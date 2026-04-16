Orbánova porážka neznamená vítězství levice

Na první pohled by se zdálo, že jde především o ránu pro
pravici inspirovanou trumpismem. Orbán byl pro mnohé americké
konzervativce symbolem „neliberální demokracie" — důkazem, že lze
vládnout tvrdě, centralizovaně a přitom si udržet volební legitimitu.
Jeho pád tak připomíná, že i takto vystavěné systémy mají své limity.
Jenže skutečné poučení leží jinde. A je nepříjemné hlavně pro ty, kdo se považují za Orbánovy ideové protivníky.
Vítěz
voleb, Peter Magyar, nepředstavuje tradiční opozici. Není to produkt
dlouhého stranického vývoje ani kompromis mezi frakcemi. Je to typ
politika, který se v posledních letech objevuje stále častěji:
narušitel. Člověk, který nepřebírá existující struktury, ale rozbíjí je —
nebo je obchází. Zakládá nové hnutí, mluví jazykem frustrace a slibuje
radikální změnu, nikoli návrat k normálu.
Tohle je dnes opakující
se vzorec napříč demokratickým světem. Různí lídři, různé ideologie,
často si navzájem odporující. A přesto mají něco společného: cestu k
moci, která vede přes rozklad starého pořádku, ne jeho opravu.
V
České republice už tento model jednou uspěl — a stále formuje politickou
scénu. Andrej Babiš nevybudoval svou moc skrze tradiční stranické
struktury, ale proti nim. Jeho hnutí ANO bylo od začátku projektem,
který obešel klasickou stranickou hierarchii a vsadil na přímý vztah s
voliči, kombinující manažerský styl s populistickým apelem.
Vedle
něj stojí další figury, které různými způsoby testují hranice systému.
Tomio Okamura dlouhodobě mobilizuje protestní energii, zatímco Petr
Macinka se pokouší artikulovat novou pravicovou identitu mimo zavedené
strany. Každý z nich oslovuje jiný segment nespokojenosti — ale
společným jmenovatelem je nedůvěra k tradičním strukturám.
A co
česká levice? Po letech ústupu z parlamentní politiky se ocitla bez
jasného lídra i bez přesvědčivého narativu. Zatímco noví disruptivní
aktéři dokážou mobilizovat emoce a nabídnout jednoduché, byť často
kontroverzní odpovědi, levice často působí jako správce minulosti — ne
jako architekt budoucnosti.
Nepomáhá levici skutečnost, že česká kultura je kategoricky proti přehnané
personalizaci, rodiče potlačují chlubivost, okázalost je tabu a výrazné
osobnosti se těžko prosazují kvůli společenským předsudkům vůči
výraznému individualismu. Na takové půdě se výrazným osobnostem daří
mnohem hůře. Nabídka je tedy omezená. A aby byla výrazná osobnost
omluvitelná, musejí být součástí receptu i subjektivní prvky, jinak to
nefunguje.
Babiš měl ve svůj prospěch to, že
je Slovák (což je vnímáno jako emocionálnější a expresivnější národ) a jako mega bohatý člověk (naše podvědomí více akceptuje porušování norem těmi, kteří
jsou na vrcholu nebo na jevišti). Kde jsou výrazné osobnosti v českém
jezeře?
Taková proměna nevyžaduje ideálního kandidáta v
tradičním slova smyslu. Naopak. Často ji vede osobnost, která dráždí
vlastní kolegy, ignoruje nepsaná pravidla a působí nepohodlně i
spojencům. Někdo, kdo by v běžném stranickém výběru možná neuspěl.
Peter Magyar přesně takto působí. Není uhlazený, není konsenzuální. Ale ukázal se jako soupeř, kterého nelze přehlédnout.
Možná
právě tady leží nejdůležitější lekce z Budapešti: v éře nespokojenosti a
nedůvěry k institucím nevyhrávají ti, kdo nejlépe spravují existující
systém. Vyhrávají ti, kdo dokážou přesvědčit voliče, že mají odvahu ho
změnit — nebo rozbít a postavit znovu.
A to je výzva, na kterou zatím mnoho tradičních politických struktur — včetně české levice — hledá odpověď jen velmi opatrně.
