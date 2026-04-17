Jak krvavé skvrny fotografované z vesmíru upozornily na zapomenutou válku
17. 4. 2026
prosinci 2025, poté co byly hlášeny rozsáhlé masakry ve městě Al-Fášir v západním súdánském regionu Darfúru, byla novinářka jménem Nadia Taha spolu s dalšími odborníky pozvána, aby sdílela své poznatky na kongresovém brífinku ve Washingtonu, DC.
Taha, která se narodila a vyrůstala v Al-Fáširu, začala popisem města, jeho společnosti a kultury a vyprávěla, jak paramilitární skupina zvaná Síly rychlé podpory (RSF) převzala kontrolu nad Al-Fáširem 26. října po téměř dvouletém obléhání. Jakmile byli uvnitř, RSF údajně cílili na nearabské obyvatele prostřednictvím zvěrstev od mučení po znásilnění, přičemž zabili desetitisíce lidí, včetně mnoha Tažiných příbuzných a sousedů. Pachatelé se svými činy chlubili ve videích zveřejněných na sociálních sítích. Když mluvila na brífinku, Taha se rozechvěla. "Pracovala jsem pro Voice of America," řekla s viditelnou frustrací. Byla propuštěna o několik měsíců dříve poté, co Donald Trump vydal výkonný příkaz vyzývající k téměř úplné likvidaci Agentury USA pro globální média (USAGM), která zahrnuje i Hlas Ameriky (VOA). "Mám pocit, že mám svázané ruce."
Konflikt v Súdánu, nazývaný "zapomenutá válka" kvůli malému mediálnímu pokrytí, vysídlil dvanáct milionů lidí. Některé odhady uvádějí počet obětí až čtyři sta tisíc, což z něj dnes činí největší humanitární krizi na světě. Zkáza téměř znemožnila hlášení z terénu ve většině země; to také souvisí s americkým vnitřním obratem, který byl poznamenán rozpuštěním Agentury USA pro mezinárodní rozvoj (USAID) Trumpovou administrativou a rozhodnutím poslat více než tisíc zaměstnanců USAGM na administrativní dovolenou, stejně jako propouštěním ve Washington Post v únoru, které nepřiměřeně ovlivnilo zahraniční zpravodajství. "Někdy mám chuť jen křičet a brečet," řekla mi Taha. "Vidím, že spousta věcí není pokryta tak, jak bych chtěla."
Pád Al-Fáširu a jeho následky jsou další epizodou masového zvěrstva v mocenském boji, který v Súdánu zuří od dubna 2023 mezi súdánskými ozbrojenými silami a RSF. Únorová mise OSN z roku 2026 potvrdila, že zvěrstva spáchaná bojovníky RSF v Al-Fáširu vykazují "znaky genocidy". Stejně jako v Afghánistánu, Sýrii, na Ukrajině a v Íránu se analýza zpravodajských informací z otevřených zdrojů (OSINT) – veřejně dostupných materiálů, jako jsou příspěvky na sociálních sítích, geolokační data a satelitní snímky – ukázala jako zásadní. Satelitní snímky Al-Fáširu analyzované Yale Humanitarian Research Lab ukazují důkazy o masových vraždách ze strany bojovníků RSF. První zpráva laboratoře zveřejněná v říjnu 2025 upoutala pozornost médií po celém světě, když odhalila "objekty odpovídající velikosti lidských těl na zemi poblíž vozidel RSF, včetně alespoň pěti případů červené zeminy změněné barvy".
"To že krev byla viditelná z vesmíru bylo momentem, který upoutal mezinárodní titulky," řekla mi Shaina Lewis, specialistka na Súdán a poradkyně advokační skupiny Preventing and Ending Mass Atrocities (PAEMA). "Myslím, že Al-Fášir byl průlomový moment ze všech špatných důvodů. Viděli jsme obrovský nárůst pozornosti, po kterém jsme volali po celou dobu války."
Al-Fášir je historickým hlavním městem Darfúru, kde na počátku 21. století milice Džandžavíd, založená bezpečnostním aparátem súdánské vlády, bojovala proti ozbrojeným povstaleckým skupinám a páchala masová zvěrstva proti černošským, nearabským komunitám obviněným z podpory povstalců. Předpokládá se, že v tomto konfliktu zemřelo v důsledku boje, hladu a nemocí asi tři sta tisíc lidí. Lidskoprávní aktivisté to také označili za genocidu.
