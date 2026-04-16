Orbánova porážka neznamená vítězství levice

16. 4. 2026 / Fabiano Golgo

Porážka Viktora Orbána v Maďarsku není jen epizodou v domácí politice jedné středoevropské země. Je to malý otřes, který by měl rezonovat daleko za hranicemi Budapešti — a možná nejvíc ve Spojených státech, i když ne nutně tam, kde by se čekalo. Bavil jsem se s kolegyní, kterou jsem před pár desítkami let potkal na semináři pořádaném Evropským centrem pro žurnalistiku v Maastrichtu — Katalin, která tehdy pracovala pro katolický týdeník Héték — a ona poukázala na to, jak mezinárodní tisk vnímá tuto Orbánovu porážku jako vítězství levice. Což je daleko od pravdy.

 
Na první pohled by se zdálo, že jde především o ránu pro pravici inspirovanou trumpismem. Orbán byl pro mnohé americké konzervativce symbolem „neliberální demokracie" — důkazem, že lze vládnout tvrdě, centralizovaně a přitom si udržet volební legitimitu. Jeho pád tak připomíná, že i takto vystavěné systémy mají své limity.

Jenže skutečné poučení leží jinde. A je nepříjemné hlavně pro ty, kdo se považují za Orbánovy ideové protivníky.

Vítěz voleb, Peter Magyar, nepředstavuje tradiční opozici. Není to produkt dlouhého stranického vývoje ani kompromis mezi frakcemi. Je to typ politika, který se v posledních letech objevuje stále častěji: narušitel. Člověk, který nepřebírá existující struktury, ale rozbíjí je — nebo je obchází. Zakládá nové hnutí, mluví jazykem frustrace a slibuje radikální změnu, nikoli návrat k normálu.

Tohle je dnes opakující se vzorec napříč demokratickým světem. Různí lídři, různé ideologie, často si navzájem odporující. A přesto mají něco společného: cestu k moci, která vede přes rozklad starého pořádku, ne jeho opravu.

V České republice už tento model jednou uspěl — a stále formuje politickou scénu. Andrej Babiš nevybudoval svou moc skrze tradiční stranické struktury, ale proti nim. Jeho hnutí ANO bylo od začátku projektem, který obešel klasickou stranickou hierarchii a vsadil na přímý vztah s voliči, kombinující manažerský styl s populistickým apelem.

Vedle něj stojí další figury, které různými způsoby testují hranice systému. Tomio Okamura dlouhodobě mobilizuje protestní energii, zatímco Petr Macinka se pokouší artikulovat novou pravicovou identitu mimo zavedené strany. Každý z nich oslovuje jiný segment nespokojenosti — ale společným jmenovatelem je nedůvěra k tradičním strukturám.

A co česká levice? Po letech ústupu z parlamentní politiky se ocitla bez jasného lídra i bez přesvědčivého narativu. Zatímco noví disruptivní aktéři dokážou mobilizovat emoce a nabídnout jednoduché, byť často kontroverzní odpovědi, levice často působí jako správce minulosti — ne jako architekt budoucnosti.

Nepomáhá levici  skutečnost, že česká kultura je kategoricky proti přehnané personalizaci, rodiče potlačují chlubivost, okázalost je tabu a výrazné osobnosti se těžko prosazují kvůli společenským předsudkům vůči výraznému individualismu. Na takové půdě se výrazným osobnostem daří mnohem hůře. Nabídka je tedy omezená. A aby byla výrazná osobnost omluvitelná, musejí být součástí receptu i subjektivní prvky, jinak to nefunguje. 

Babiš měl ve svůj prospěch to, že je Slovák (což je vnímáno jako emocionálnější a expresivnější národ) a jako mega bohatý člověk  (naše podvědomí více akceptuje porušování norem těmi, kteří jsou na vrcholu nebo na jevišti). Kde jsou výrazné osobnosti v českém jezeře? 

Taková proměna nevyžaduje ideálního kandidáta v tradičním slova smyslu. Naopak. Často ji vede osobnost, která dráždí vlastní kolegy, ignoruje nepsaná pravidla a působí nepohodlně i spojencům. Někdo, kdo by v běžném stranickém výběru možná neuspěl.

Peter Magyar přesně takto působí. Není uhlazený, není konsenzuální. Ale ukázal se jako soupeř, kterého nelze přehlédnout.

Možná právě tady leží nejdůležitější lekce z Budapešti: v éře nespokojenosti a nedůvěry k institucím nevyhrávají ti, kdo nejlépe spravují existující systém. Vyhrávají ti, kdo dokážou přesvědčit voliče, že mají odvahu ho změnit — nebo rozbít a postavit znovu.

A to je výzva, na kterou zatím mnoho tradičních politických struktur — včetně české levice — hledá odpověď jen velmi opatrně.


