Propadá se česká politika někam, kam by nikdy neměla směřovat civilizovaná země?

15. 4. 2026 / Jan Čulík

Česká republika je v Evropě ze záhadných důvodů (je to kvůli tomu, že v ní už všechno ovládají zbrojařští oligarchové? JEDINÝM státem v Evropě, který dlouhodobě, nekriticky a nadšeně podporuje kriminální izraelskou vládu a její válečné zločiny proti Palestincům v Gaze, na Západním břehu a v Libanonu. Nyní vyvolalo na sociálních sítích docela pozdvižení, že extremista a omezenec Macinka se uprostřed toho vraždění vydal do Izraele na podporu tamějších vládních válečných zločinců. Bude to mít skutečně dlouhodobě pozitivní dopad na mezinárodní pověst České republiky? A obdivovaný český prezident, dříve komunistický rozvědčík, se nyní bratří s Javierem Milei, jedním z nejkontroverznějších vládců v latinské Americe, jehož extremistická politika vedla k obrovskému nárůstu chudoby v Argentině, je tam nyní více než 50 procent obyvatelstva pod hranicí chudoby. Opravdu se musí Česká republika bratřit s těmi nejkontroverznějšími státy světa?

Český místopředseda vlády Petr Macinka: „Izrael je civilizovaný! Jeho nepřátelé jsou necivilizovaní!“

Izrael: bombarduje nemocnice
Mačinka: „Civilizované!“

Izrael: nechává děti hladovět
Mačinka: „Civilizované!“

Izrael: znásilňuje vězně
Mačinka: „Civilizované!“

Co přesně je na genocidě „civilizovaného“?


Dan Přibáň:  

Macinka jede v době, kdy Izrael páchá válečné zločiny v Libanonu, do Izraele podpořit Izrael v jeho "nelehké situaci" Macinka dělá to samé, co dělal Lipavský, jen ten tam jezdil, když Izrael vraždil dva zdravotníky denně a jedno dítě každou hodinu. A co na to lidé podporující Lipavského? Řeknou si, "Sakra, to je divný, že ten Macinka má stejné postoje jako Lipavský?!" Zamyslí se nad tím, jak je možné, že jimi tolik kritizovaný Macinka, tolik kritizovaný Babiš, tolik kritizovaný Zeman, tolik kritizovaný Orbán... má stejné názory na Izrael, jako oni? Kdepak. Prohlásí: "Alespoň, že tomuhle Macinka rozumí!" a podpoří jej stejně jako Lipavského. Pořád dokola pořád to samé.


 

Před dvěma lety označil Macinka přesun české ambasády do Jeruzaléma za „největší absurditu“ a „naprostou frašku“. Dnes, již jako ministr zahraničí, navštívil Izrael a prohlásil, že s tím plně souhlasí. Podívejte se na tento záznam z roku 2024 – některé obraty o 180 stupňů mluví samy za sebe.;

Český ministr zahraničí Macinka má skutečně ideální předpoklady k tomu, aby společně s Izraelem bojoval proti antisemitismu. V roce 2023 vulgárně pomlouval tehdejšího předsedu Ústavního soudu Rychetského tím, že zdůrazňoval jeho údajný židovský původ – a to v příspěvku na Facebooku, který nedávno zveřejnila česká média (s automatickým překladem) Zatímco český ministr zahraničí Macinka navštěvuje Izrael a prohlašuje, že podporuje přesun českého velvyslanectví do Jeruzaléma (aniž by se však zavázal k čemukoli konkrétnímu), podívejte se na jeho dva roky staré video, ve kterém tento nápad ostře kritizuje jako „největší absurditu“ a „naprostou frašku“, kterou prosazují „nekompetentní politici“🤡 AKTUÁLNĚ: Místopředseda vlády České republiky Petr MaCinka: "Izrael je civilizovaná země obklopená necivilizovanými nepřáteli. Soudí Izrael svýma liberálně demokratickýma očima. Kdybyste se chovali takhle, už byste neexistovali."


No zbrojaři, v České oligarchické republice, samozřejmě. Hnus. 





