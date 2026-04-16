Izrael právě vyhodil do vzduchu školu v jižním Libanonu
16. 4. 2026
Israel just blew up a school in southern Lebanon.— Trita Parsi search. .. (@tparsi) April 16, 2026
A year ago, it would have fabricated lies that the school was a secret hideout of Hamas or that there were tunnels below it filled with weapons.
Since the West protected Israel as it destroyed Gaza, Israel doesn't even feel the…
April 16, 2026Papež Lev: Běda těm, kdo zneužívají náboženství a samotné jméno Boží ke svému vojenskému, ekonomickému a politickému prospěchu a stahují tak to, co je posvátné, do temnoty a špíny
"Bezpečnost Izraele nemůže být uplatňována na úkor jiných zemí", prohlásil prezident Pavel a opět pomohl posílit pozici Izraele jako oběti.— Dan Priban (@DanPriban) April 16, 2026
To, jak je zcela ignorován uprostřed místnosti stojící obrovský modrý slon izraelské agrese a okupace, je fascinující a děsivé.
Izrael je…
Mír není něco, co musíme vymýšlet: je to něco, co musíme přijmout tím, že budeme brát svého bližního jako bratra či sestru. Své bratry a sestry si nevybíráme: musíme se prostě navzájem přijímat! Jsme jedna rodina, žijící ve stejném domově: na této nádherné planetě, o kterou se staraly starověké kultury po tisíciletí.
Woe to those who manipulate religion and the very name of God for their own military, economic, and political gain, dragging that which is sacred into darkness and filth. #ApostolicJourney #Cameroon https://t.co/bKteFZ3iWE— Pope Leo XIV (@Pontifex) April 16, 2026
#Peace is not something we must invent: it is something we must embrace by accepting our neighbor as a brother or sister. We do not choose our brothers and sisters: we must simply accept one another! We are one family, inhabiting the same home: this wonderful planet that ancient…— Pope Leo XIV (@Pontifex) April 16, 2026
Při trojnásobném izraelském útoku na záchranáře v jižním Libanonu zahynuli čtyři lidé a několik dalších bylo zraněno. Záchranáři se právě pokoušeli ošetřit své zraněné kolegy v Mayfadounu, když je a jejich sanitky zasáhly tři po sobě jdoucí izraelské údery.
Při izraelském útoku bezpilotním letounem na Beit Lahiya v severní části pásma Gazy zahynuli dva Palestinci.
An Israeli triple-tap attack on rescue workers in southern Lebanon has killed four and left several others injured.— Al Jazeera English (@AJEnglish) April 16, 2026
Paramedics were attempting to treat their injured colleagues in Mayfadoun when three consecutive Israeli strikes hit them and their ambulances.
Zvláštní zpravodajka OSN Francesca Albanese v rozhovoru pro Al Jazeera požaduje, aby Mezinárodní trestní soud (ICC) postavil před soud izraelské ministry Smotricha a Ben-Gvira za systematické mučení. Odhaluje, že evropské země aktivně prodávají Izraeli vojenské psy, kteří jsou využíváni k znásilňování a týrání palestinských vězňů.
Breaking | Two Palestinians were killed in an Israeli drone attack on Beit Lahiya, northern Gaza. pic.twitter.com/fIiRUJp3uM— Quds News Network (@QudsNen) April 16, 2026
Belgie právě zadržela dvě britské vojenské zásilky směřující do Izraele. Na letišti v Lutychu. 33 beden. Vojenské komponenty včetně laserů, zaměřovačů, systémů řízení palby a leteckých dílů. Náklad dorazil kamionem z Velké Británie. Měl odletět do Tel Avivu letem společnosti Challenge Airlines. Belgická celní správa jej zadržela poté, co ji nevládní organizace upozornily na nesrovnalosti v nákladním listu. Proč? Protože Belgie má zákaz tranzitu vojenského vybavení do Izraele. Tyto položky neměly požadovaná povolení. Byly tedy zadrženy. Na místě. Evropská země právě zabránila britským zbraním dostat se do Izraele. Ne do Íránu. Ne do Ruska. Do Izraele. A zásilky pocházely z Velké Británie, jednoho z nejbližších spojenců Izraele. Která nevládní organizace upozornila belgickou celní správu? Declassified UK a Vredesactie. Britští novináři pomohli zastavit britské zbraně. Svět se mění. I Evropa si stanovuje hranice. Otázkou nyní je, kolik dalších zásilek bude zadrženo, než se o tom veřejnost dozví.
UN Special Rapporteur Francesca Albanese demands on Al Jazeera that the ICC prosecute Israeli ministers Smotrich and Ben-Gvir for systematic torture. She reveals European countries are actively selling military dogs to Israel to rape and abuse Palestinian detainees. pic.twitter.com/L5dFqIl5Kr— Furkan Gözükara (@FurkanGozukara) April 16, 2026
🚨🇧🇪 JUST IN: Belgium just seized two British military shipments bound for Israel. At Liège Airport. 33 crates. Military components including lasers, sights, fire control systems, and aircraft parts.— New Direction AFRICA (@Its_ereko) April 16, 2026
The cargo arrived by truck from the UK. It was supposed to fly to Tel Aviv on a…
Izraelské údery v okolí nemocnice v jižním Libanonu zničily budovy a několik záchranných vozidel.
