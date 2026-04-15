Ukrajina potvrzuje starty raket do vesmíru během války
15. 4. 2026
Venislavskij odhalil tyto starty v rozhovoru pro RBC-Ukrajina a popsal je jako bojové mise prováděné pod velením tehdejšího šéfa Hlavního zpravodajského ředitelství Kyryla Budanova a dalších vedení GUR. Oba starty byly oficiálně technicky zaznamenány, dodal.
Rozsah toho, co Venislavskij popsal, daleko přesahuje dva orbitální starty. Stejná pracovní skupina v rámci GUR také provedla to, co označil za premiéru na evropském kontinentu: start z transportního letadla letícího přibližně ve výšce 8 000 metrů, informuje Dylan Malyasov.
"Toto bylo provedeno poprvé na území evropského kontinentu a podruhé v dějinách světa," řekl Venislavskij a poznamenal, že Spojené státy poprvé dosáhly srovnatelného leteckého startu v polovině 70. let. Dodal, že ukrajinský rekord ve výšce pro takový start je vyšší než dříve.
Venislavskij jasně uvedl, že to nejsou experimentální ani výzkumné starty. "Šlo o plnění bojových úkolů pod vedením tehdejšího šéfa Hlavního zpravodajského ředitelství Kyryla Budanova a dalších ve vedení GUR," uvedl. "Jednotka dosáhla jak jedinečných technických výsledků, tak splnila čistě vojenské cíle." Úředník neuvedl, jaké konkrétní vojenské cíle byly během vesmírných startů dosaženy, ale uvedl, že souvisejí s ukrajinskou schopností zasáhnout nepřátelské prostředky operující ve vesmíru.
Zveřejnění také obsahovalo podrobnosti o kategorii zbraní, o které Venislavskij uvedl, že je veřejně z velké části neznámá. "Máme rakety, o kterých téměř nikdo neví, ale které jsou schopné zasáhnout nepřátelské území na vzdálenosti až 500 kilometrů a létat hypersonickou rychlostí," řekl. "A úspěšně je používáme v bojových operacích. Ale jejich hlavním účelem je provádění mimořádných operací, včetně těch, o kterých jsme právě mluvili."
Prohlášení přímo spojuje hypersonické rakety s vesmírnými misemi prováděnými jednotkou GUR, což naznačuje, že raketové nosiče používané při orbitálních startech jsou odvozeny ze stejného zbrojního programu nebo s ním souvisejí.
Start rakety z letadla ve výšce 8 000 metrů poskytuje významnou výhodu oproti startu ze země: zařízení obchází nejhustší a nejvíce energeticky náročnou část atmosféry před zapálením motoru, čímž prodlužuje efektivní dolet a zlepšuje celkovou účinnost letu. "Pokud je vypuštěna z výšky 8 kilometrů, vykoná svůj letový úkol výrazně efektivněji," vysvětlil Venislavskij, "protože první kilometry atmosféry jsou nejhustší a právě tam raketa spotřebovává nejvíce energie". Platforma, kterou Ukrajina kolem tohoto konceptu vybudovala, by podle něj mohla v blízké budoucnosti sloužit jako startovací místo — využitelné jak pro vojenské údery, tak pro orbitální vypouštění satelitů a dalších kosmických lodí.
Potenciál dvojího využití má přímý strategický význam. Venislavskij uvedl, že Ukrajina již má předběžné dohody s mezinárodními partnery, kteří vyjádřili připravenost dodávat satelity, a že Ukrajina má technický potenciál tyto satelity umístit na oběžnou dráhu. Označil Ukrajinu za vstupující do klubu méně než deseti zemí s funkčními vesmírnými technologiemi a poznamenal, že průmyslová základna země je schopna vyrábět raketové nosiče, zdokonalovat stávající konstrukce a vyrábět různé kosmické lodě a satelity. "Věda i průmysl už mají v této oblasti zkušenosti," řekl. "Proto vše závisí na rozsahu financování těchto projektů."
Financování zůstává závazným omezením. Venislavskij uznal, že za válečných podmínek je celý státní rozpočet směřován na bezpečnostní a obranný sektor, což zanechává nedostatečné zdroje pro rozsáhlé vědecké a průmyslové vesmírné programy. Vyjádřil naději, že mezinárodní partneři se budou aktivněji zapojovat do spolupráce. Ať už prostřednictvím domácího financování nebo programů financovaných partnery, technický základ — ověřený dvěma potvrzenými starty do vesmíru a jedním leteckým startem během aktivního boje — je již na místě.
Zdroj v angličtině: ZDE
