraelem a Libanonem
Americký prezident Donald Trump uvedl, že Izrael a Libanon zahájí desetidenní příměří od 17:00 EST.
V příspěvku na Truth Social uvedl, že dnes hovořil s představiteli obou zemí a prohlásil, že se jedná o „desátou válku“, kterou „vyřešil“.
Napsal:
Právě jsem měl vynikající rozhovory s vysoce váženým libanonským prezidentem Josephem Aounem a izraelským premiérem Bibi Netanjahuem. Tito dva představitelé se shodli, že za účelem dosažení MÍRU mezi jejich zeměmi formálně zahájí 10denní PŘÍMĚŘÍ v 17:00 EST.
V úterý se obě země poprvé za 34 let setkaly zde ve Washingtonu, D.C., za přítomnosti našeho skvělého ministra zahraničí Marca Rubia. Pověřil jsem viceprezidenta JD Vance a ministra zahraničí Rubia, společně s předsedou Sboru náčelníků štábů Danem Razinem Caineem, aby spolupracovali s Izraelem a Libanonem na dosažení trvalého MÍRU.
Bylo mi ctí vyřešit 9 válek po celém světě a tato bude mou desátou, takže pojďme to DOKONČIT!
- Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek uvedl, že Izrael a Libanon se dohodly na zahájení desetidenního příměří v 17:00 EST, což signalizuje pauzu v izraelském konfliktu s Íránem podporovaným Hizballáhem, který zuřil souběžně s válkou s Íránem. Trumpovo prohlášení, zveřejněné na Truth Social, nespecifikovalo, který den by mělo příměří začít, ale americký úředník uvedl, že začne ve čtvrtek.
- Izrael nemá v plánu stáhnout své vojáky z jižního Libanonu během oznámeného desetidenního příměří, jak bylo oznámeno. Izraelský bezpečnostní úředník tuto pozici potvrdil, podle agentury Reuters.
- Vysoký Hizballáh poslanec Hassan Fadlallah uvedl, že skupina byla íránským velvyslancem v Bejrútu informována o možném krátkodobém příměří, které by mělo začít ve čtvrtek večer. Fadlallah hovořil s agenturou Reuters několik minut předtím, než americký prezident Donald Trump oznámil, že příměří začne v 17:00 amerického východního času.
- Írán chce, aby USA a Izrael nesly odpovědnost za vraždu jeho vůdců, řekl mluvčí íránského ministerstva zahraničí Ismail Baghaei ruské agentuře Ria Novosti. „Musíme to udělat. A věřím, že to není jen Írán, ale celá mezinárodní komunita, která požaduje, aby byli ti, kdo nesou odpovědnost, pohnáni k odpovědnosti,“ řekl.
- Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová uvítala 10denní příměří mezi Izraelem a Libanonem, které oznámil americký prezident Donald Trump, a zopakovala, že Evropa bude i nadále požadovat respektování územní celistvosti Libanonu. „Vítám oznámené 10denní příměří mezi Izraelem a Libanonem, zprostředkované prezidentem Trumpem. Je to úleva, protože tento konflikt si již vyžádal příliš mnoho životů,“ napsala von der Leyenová na X.
- Německý kancléř Friedrich Merz uvedl, že má v úmyslu projednat účast USA na jakékoli potenciální misi k zajištění Hormuzského průlivu na jednáních, jejichž spolupořadateli jsou Francie a Velká Británie. Videokonference je naplánována na pátek a kancelář francouzského prezidenta uvedla, že jejím cílem je sjednotit „nebojující země“ připravené přispět k „čistě obranné misi“.
- Více než 10 000 amerických vojáků pomáhá prosazovat blokádu íránských přístavů a ačkoli zatím nedošlo k žádné prohlídce lodí, americká armáda ve čtvrtek uvedla, že varuje lodě spojené s Íránem, že by mohla vystřelit varovné výstřely nebo přejít k jiným silám, pokud se pokusí předběhnout námořnictvo. Třináct plavidel se raději otočilo, než aby čelilo námořní blokádě, která začala na začátku tohoto týdne, řekl novinářům v Pentagonu generál Dan Caine, předseda Sboru náčelníků štábů.
- Izraelský ministr obrany Israel Katz varoval Írán, aby si vybral „mezi mostem do budoucnosti a propastí izolace a zničení“, a uvedl, že jeho země by mohla udeřit tvrději, pokud hrozby přetrvají. Podle izraelských médií Katz na vzpomínkové ceremonii uvedl, že cíle, které Izrael dosud nezasáhl, budou „ještě bolestivější“.
- Izraelský letecký úder zničil poslední most spojující jižní Libanon se zbytkem země, uvedla libanonská oficiální Národní tisková agentura. Izraelská armáda zasáhla most Qasmiyeh přes řeku Litani a zcela jej zničila, informovala agentura.
- Papež Lev XIV. prohlásil, že svět je „pustošen hrstkou tyranů“, kteří utrácejí miliardy na válku, a jeho komentáře budou vnímány jako další ostré vyhrocení jeho téměř týdenního sporu s Bílým domem ohledně války USA a Izraele proti Íránu. První americký papež nezmínil Donalda Trumpa jménem, ale ve svém čtvrtečním projevu v Kamerunu odsoudil světové vůdce, kteří se odvolávají na náboženství, aby ospravedlnili násilí proti jiným národům.