Israeli strikes in the vicinity of a hospital in southern Lebanon destroyed buildings and several emergency vehicles. pic.twitter.com/Vajst2dvYo— Al Jazeera Breaking News (@AJENews) April 16, 2026
Tato novinářka uvádí, že Izrael podřezal krky deseti dětem a položil je na kraj silnice; všem bylo méně než 5 let.
„Všechno jsem to viděla na vlastní oči; jsem toho svědkem.“
OMG!! This journalist is reporting that Israel has slit the throats of ten children and placed them on the side of the road , all of whom were less than 5 years old.— ᗰᗩƳᖇᗩ (@LePapillonBlu2) April 15, 2026
"I saw all of this with my own eyes; I am a witness to this thing."
Izraelská letadla bombardují obytný dům v Ansariyehu v jižním Libanonu.
Breaking | Israeli aircraft bombard a residential apartment in Ansariyeh, southern Lebanon. pic.twitter.com/JWQzL1WUQg— Quds News Network (@QudsNen) April 16, 2026
Děsivé video, které zcela vyvrací tvrzení izraelské armády, že sanitky jsou využívány k „vojenským účelům“. Při útocích v Nabatiehu v jižním Libanonu zahynuli čtyři zdravotníci, včetně mladého otce, s nímž jsme před několika týdny vedli rozhovor – Mahdiho Abou Zeida. Reportáž zveřejním v tomto vlákně. Jeho poslední slova k nám zněla: „Když budeme odpočívat, kdo tu práci udělá?“
Horrifying video which totally contradicts the Israeli military claims that the ambulances are being used for 'military purposes'. The attacks killed 4 medics in Nabatieh in south Lebanon including a young father we interviewed a few weeks ago, Mahdi Abou Zeid. I'll repost the…
Trump trestá papeže Lva za kritiku jeho války s Íránem tím, že odebral 11 milionů dolarů katolické charitě na Floridě, které měly pomoci s ubytováním a péčí o děti přicházející do země bez doprovodu. Trump terorizuje děti v Americe a zároveň je zabíjí v zahraničí... „Americká vláda se náhle rozhodla ukončit více než 60 let trvající spolupráci s katolickou charitou v miamské arcidiecézi,“ uvedl arcibiskup Thomas Wenski. „Služby arcidiecéze v Miami pro nezletilé bez doprovodu byly uznány za vynikající a sloužily jako vzor pro jiné agentury po celé zemi.“ „Naše dosavadní výsledky v pomoci této zranitelné skupině obyvatel jsou bezkonkurenční. Přesto byly služby katolických charit arcidiecéze v Miami pro nezletilé bez doprovodu zbaveny financování a budou nuceny do tří měsíců ukončit činnost,“ dodal. Ministerstvo vnitřní bezpečnosti prostřednictvím svého Úřadu pro přesídlování uprchlíků již léta platí Katolickým charitám v Miami za pomoc s ubytováním dětí, které vstupují do země bez doprovodu dospělých. Miami Herald popisuje tento program v podstatě jako „federálně financovaný systém pěstounské péče“. Biskup Wenski uvedl, že i přes nedávný pokles počtu nezletilých bez doprovodu „je nepochopitelné, že by americká vláda zrušila program, který by bylo obtížné replikovat na stejné úrovni kompetence.“ Robert Latham, zástupce ředitele Kliniky pro právo dětí a mládeže na Právnické fakultě Univerzity v Miami, řekl, že zrušení financování a možná nutnost přemístit děti jinam by mohlo vážně poškodit jejich vyvíjející se psychiku. „Přemístění je psychicky neuvěřitelně škodlivé,“ řekl. „U malých dětí opakované stěhování způsobuje problémy s navazováním vztahů a ničí pocit vlastní identity i sounáležitosti s komunitou. Nevědí, kdo jsou a kde budou.“ „To by se mělo dít pouze za velké emocionální podpory, jakou by normálně našly v rodině. Bohužel v prostředí skupinového domova to chybí,“ dodal Latham. Trumpovi je samozřejmě utrpení dětí úplně lhostejné. Tento muž byl léta přítelem Jeffreye Epsteina a sám byl obviněn ze sexuálního zneužívání. Svou válku s Íránem zahájil vyhozením do vzduchu školy plné holčiček a jeho administrativa nepřetržitě pracuje na omezování financování programů, které děti krmí, vzdělávají a ubytovávají. Ačkoli administrativa nepřiznala, že tyto škrty v financování jsou odvetou proti papeži Lvu, souvislost mezi bodem A a bodem B je zřejmá. Trump je nejmstivější muž, který kdy zastával prezidentský úřad. Neúnavně útočí na Lva za to, že kritizuje jeho válku s Íránem. Využívá zde finanční páku ve snaze donutit papeže k poslušnosti. To však nebude fungovat. Prosím, sdílejte tento příspěvek a požadujte, aby byly finanční prostředky zdvojnásobeny, až demokraté znovu převezmou kontrolu!
BREAKING: Trump punishes Pope Leo for criticizing his Iran War by stripping $11 million from Catholic Charities in Florida that was supposed to help shelter and care for children who enter the country alone.— Occupy Democrats (@OccupyDemocrats) April 16, 2026
Trump is terrorizing kids in America while killing them overseas...
Tohle není Hirošima ani Nagasaki,— Doraid Ibrahim 🇱🇧🇨🇿✝️☪️ (@david131_1) April 16, 2026
Tohle je Aita al-Shaab v jižním Libanonu.
Žilo zde třináct tisíc lidí; jejich domy byly kompletně zničeny a srovnány se zemí.
