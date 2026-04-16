86letá Francouzka zadržena imigračními úřady poté, co se přicestovala do USA, aby si vzala svou lásku z 50. let
16. 4. 2026
Rodina Marie-Thérèse z Bretaně se obává o její zdraví poté, co byla spoutána a umístěna do zadržovacího centra
86letá Francouzka, která se přijela do USA, aby si vzala svou lásku z 50. let, je zadržována v přeplněném detenčním centru v Louisianě poté, co byla zatčena imigračními úředníky a spoutána na ruckou i nohou.
Rodina ženy, známé pouze pod jménem Marie-Thérèse, uvedla, že se obává o její zdraví, zatímco francouzští konzulární úředníci se snaží zajistit její propuštění. Jeden z jejích synů řekl deníku Ouest-France, že americký Imigrační a celní úřad (ICE) zacházel s jeho matkou jako s nebezpečnou zločinkou.
„Pro nás je naléhavé dostat ji z detenčního centra a přivézt ji zpět do Francie,“ řekl. „Vzhledem k jejímu zdravotnímu stavu v takových podmínkách zadržení nevydrží ani měsíc.“
Řekl, že on, jeho bratr a sestra neměli o své matce po jejím zatčení týden žádné zprávy, dokud francouzským konzulárním úředníkům nebylo povoleno ji navštívit. Trpí srdečními a problémy a problémy se zády a bylo jim řečeno, že je zadržována spolu s 70 dalšími zadrženými.
Marie-Thérèse, původem z Bretaně, se loni přestěhovala do USA poté, co obnovila svůj vztah s Billym, bývalým americkým vojákem, do kterého se zamilovala v 50. letech, když pracovala jako dvojjazyčná sekretářka na základně NATO poblíž francouzského atlantického přístavu Saint-Nazaire. Pár se rozešel, když se on v roce 1966 vrátil do USA poté, co se francouzský prezident Charles de Gaulle rozhodl vystoupit z integrované vojenské velitelské struktury NATO.
V roce 2010 se oba, tehdy již ženatí s jinými partnery, znovu spojili prostřednictvím sociálních médií a obě dvojice se setkaly. V dubnu 2025, poté, co jejich partneři zemřeli, Marie-Thérèse oznámila, že se stěhuje do Annistonu v Alabamě, aby si vzala svou bývalou lásku. Její syn řekl, že Billy, penzionovaný plukovník a pilot vrtulníku v americké armádě, je „okouzlující, rozkošný muž. Byli jako pár teenagerů.“
Když však Billy v lednu 2026 zemřel, Marie-Thérèse ještě nezískala zelenou kartu, která by jí umožnila zůstat v USA, a její status tak zůstal nejasný. Poté se dostala do sporu s jedním ze synů svého zesnulého manžela, který jí údajně odpojil vodu, elektřinu a internet v jejím domě. Najala si právníka, aby případ vyřešil, ale 1. dubna, osm dní před tím, než se měl případ projednávat u místního soudu, se u ní objevili agenti ICE, aby ji zatkli.
„Sousedé šli k soudu na jednání a řekli, že by naše matka vyhrála,“ řekl její syn. „Drží se. Naše matka je bojovnice; síla přírody. Ostatní zadržení ji nazývají nepotopitelnou.“
Dodal: „Je to jako špatná scéna z amerického filmu. Každé ráno se probouzím s pocitem, že to nemůže být pravda, že se mi to jen zdálo.“
Vztahy mezi Paříží a Washingtonem jsou napjaté. Francouzský prezident Emmanuel Macron kritizoval postoj Donalda Trumpa k Íránu a uvedl, že by bylo „nereálné“ pokoušet se otevřít Hormuzský průliv silou.
