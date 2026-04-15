Propadá se česká politika někam, kam by nikdy neměla směřovat civilizovaná země?
15. 4. 2026 / Jan Čulík
Izrael: bombarduje nemocnice
Mačinka: „Civilizované!“
Izrael: nechává děti hladovět
Mačinka: „Civilizované!“
Izrael: znásilňuje vězně
Mačinka: „Civilizované!“
Co přesně je na genocidě „civilizovaného“?
Czech Deputy PM Petr Macinka: 'Israel is civilized! Its enemies are uncivilized!'— Ounka (@OunkaOnX) April 14, 2026
Israel: bombs hospitals
Macinka: 'Civilized!'
Israel: starves children
Macinka: 'Civilized!'
Israel: rapes prisoners
Macinka: 'Civilized!'
What exactly is 'civilized' about genocide? pic.twitter.com/s1mn555pe7
Dan Přibáň:
Před dvěma lety označil Macinka přesun české ambasády do Jeruzaléma za „největší absurditu“ a „naprostou frašku“. Dnes, již jako ministr zahraničí, navštívil Izrael a prohlásil, že s tím plně souhlasí. Podívejte se na tento záznam z roku 2024 – některé obraty o 180 stupňů mluví samy za sebe.;
Český ministr zahraničí Macinka má skutečně ideální předpoklady k tomu, aby společně s Izraelem bojoval proti antisemitismu. V roce 2023 vulgárně pomlouval tehdejšího předsedu Ústavního soudu Rychetského tím, že zdůrazňoval jeho údajný židovský původ – a to v příspěvku na Facebooku, který nedávno zveřejnila česká média (s automatickým překladem)
Two years ago, Macinka called moving the Czech embassy to Jerusalem "the biggest absurdity" and a "complete farce."— Pavel Fischer (@PavelFischer) April 14, 2026
Today, as foreign minister, he visited Israel and said that he's all for it.
Check out this 2024 clip — some U-turns speak for themselves. 🎥🇨🇿 https://t.co/hVxsKQ2NVH
Zatímco český ministr zahraničí Macinka navštěvuje Izrael a prohlašuje, že podporuje přesun českého velvyslanectví do Jeruzaléma (aniž by se však zavázal k čemukoli konkrétnímu), podívejte se na jeho dva roky staré video, ve kterém tento nápad ostře kritizuje jako „největší absurditu“ a „naprostou frašku“, kterou prosazují „nekompetentní politici“🤡
Czech FM Macinka is really well placed to fight antisemitism together with Israel. In 2023 he vulgarly defamed the then Constitutional Court President Rychetský by stressing his alleged Jewish origin - in a FB post brought to light recently in Czech media (w/ auto-translation)👇 https://t.co/B5ZUt1UCyo pic.twitter.com/O907whO1tn— Martin Konečný (@MartinKonecny) April 14, 2026
AKTUÁLNĚ: Místopředseda vlády České republiky Petr MaCinka: "Izrael je civilizovaná země obklopená necivilizovanými nepřáteli. Soudí Izrael svýma liberálně demokratickýma očima. Kdybyste se chovali takhle, už byste neexistovali."
As Czech FM Macinka visits Israel and claims to support moving Czech embassy to Jerusalem (but avoids any firm commitment), look at his 2-year old clip in which he slams the embassy move idea as the "biggest absurdity" and "complete farce" promoted by "incompetent politicians"🤡 pic.twitter.com/P3Mk3wmVdx— Martin Konečný (@MartinKonecny) April 14, 2026
JUST IN: Czech Republic Deputy Prime Minister Petr Macinka:— Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) April 14, 2026
Israel is a civilized country surrounded by uncivilized enemies.
They judge Israel with their liberal democratic eyes.
If you behave like that, you wouldn’t exist. pic.twitter.com/DkDkxKH6It
No zbrojaři, v České oligarchické republice, samozřejmě. Hnus.
Petr Macinka chce v Izraeli jednat o možné spolupráci firem z obou zemí v obranném průmyslu.— Seznam Zprávy (@SeznamZpravy) April 14, 2026
Bude jednat se svým izraelským protějškem Gideonem Saarem, premiérem Benjaminem Netanjahuem a prezidentem Jicchakem Herzogem.https://t.co/P0I18vQeoC