Jako odměnu Omar al-Bašír, bývalý súdánský diktátor, předal Džandžavídům kontrolu nad zlatými doly v Dárfúru a zvýšil postavení skupiny v rámci vojenského establishmentu – částečně jako štít proti politickým rivalům. Džandžavíd vedená Muhammadem Hamdanem Dagalem, známým jako "Hemedti", byla přejmenována na RSF. V roce 2015 je Bašír vyslal do Jemenu jako žoldnéře, aby bojovali proti hůsijským povstalcům po boku armád Saúdské Arábie a Spojených arabských emirátů (SAE).
V dubnu 2019 čtyři měsíce prodemokratických protestů svrhly Bašírovu vládu v tom, co bylo oslavováno jako súdánská revoluce. Civilně-vojenská koalice vytvořila přechodnou vládu. Ale v roce 2021, ještě před koncem přechodného období a volbami, armáda odsunula civilní vedení země na vedlejší kolej a vnitřní rivalita mezi RSF a armádními vůdci spojenými se starým režimem eskalovala. V dubnu 2023 začaly boje v súdánském hlavním městě Chartúmu a rozšířily se po celé zemi, včetně Darfúru. Od té doby je kontrola nad hlavními městy Súdánu dána soupeřením mezi súdánskou armádou, která převážně vládne východu, severu a středu země, a RSF, která zůstává silná na jihu a západě.
Do května 2024 byl Al-Fášir posledním velkým městem Darfúru pod vojenskou správou. Následujících osmnáct měsíců město obléhali bojovníci RSF. Kopali kolem něj příkopy a stříleli minomety na vojenské a obytné oblasti. Místní hladověli a desítky tisíc lidí odešly hledat útočiště jinde.
Během obléhání někteří místní novináři zůstali, aby informovali o probíhající tragédii. V říjnu 2025 však Výbor na ochranu novinářů oznámil, že třináct novinářů a pracovníků médií, které označil za "jedny z posledních zdrojů nezávislých informací z obleženého města", "zmizelo kvůli výpadku komunikace". Nejméně dva byli uneseni RSF, včetně Muammara Ibrahima, spolupracovníka Al Džazíry Mubašir, publicistického kanálu sítě podobného C-SPAN, který byl 26. října rozpoznán, zajat a zadržen bojovníky RSF, když se pokoušel opustit město. Ve videu zveřejněném na sociálních sítích obviňuje důstojník RSF sedící u stolu Ibrahima ze zaujatosti a z toho, že skupinu ve facebookových příspěvcích zkresluje jako "milici" a "Džandžavíd" – charakteristiky, které RSF odmítá, protože se snaží prezentovat jako legitimní politická a vojenská síla. Viditelně rozrušený, ale rozvážný Ibrahim odpovídá: "Potvrzuji, že jsem tyto popisy použil v minulých příspěvcích na sociálních sítích, ale ne ve svých zprávách pro oficiální a mediální organizace."
Kromě bojů byly překážky ve zpravodajském pokrývání Al-Fáširu – a Súdánu obecně – výpadky elektřiny a internetu, ozbrojené strany odepírající přístup médiím přeživším v konfliktu, škrty ve financování médií a konkurenční globální krize. "Můžeme jít tam, kam novináři nemohou," řekl Nathaniel Raymond, výkonný ředitel Yale Humanitarian Research Lab. "Nenahrazujeme svědecké výpovědi, ale můžeme operovat, když není přístup na zem."
Súdánští novináři spojení s Al-Fáširem stáli v čele snahy zajistit, aby svět věděl, co se děje. Taha zahájila svou novinářskou kariéru v roce 2010, kdy pracovala z Nairobi pro Súdan Radio Service (SRS), síť financovanou USAID, která byla později známá jako Eye Radio. Byla moderátorkou a specialistkou na Darfúr, reportovala v arabštině a jazyce zaghawa, jazyce etnické skupiny Zaghawa žijící převážně v severovýchodním Čadu a západním Súdánu. Později pracovala jako reportérka a ředitelka komunikace pro nezávislá média Ayin Network a Nuba Reports, kde školila novináře k tvorbě krátkých dokumentárních videí v málo medializovaných konfliktních oblastech v Súdánu, včetně státu Modrý Nie, pohoří Nuba a Darfúru.