Ve Spojených státech podpořila ve čtvrtek Sněmovna reprezentantů vojenskou kampaň Donalda Trumpa proti Íránu a těsným hlasováním zablokovala rezoluci vedenou demokraty, jejímž cílem bylo zastavit válku, dokud nepřijme povolení k nepřátelským akcím Kongres.
Návrh byl v komoře s republikánskou většinou zamítnut poměrem hlasů 214 ku 213, den poté, co byl podobný návrh již počtvrté zablokován v Senátu. Hlasování proběhlo téměř výlučně podle stranických linií, přičemž všichni republikáni až na jednoho se proti rezoluci postavili a jeden se zdržel hlasování. Jeden demokrat hlasoval proti.
Federální zákon vyžaduje schválení Kongresem k pokračování vojenských akcí po dobu delší než 60 dní. Americko-izraelská válka proti Íránu začala 28. února. Někteří republikáni v Senátu včera naznačili, že by mohli přehodnotit svůj postoj k této otázce, pokud válka dosáhne 60 dnů.
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová uvítala 10denní příměří mezi Izraelem a Libanonem, které oznámil americký prezident Donald Trump, a zopakovala, že Evropa bude i nadále vyzývat k respektování územní celistvosti Libanonu.
„Vítám oznámené 10denní příměří mezi Izraelem a Libanonem, zprostředkované prezidentem Trumpem. Je to úleva, protože tento konflikt si již vyžádal příliš mnoho životů,“ napsala von der Leyenová na X.
„Evropa bude i nadále vyzývat k plnému respektování suverenity a územní celistvosti Libanonu. A budeme i nadále podporovat libanonský lid prostřednictvím rozsáhlé humanitární pomoci,“ dodala.
Německý kancléř Friedrich Merz uvedl, že má v úmyslu projednat účast USA na jakékoli potenciální misi k zajištění Hormuzského průlivu na jednáních, jejichž spolupořadateli jsou Francie a Velká Británie.
Videokonference je naplánována na pátek a kancelář francouzského prezidenta uvedla, že jejím cílem je sjednotit „nebojující země“, které jsou připraveny přispět k „čistě obranné misi“.
Úžina, která je klíčovou trasou pro globální přepravu ropy a plynu, je od začátku americko-izraelské války proti Íránu z velké části uzavřena.
Donald Trump uvedl, že pozval představitele Izraele a Libanonu do Bílého domu na první jednání na vysoké úrovni mezi těmito zeměmi od roku 1983.
Na Truth Social napsal:
Kromě právě vydaného prohlášení pozvu do Bílého domu izraelského premiéra Bibiho Netanjahua a libanonského prezidenta Josepha Aouna k prvním smysluplným rozhovorům mezi Izraelem a Libanonem od roku 1983, což je velmi dávno.
Obě strany chtějí MÍR a já věřím, že k tomu dojde, a to rychle!
Vysoký hezbollahský zákonodárce Hassan Fadlallah uvedl, že skupina byla íránským velvyslancem v Bejrútu informována o možném krátkodobém příměří, které by mělo začít ve čtvrtek večer.
Fadlallah hovořil s agenturou Reuters několik minut předtím, než americký prezident Donald Trump oznámil, že příměří začne v 17:00 amerického východního času.
Na otázku, zda by se Hezbollah možného příměří držel, Fadlallah odpověděl, že vše závisí na tom, zda Izrael zastaví všechny formy nepřátelských akcí.
Izrael nemá v plánu stáhnout své vojáky z jižního Libanonu během oznámeného desetidenního příměří, jak bylo oznámeno.
Libanonský prezident Joseph Aoun ve čtvrtek telefonoval s Donaldem Trumpem, během čehož poděkoval americkému lídrovi za jeho „úsilí“ o zajištění příměří s Izraelem, uvedla prezidentská kancelář v Bejrútu.
„Prezident Aoun zopakoval své poděkování za úsilí, které Trump vynakládá na dosažení příměří v Libanonu a zajištění trvalého míru a stability jako předehry k realizaci mírového procesu v regionu,“ uvádí se v prohlášení.
K hovoru došlo poté, co Aoun podle oficiálního libanonského zdroje odmítl žádost USA o „přímý hovor“ s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem, a den poté, co Trump oznámil očekávaný hovor mezi „vůdci“ obou zemí.
Poslanec Hizballáhu Husajn Hajj Hassan ve čtvrtek agentuře AFP sdělil, že rozhodnutí libanonské vlády vést přímá jednání s Izraelem je „závažnou chybou“, a vyzval Bejrút, aby přestal dělat ústupky Izraeli a Spojeným státům.
Izrael a Libanon se v úterý dohodly na zahájení přímých rozhovorů po historickém setkání izraelského a libanonského velvyslance ve Spojených státech, několik týdnů poté, co Hizballáh vtáhl Libanon do války na Blízkém východě raketovými útoky na Izrael na podporu svého spojence Íránu.
„Přímá jednání s nepřítelem jsou těžkým hříchem a závažnou chybou,“ řekl Hajj Hassan ze své parlamentní kanceláře.
