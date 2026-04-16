Rozhořčený populismus bude ještě několik let vzkvétat

Stále
zřetelněji se ukazuje, i když to zatím není široce přiznávané, že
nejzásadnější proměna, která probíhá, nespočívá v množství konfliktů,
ale ve změně očekávání, která je vytvářejí, protože voliči napříč
širokým spektrem zemí — demokratických, hybridních i otevřeně
autoritářských — se sbližují v užším chápání toho, co od moci chtějí:
dávají přednost okamžitosti před kontinuitou, prosazení síly před
legitimitou a viditelné dominanci před méně okázalou, ale podstatnou
prací na udržování institucí.
Tento posun se často označuje jako
návrat k nacionalismu, populismu nebo krajní pravici, a každé z těchto
označení vystihuje část reality, aniž by zasáhlo její jádro, jímž je
skutečnost, že samotní voliči si postupně osvojují darwinovštější pohled
na politiku — ne nutně jako formulovanou ideologii, ale jako praktický
předpoklad: že svět je soutěživý, že spolupráce je nespolehlivá, že
zdrženlivost je zneužitelná a že přežití — národní, ekonomické i
kulturní — závisí méně na dodržování pravidel než na schopnosti je
obejít.
Jakmile se tento předpoklad uchytí, nezůstává jen na úrovni rétoriky; začíná přetvářet samotné pobídky.
Lídři,
kteří hovoří jazykem omezení, začínají působit vyhýbavě, ba podezřele,
zatímco ti, kteří mluví jazykem síly — slibují jednat, prosadit se,
zvítězit — získávají důvěryhodnost, která nestojí ani tak na
proveditelnosti jejich návrhů, jako na jejich souladu s hlubším
naladěním voličů; právě proto postavy jako Donald Trump nepůsobí pouze
jako političtí aktéři, ale jako výraz širší změny v tom, co je
považováno za přesvědčivé.
Dopad na vládnutí je pozvolný, ale
zásadní, protože instituce vytvořené k tomu, aby moc zprostředkovávaly,
omezovaly a rovnoměrně rozdělovaly, začínají být vnímány spíše jako
překážky než jako pojistky; jejich procedury se interpretují jako
zdržování, jejich normy jako slabost a jejich nezávislost jako forma
neodpovědnosti, a jak se tento pohled šíří, politická cena jejich
oslabování klesá, což umožňuje exekutivám koncentrovat moc s menším
odporem — a někdy i s aktivní podporou.
Vzniká geopolitické
prostředí, které není chaotické, ale zbavené mnoha stabilizujících
předpokladů, jež jej dříve formovaly: státy nadále spolupracují,
obchodují a vyjednávají, avšak s menšími iluzemi o sdíleném cíli a s
menší motivací jej udržovat, protože spolupráce už není považována za
výchozí stav, nýbrž za dočasné sladění zájmů, do něhož se vstupuje
opatrně a které se opouští bez větších zábran.
Aliance se proto
proměňují. Nezanikají, ale získávají výrazně transakční charakter, méně
zakotvený v dlouhodobých závazcích a více závislý na okamžité
užitečnosti, což do vztahů, které dříve fungovaly jako pilíře systému,
vnáší tichou nestabilitu, protože partneři si už nemohou být jisti
kontinuitou za hranicí aktuálního politického cyklu a protivníci se
nemohou spoléhat na předvídatelnou zdrženlivost.
Mezinárodní
instituce přetrvávají, ale stále více jako platformy pro signalizaci než
pro rozhodování; jejich autorita se nevytrácí formálním zrušením, nýbrž
selektivním dodržováním, kdy si státy vybírají, kdy se zapojí a kdy je
obejdou, čímž zachovávají jejich zdání, zatímco oslabují jejich význam, a
postupně se tento selektivní přístup stává normou, v níž je obtížné
rozlišit mezi skutečnou účastí a pouhou performancí.
Také v
ekonomice se prosazuje stejná logika. Vzájemná provázanost nezaniká, ale
je nově vnímána jako zranitelnost, což vede státy k tomu, že se
zajišťují, duplikují dodavatelské řetězce, upřednostňují kontrolu před
efektivitou a přijímají vyšší náklady jako cenu za menší závislost, čímž
se globální ekonomika postupně štěpí do překrývajících se sfér, které
spolu interagují, aniž by se plně integrovaly.
Výsledkem je
systém, který funguje, ale podle jiných očekávání: moc se již neskrývá
za principy, nýbrž je jimi pouze doprovázena; morální jazyk se nadále
používá, ale nese menší váhu; a výsledky se posuzují méně podle souladu s
deklarovanými hodnotami než podle jejich účinnosti při prosazování
výhody.
Pro jednotlivce jsou důsledky nepřímé, ale všudypřítomné.
Politická debata se zostřuje, ztrácí toleranci k nejednoznačnosti a
častěji rámuje problémy jako střet vítězů a poražených. Kompromis, dříve
vnímaný jako nezbytná součást vládnutí, je stále častěji chápán jako
kapitulace. Důvěra v instituce klesá — ne vždy proto, že by selhaly, ale
proto, že jejich účel se přestává shodovat s tím, co od nich občané
očekávají.
Diskuse