Stipendium Atlas Corps v roce 2016 ji přivedlo do Washingtonu, DC, kde absolvovala stáž ve VOA, která ji o rok později přijala a stala se, pokud věděla, první súdánskou ženou a darfúrskou novinářkou, která pro tuto organizaci pracuje na plný úvazek. "Začala jsem přinášet nové hlasy do Voice of America, dělat rozhovory s vnitřně vysídlenými osobami, lidmi z Al-Fáširu, odborníky na Darfúr," řekla mi, přičemž použila zkratku pro "vnitřně vysídlenou osobu".
Naděje na přinesení místních, hlubokých znalostí regionu byla zhruba ve stejnou dobu motivací novináře Adama Mahdího, aby spolu s kolegou Muhamadem Ilfatihem založil Darfur 24, bilingvní online platformu v arabštině a angličtině. Web původně sídlící ve městě Nyala na jihu Darfúru si kladl za cíl "pokrýt události, které v Dárfúru nebyly pokryty, místa daleko od velkých měst, pohyby obyvatelstva, kmenové konflikty, nedostatek služeb a rozvoje," řekl mi Mahdí. Brzy se Darfur 24 rozšířila o pět reportérů v pěti státech regionu Darfúr, včetně tří videožurnalistů ve velkých městech Al-Fášir, Nyala a Al-Dženajna. Měla také reportéry pokrývající uprchlíky v Čadu a Jižním Súdánu a později rozšířila svůj tým na pokrytí celého Súdánu.
Když však v roce 2023 vypukla válka, Mahdí a mnoho dalších novinářů se museli přestěhovat. "Stalo se pro ně nemožné žít nebo pracovat v dané oblasti," řekl. "Naši reportéři byli vždy v armádních oblastech. RSF nikdy nedovolila nikomu, kdo je nepodporoval, pracovat svobodně. Ti v armádních a společných silách také neměli moc svobody, ale byli alespoň z města a mohli se pohybovat." Dům jednoho reportéra Darfur 24 byl zasažen minometem, vzpomínal Mahdí. (Reportér v té době nebyl doma.) Mahdí a Ilfatih se snažili získat ztracenou půdu zpět školením nenovinářů, včetně dobrovolníků, aktivistů a pozorovatelů lidských práv, aby poskytovali aktualizace.
Háfiz Harún, novinář původem z Al-Fáširu, pečlivě sledoval napětí, stejně jako závod ve zbrojení a mobilizaci mezi súdánskou armádou a RSF, ještě před vypuknutím bojů. "Bylo jasné, že válka je na cestě," řekl mi Harún.
Po pádu Bašírovy diktatury v roce 2019 začal Harún reportovat pro nezávislé noviny Al-Tajjar v Chartúmu a inspiroval se nadějným přechodem země k demokracii. V roce 2021 byl zatčen bezpečnostními složkami; následně se přestěhoval do Nairobi s podporou mezinárodní organizace Frontline Defenders a začal pracovat na volné noze pro média jako Ayin, Le Monde a později Washington Post. Při práci na dokumentu pro BBC o hranici mezi Súdánem a Čadem v roce 2024 viděl na Facebooku příspěvky o smrti svého mladšího bratra v Al-Fáširu. O několik týdnů později byl zabit další bratr. "Zemřeli při obraně naší čtvrti proti RSF," řekl mi Harún.
Zdálky, v Nairobi, Harún přispíval do zpráv o bojích kolem Al-Fáširu, včetně Postu. "Dělal jsem reportáže o obléhání, hladovění, znásilnění a únosech," řekl. "Obvykle přes WhatsApp, ale někdy bylo těžké se s ním spojit, když Starlink nefungoval." Někdy používal satelitní telefon ke kontaktu a rozhovorů s komunitními a vojenskými lídry.
