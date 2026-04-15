Mírová jednání mezi USA a Íránem by se mohla obnovit v příštích dvou dnech, tvrdí Trump
15. 4. 2026
Trump uvádí, že jednání by mohla být obnovena v Islámábádu pod vedením „fantastického“ náčelníka pákistánské armády Asima Munira
Donald Trump uvedl, že mírová jednání mezi USA a Íránem by se mohla obnovit v Islámábádu během příštích dvou dnů, a pochválil práci pákistánského náčelníka generálního štábu jako prostředníka. k jednacímu stolu.
Americký prezident hovořil v úterý s reportérkou New York Post, která o víkendu odjela do Islámábádu na první kolo jednání o příměří. Po rozhovoru o vyhlídkách na jednání reportérka uvedla, že jí prezident zavolal zpět „s novými informacemi“.
„Měla byste tam opravdu zůstat, protože v příštích dvou dnech by se mohlo něco dít a my máme větší sklon tam jet,“ řekl Trump. Dodal, že náčelník pákistánské armády, polní maršál Asim Munir, odvádí při organizování jednání „skvělou práci“.
„Je fantastický, a proto je pravděpodobnější, že se tam vrátíme,“ řekl Trump.
Munir je v Pákistánu vlivnou osobností a má dobré vztahy s Trumpem, který ho nazval svým „oblíbeným polním maršálem“, i s íránskými Revolučními gardami.
Pákistánský úředník v úterý uvedl, že očekává brzké obnovení jednání, ale může to trvat o den či dva déle, než naznačil Trump. „Hra začíná,“ řekl úředník.
Islámábád se snaží co nejrychleji domluvit termín schůzky, který poskytne dostatek času na jednání předtím, než ve středu 22. dubna skončí dvoutýdenní příměří.
Trumpovy komentáře následovaly po vlně spekulací o novém kole jednání, které se konalo o víkendu a trvalo 21 hodin. Ta skončila tím, že americký viceprezident JD Vance v neděli ráno odešel s tvrzením, že Írán neučinil „jasný závazek, že nebude usilovat o jadernou zbraň“ .
Po skončení jednání Trump vyhlásil námořní blokádu USA vůči lodím využívajícím íránské přístavy v Perském zálivu ve snaze zvýšit tlak na ekonomiku země a jako reakci na téměř úplné uzavření Hormuzského průlivu Íránem pro lodě využívající jiné přístavy v Perském zálivu krátce po zahájení americko-izraelského útoku 28. února.
Centrální velitelství USA oznámilo, že během 24 hodin „žádná loď neproplula americkou blokádou a šest obchodních plavidel uposlechlo pokyn amerických sil k otočení a návratu do íránského přístavu v Ománském zálivu“.
Nezávislé zprávy potvrdily, že některé tankery, které se v pondělí blížily k průlivu, se otočily; jeden tanker, Rich Starry, opět změnil kurz a proplul vodní cestou.
Uzavření průlivu, brány, kterou protéká pětina světové ropy a zkapalněného zemního plynu, vedlo k prudkému nárůstu cen ropy výrazně nad 100 dolarů za barel. Ceny ropy klesly na přibližně 95 dolarů po zprávách o možném druhém kole jednání v úterý.
Mezitím Izrael a Libanon vedly ve Washingtonu bezprecedentní jednání o přeshraničním konfliktu, který vypukl v důsledku americko-izraelského útoku na Írán. Hizballáh se postavil na stranu Íránu a vystřelil rakety na Izrael, který reagoval intenzivním bombardováním Bejrútu a dalších měst a zahájil invazi do jižního Libanonu.
Hizballáh prohlásil, že nebude dodržovat žádné dohody uzavřené izraelskými a libanonskými vládními vyjednavači ve Washingtonu.
Na otázku ohledně možného obnovení americko-íránských rozhovorů se Vance jevil jako otevřený této možnosti. „Velkou otázkou od této chvíle je, zda budou Íránci dostatečně flexibilní,“ řekl v pondělí večer pro Fox News. Uvedl, že Írán v Islámábádu prokázal určitou flexibilitu, ale „neposunul se dostatečně daleko“.
Na otázku, zda se budou konat další rozhovory, odpověděl, že tuto otázku by bylo „nejlepší položit Íráncům“.
Americké zprávy o rozhovorech v Islámábádu uvádějí, že klíčovým bodem sporu byla požadavek Vanceovy delegace na 20leté pozastavení obohacování uranu Íránem. Írán údajně nabízel kratší moratorium, trvající méně než 10 let.
Íránský úředník obvinil americkou delegaci z maximalistických požadavků při jednáních v Islámábádu. „Írán se nevzdal na bojišti, ani se nevzdá za jednacím stolem,“ řekl úředník.
Není jasné, v jaké fázi se jednání nacházela, když se schůzka v Islámábádu rozpadla kvůli další závažné obavě ohledně šíření jaderných zbraní: íránským zásobám vysoce obohaceného uranu (HEU). Jeho čistota se blíží zbraním a předpokládá se, že je uložen v hlubokých šachtách pod horami ve středním Íránu.
Při jednáních v Ženevě před válkou Írán nabídl zředění HEU, což by prodloužilo dobu potřebnou k výrobě jaderné hlavice, ale USA požadovaly jeho úplné odstranění.
Pákistánský úředník uvedl, že Írán trvá na tom, aby íránskou delegaci na jakýchkoli budoucích jednáních vedl Vance, protože Teherán nedůvěřuje Trumpovu zvláštnímu vyslanci Stevu Witkoffovi a prezidentovu zeťovi Jaredu Kushnerovi jako spolehlivým partnerům.
Vysocí úředníci ze Saúdské Arábie, Egypta a Turecka byli v úterý v Islámábádu, aby s pákistánskými úředníky jednali o dalších krocích při zprostředkování konfliktu.
Pákistánský premiér Šehbáz Šaríf má ve středu odcestovat na návštěvu Saúdské Arábie, Turecka a Kataru, aby získal podporu pro mírový proces, požádal o pomoc s návrhy na znovuotevření Hormuzského průlivu a projednal íránský požadavek na válečné reparace. Šarífova cesta po regionu však možná bude muset být zkrácena, pokud dojde k rychlému návratu k jednání.
