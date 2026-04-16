Svět AI
Zdá se vám, že "zhloupl" váš chatbot? Může to tak skutečně být...
16. 4. 2026
čas čtení
2 minuty
Máte pocit, že váš AI model je poslední dobou tak trochu debilní? Nejste sami. A není to jen pocit, píše Alex J. Bruno, spoluautor knihy Hypernormal, na sociální síti
.
Představte si to takhle: dřív si Claude před každou opravou kódu přečetl skoro 7 souvisejících souborů, aby pochopil kontext. Dnes si přečte max 2. Třetinu editací dělal v kódu naslepo, ani se nepodíval. Je to jako kdyby vám chirurg operoval koleno, ale předtím se podíval jen na rentgen ruky. A pak se divil, že to nefunguje.
Výsledek? Model si začal vymýšlet věci, které neexistují. Názvy balíčků. Verze kódu. Celé kusy technických odkazů. Sebevědomě. Přesvědčivě. A kompletně z prstů.
Anthropic to po tlaku komunity přiznal! V únoru zavedli “adaptive thinking” (model si sám rozhoduje, jak moc přemýšlet) a v březnu tiše snížili default effort z “high” na “medium”. Bez jakéhokoliv oznámení. Tvůrce Claude Code Boris Cherny potvrdil, že na některých dotazech model nepřemýšlí VŮBEC. Doslova nula. A to jsou přesně ty odpovědi, které halucinují.
Workaround existuje (/effort max), ale kolik uživatelů o něm ví?
Komunita řeší hlavně Claude, protože Laurenzo z AMD dodala tvrdá data. Ale reportů o degradaci přibývá i na některé verze GPT. Takže tohle není jen story o Anthropicu. Celej průmysl má problém.
Jestli je problém kapacita a obrovská poptávka, tak to prostě ZDRAŽTE. Přidejte vyšší tier. Nabídněte “guaranteed reasoning” plan. Cokoliv. Ale nedělejte to, co dělají mobilní operátoři už 20 let, že prodávejte “neomezený tarif” a pak tiše omezíte rychlost.
AI modely nejsou zubní pasta, kterou tajně ředíte vodou a doufáte, že si nikdo nevšimne. Lidi na nich staví reálné produkty. Reálné workflow. Reálný byznys. Když tiše snížíte kvalitu, nerozbijete jeden prompt. Rozbijete důvěru.
A tohle je přesně to, o čem píšeme s Pavel Cejka v knize Hypernormal. Digitální suverenita není buzzword pro konference, ale praktická otázka: kdo má kontrolu nad nástroji, na kterých stavíte svůj byznys?
Když vám provider tiše sníží kvalitu modelu, na kterém běží váš workflow, a vy se to dozvíte až z GitHub issue ředitelky AMD, tak nemáte nástroj, máte závislost. A to je přesně ten digitální feudalismus, před kterým varujeme. Vy sázíte, budujete, investujete čas. A pán léna vám přes noc změní pravidla. Bez oznámení. Bez vysvětlení.
368
Diskuse