Mezitím mezinárodní novináři oslovili advokační skupiny jako PAEMA kvůli kontaktů přímo v terénu. "Novináři se se mnou často spojují, aby se spojili se súdánskými civilisty," řekl Lewis, specialista skupiny na Súdán. Prostřednictvím sítě aktivistů občanské společnosti našel respondenty, kteří z bezpečnostních důvodů "někam nahrávali hlasové poznámky a pak je posílali na přístupový bod Starlinku".
Místní fotograf Darfur 24 opustil Al-Fášir v polovině roku 2025. Jeden dopisovatel ve městě zůstal. "Když se situace stala příliš nebezpečnou a s nedostatkem jídla a vody, donutili jsme je k evakuaci," řekl Mahdí.
Když bojovníci RSF vtrhli do Al-Fáširu, město bylo odtrženo od světa. "V den pádu nebyl vůbec žádný přístup a já mám v Al-Fáširu široké kontakty," řekl Harún.
Celý den se Harún nemohl nikomu dovolat. Byl si jistý, že většina jeho zdrojů zemřela. Obrátil se k satelitním snímkům a kontaktům v RSF. Dne 27. října hovořil s lidmi, kteří dorazili do Tavíly, města na hranici Súdánu a Čadu na západě, a kteří mu vysvětlili, co se stalo. "Bylo to těžké. Měl jsem rozhovor s lidmi, které jsem znal, včetně přátel z dětství," vzpomínal. "To byl jeden z nejbolestivějších příběhů."
Darfur 24 nemohl od převzetí moci RSF podávat zprávy z Al-Fáširu. Připojení k internetu Starlink tam již není dostupné, takže spojení se zdroji je obtížné. Zpravodajové se místo toho zaměřili na přeživší, kteří uprchli, a spoléhali na příspěvky na sociálních sítích podporující RSF nebo návštěvy mezinárodních humanitárních delegací, které vytvářejí videoreportáže pokrývající samotné město. "Z terénu nejsou žádné nezávislé zprávy a žádné ověřování zdrojů," řekl Mahdí.
To vedlo k tomu, že příběhy byly opožděné, což Tahu frustruje. Když velitel RSF Abú Lulu na TikToku tvrdil, že zabil dvě stě lidí – pak řekl, že ztratil přehled a přísahal, že příště "začne od nuly" – Taha byla zděšena, že nikdo nevyslýchal rodiny obětí ani nesledoval tvrzení RSF, že je vyšetřován.
Nejméně jedna novinářka, Tsabih Mubarak ze Sky News Arabia, sídlící v SAE, která je vdaná za vysokého úředníka v paralelní vládě podporované RSF, vyvolala značné kontroverze kvůli svému zpravodajství. Několik dní po převzetí moci RSF cestovala z Abú Zabí do Al-Fáširu, kde byla kritizována za zlehčování úrovně zvěrstev, za to, že si pořizovala aranžovaná selfie s dětmi a fotografovala ženskou velitelku RSF.
Taha, která v únoru spoluzaložila Sudan Action Hub, advokační a humanitární organizaci, byla nadšená, když federální soudce nařídil obnovení pracovního poměru pracovníků VOA, kteří byli odesláni na administrativní dovolenou. Rozhodnutí však nezahrnovalo Tahu, který pro agenturu pracoval jako dodavatel. Přesto zůstává optimistická. "Stále čekáme na vysvětlení od právníků," řekla.
Nedávné masové propouštění v Postu, které zdecimovalo mnoho zahraničních redakcí, také nechalo Harúna v nejistotě. "Post měl zájem o pravidelné zprávy," řekl Harún. "Práce se zdá být zamrzlá. Nevím, co se stane."
Podle novinářů a zastánců blízkých městu je stále těžké získat spolehlivé nezávislé zprávy z Al-Fáširu. RSF nyní ovládá stanice Starlink a obyvatelé, kteří zůstali, se bojí mluvit. Nejnovější informace pocházejí od těch, kteří nedávno uprchli, nebo od propagandy sponzorované RSF. "Al-Fášir byl poprvé, kdy jsme viděli, že se mezinárodní média přiblížila tomu, co bylo správné," řekl Lewis. "Příliš málo, příliš pozdě."
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse