Tohle snad bývalý komunistický rozvědčík nemůže myslet vážně
15. 4. 2026 / Jan Čulík
Jednání s prezidentem Javierem Mileiem potvrzuje, že Česká republika a Argentina sdílejí podobný pohled na řadu klíčových mezinárodních témat. Cením si jasné argentinské podpory Ukrajiny i toho, že Argentina patří mezi země, které jsou v současném světě politicky čitelné a… pic.twitter.com/szhmXsGu2i— Petr Pavel (@prezidentpavel) April 14, 2026
Česká republika má SKUTEČNĚ "podobný pohled na řadu klíčových mezinárodní témat jako ultrapravicový populista Milei vládnoucí v Argentině? No potěš pánbů!!
Níže je charakteristika Mileiho politiky, na niž má podle Pavla ČR "podobný pohled":
Javier Milei, který se v prosinci 2023 ujal úřadu argentinského prezidenta, je obecně považován za kontroverzního a „sporného“ politika kvůli své radikální, krajně pravicové libertariánské ideologii, drsnému rétorickému stylu a nekonvenčním politickým návrhům. Jako outsider, který vedl kampaň proti zavedené politické třídě (kterou nazval „kastou“), svým přístupem polarizoval veřejné mínění jak v Argentině, tak na mezinárodní úrovni.
Zde jsou hlavní důvody, proč je Milei vnímán jako sporná nebo kontroverzní osobnost (Zdroj: AI):
- Radikální ekonomická „šoková terapie“: Milei zavedl okamžitá a tvrdá úsporná opatření, včetně škrtů ve veřejných výdajích, devalvace pesa o více než 50 % a drastického snížení dotací na dopravu a energii. Ačkoli dosáhl fiskálního přebytku, tyto kroky vedly k prudkému nárůstu chudoby – která na počátku roku 2024 překročila 50 % – a k recesi, což způsobilo mnoha občanům značné strádání.
- Kontroverzní navrhované reformy: Během své kampaně navrhoval radikální nápady, jako je zrušení centrální banky, dolarizace ekonomiky, prodej lidských orgánů a legalizace volného nošení zbraní.
- „Řetězová pila“ – rétorika a chování: Milei, známý jako „El Loco“ (Šílenec), často vykazuje nevyzpytatelné chování a vůči oponentům používá agresivní, konfrontační jazyk, přičemž politiky nazývá „krysami“ a „parazitickou kastou“. Byl kritizován za urážení jiných politiků a používání vulgárních výrazů ve veřejné debatě.
- Sociálně konzervativní politika: Navzdory svému libertariánskému ekonomickému postoji zastává konzervativní názory, jako je odpor k potratům (i v případě znásilnění) a sexuální výchově ve školách.
- Kontroverzní osobní přesvědčení a vazby: Milei často hovoří o svém nekonvenčním osobním životě, včetně diskusí o telepatii, esoterice a konzultacích se svým zesnulým psem. Mezi jeho nejbližší spolupracovníky patří jeho sestra Karina Milei, která má značnou moc, což vede k obviněním z protekcionismu.
- Obvinění z korupce a skandály: Od roku 2026 čelí Milei skandálům, včetně obvinění z kryptoměnového podvodu v hodnotě 5 milionů dolarů a obvinění z korupce týkající se jeho sestry a vládních zakázek, což poškozuje image jeho protikorupční kampaně.
- Postoj k životnímu prostředí a lidským právům: Jeho vláda byla kritizována za zvrat v historických, dlouhodobých politikách, jako je drastické snížení financování organizací zabývajících se lidskými právy a prosazování „popíračského“ výkladu éry argentinské diktatury. Podpořil také návrhy zákonů o těžbě, které vyvolávají obavy o životní prostředí v souvislosti s ochranou ledovců.
Zatímco jeho příznivci ho považují za nezbytnou „válečnou mašinu“ proti desetiletím špatného hospodaření a korupce, jeho kritici tvrdí, že jeho přístup šokové terapie a pohrdání zavedenými demokratickými, sociálními a lidskoprávními normami z něj činí nebezpečného nebo sporného vůdce Argentiny.
