Izrael právě vyhodil do vzduchu školu v jižním Libanonu

16. 4. 2026

Izrael právě vyhodil do vzduchu školu v jižním Libanonu.  Před rokem by si vymyslel lži, že škola byla tajným úkrytem Hamásu nebo že pod ní byly tunely plné zbraní. Jelikož Západ chránil Izrael, když ničil Gazu, Izrael už ani necítí potřebu vymýšlet si lži nebo výmluvy. Prostě zabíjí a ničí bez omezení. A podle izraelských politiků to včera byla Gaza, dnes je to Libanon a Írán a zítra to bude Turecko. Papež Lev: Běda těm, kdo zneužívají náboženství a samotné jméno Boží ke svému vojenskému, ekonomickému a politickému prospěchu a stahují tak to, co je posvátné, do temnoty a špíny Mír není něco, co musíme vymýšlet: je to něco, co musíme přijmout tím, že budeme brát svého bližního jako bratra či sestru. Své bratry a sestry si nevybíráme: musíme se prostě navzájem přijímat! Jsme jedna rodina, žijící ve stejném domově: na této nádherné planetě, o kterou se staraly starověké kultury po tisíciletí.



Při trojnásobném izraelském útoku na záchranáře v jižním Libanonu zahynuli čtyři lidé a několik dalších bylo zraněno. Záchranáři se právě pokoušeli ošetřit své zraněné kolegy v Mayfadounu, když je a jejich sanitky zasáhly tři po sobě jdoucí izraelské údery.

Při izraelském útoku bezpilotním letounem na Beit Lahiya v severní části pásma Gazy zahynuli dva Palestinci.Zvláštní zpravodajka OSN Francesca Albanese v rozhovoru pro Al Jazeera požaduje, aby Mezinárodní trestní soud (ICC) postavil před soud izraelské ministry Smotricha a Ben-Gvira za systematické mučení. Odhaluje, že evropské země aktivně prodávají Izraeli vojenské psy, kteří jsou využíváni k znásilňování a týrání palestinských vězňů. Belgie právě zadržela dvě britské vojenské zásilky směřující do Izraele. Na letišti v Lutychu. 33 beden. Vojenské komponenty včetně laserů, zaměřovačů, systémů řízení palby a leteckých dílů. Náklad dorazil kamionem z Velké Británie. Měl odletět do Tel Avivu letem společnosti Challenge Airlines. Belgická celní správa jej zadržela poté, co ji nevládní organizace upozornily na nesrovnalosti v nákladním listu. Proč? Protože Belgie má zákaz tranzitu vojenského vybavení do Izraele. Tyto položky neměly požadovaná povolení. Byly tedy zadrženy. Na místě. Evropská země právě zabránila britským zbraním dostat se do Izraele. Ne do Íránu. Ne do Ruska. Do Izraele. A zásilky pocházely z Velké Británie, jednoho z nejbližších spojenců Izraele. Která nevládní organizace upozornila belgickou celní správu? Declassified UK a Vredesactie. Britští novináři pomohli zastavit britské zbraně. Svět se mění. I Evropa si stanovuje hranice. Otázkou nyní je, kolik dalších zásilek bude zadrženo, než se o tom veřejnost dozví.

Izraelské údery v okolí nemocnice v jižním Libanonu zničily budovy a několik záchranných vozidel.


Tato novinářka uvádí, že Izrael podřezal krky deseti dětem a položil je na kraj silnice; všem bylo méně než 5 let.
„Všechno jsem to viděla na vlastní oči; jsem toho svědkem.“

Izraelská letadla bombardují obytný dům v Ansariyehu v jižním Libanonu.

Děsivé video, které zcela vyvrací tvrzení izraelské armády, že sanitky jsou využívány k „vojenským účelům“. Při útocích v Nabatiehu v jižním Libanonu zahynuli čtyři zdravotníci, včetně mladého otce, s nímž jsme před několika týdny vedli rozhovor – Mahdiho Abou Zeida. Reportáž zveřejním v tomto vlákně. Jeho poslední slova k nám zněla: „Když budeme odpočívat, kdo tu práci udělá?“


Trump trestá papeže Lva za kritiku jeho války s Íránem tím, že odebral 11 milionů dolarů katolické charitě na Floridě, které měly pomoci s ubytováním a péčí o děti přicházející do země bez doprovodu. Trump terorizuje děti v Americe a zároveň je zabíjí v zahraničí... „Americká vláda se náhle rozhodla ukončit více než 60 let trvající spolupráci s katolickou charitou v miamské arcidiecézi,“ uvedl arcibiskup Thomas Wenski. „Služby arcidiecéze v Miami pro nezletilé bez doprovodu byly uznány za vynikající a sloužily jako vzor pro jiné agentury po celé zemi.“ „Naše dosavadní výsledky v pomoci této zranitelné skupině obyvatel jsou bezkonkurenční. Přesto byly služby katolických charit arcidiecéze v Miami pro nezletilé bez doprovodu zbaveny financování a budou nuceny do tří měsíců ukončit činnost,“ dodal. Ministerstvo vnitřní bezpečnosti prostřednictvím svého Úřadu pro přesídlování uprchlíků již léta platí Katolickým charitám v Miami za pomoc s ubytováním dětí, které vstupují do země bez doprovodu dospělých. Miami Herald popisuje tento program v podstatě jako „federálně financovaný systém pěstounské péče“. Biskup Wenski uvedl, že i přes nedávný pokles počtu nezletilých bez doprovodu „je nepochopitelné, že by americká vláda zrušila program, který by bylo obtížné replikovat na stejné úrovni kompetence.“ Robert Latham, zástupce ředitele Kliniky pro právo dětí a mládeže na Právnické fakultě Univerzity v Miami, řekl, že zrušení financování a možná nutnost přemístit děti jinam by mohlo vážně poškodit jejich vyvíjející se psychiku. „Přemístění je psychicky neuvěřitelně škodlivé,“ řekl. „U malých dětí opakované stěhování způsobuje problémy s navazováním vztahů a ničí pocit vlastní identity i sounáležitosti s komunitou. Nevědí, kdo jsou a kde budou.“ „To by se mělo dít pouze za velké emocionální podpory, jakou by normálně našly v rodině. Bohužel v prostředí skupinového domova to chybí,“ dodal Latham. Trumpovi je samozřejmě utrpení dětí úplně lhostejné. Tento muž byl léta přítelem Jeffreye Epsteina a sám byl obviněn ze sexuálního zneužívání. Svou válku s Íránem zahájil vyhozením do vzduchu školy plné holčiček a jeho administrativa nepřetržitě pracuje na omezování financování programů, které děti krmí, vzdělávají a ubytovávají. Ačkoli administrativa nepřiznala, že tyto škrty v financování jsou odvetou proti papeži Lvu, souvislost mezi bodem A a bodem B je zřejmá. Trump je nejmstivější muž, který kdy zastával prezidentský úřad. Neúnavně útočí na Lva za to, že kritizuje jeho válku s Íránem. Využívá zde finanční páku ve snaze donutit papeže k poslušnosti. To však nebude fungovat. Prosím, sdílejte tento příspěvek a požadujte, aby byly finanční prostředky zdvojnásobeny, až demokraté znovu převezmou kontrolu!






