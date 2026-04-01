Channel 4 News: Trump: "Otevírám Hormuzský průliv"
16. 4. 2026
Moderátor, Channel 4 News, středa 15. dubna 2026, 19 hodin:
Americká armáda tvrdí, že její blokáda íránských přístavů zastavila veškerý lodní provoz v Hormuzském průlivu, zatímco íránská armáda prohlašuje, že se pomstí zastavením lodní dopravy v Rudém moři.
Dobrý večer. Vzhledem k mírnému růstu cen ropy se Donald Trump nadále snažil uklidnit trh tvrzením, že jeho válka a blokáda trvale otevřou Hormuzský průliv a že to dělá pro Čínu, která kupuje většinu íránské ropy, a pro ostatní svět. Britská ministryně zahraničí Rachel Reevesová však dnes před americkým publikem dala průchod svému hněvu a poukázala na to, že Hormuzský průliv byl dříve otevřený všem, a není přesvědčena, že válka učinila svět bezpečnějším místem.
V posledních několika minutách Bílý dům naznačil, že by se brzy v Pákistánu mohlo uskutečnit nové kolo jednání s Íránem. Dnes večer se také objevily zprávy, že Izrael dnes večer projednává týdenní příměří v Libanonu, ale izraelská armáda také uvedla, že vypracovala nové válečné plány jak pro Libanon, tak pro Írán.
Prezident Trump je tak přesvědčen, že Čína bude s jeho kroky v Hormuzském průlivu spokojena, že předpověděl, že ho prezident Si při jeho blížící se návštěvě tam obejme.
Centrální velitelství USA tvrdí, že se mu daří odvracet nebo blokovat všechny lodě z íránských přístavů. Mezitím se hovoří o prodloužení příměří mezi USA a Íránem a do Teheránu dorazila pákistánská delegace, aby projednala další mírová jednání. Naše americká redaktorka Anuska Astana přináší reportáž.
Reportérka: Tisíce amerických vojáků jsou na palubě této válečné lodi, USS George H.W. Bush, která se pomalu plaví na Blízký východ, aby zvýšila tlak na Írán, spolu s USA, které nyní blokují Hormuzský průliv, zatímco Donald Trump hledá cestu ven a trvá na tom, že je blízko, jak řekl Fox News.
Trump: A myslím, že to může být velmi brzy u konce.
Reportérka: Prezident se také vyjádřil k globálním vztahům, k vztahům Číny s Íránem a ke svým vztahům s prezidentem Si Ťin-pchingem:
Trump: Je to někdo, s kým si velmi dobře rozumím. Právě mi napsal krásný dopis.
Napsal vám dopis?
Trump: Ano, napsal. Odpověděl na dopis, který jsem mu napsal, protože jsem slyšel, že Čína dodává zbraně Íránu – vidíte to všude kolem.
Řekl, že jim je dodává?
Trump: Napsal jsem mu dopis, ve kterém jsem ho požádal, aby to nedělal. A on mi napsal dopis, ve kterém v podstatě říká, že to nedělá.
Reportérka: Poté prezident napsal na Truth Social: "Čína je velmi ráda, že trvale otevírám Hormuzský průliv. Dělám to i pro ně a pro svět." Poté řekl, že "prezident Si mě pořádně obejme, až tam za pár týdnů dorazím."
Si Ťin-pching, který se má příští měsíc setkat s Trumpem v Pekingu, jednoho světového lídra v roce 2024 opravdu pořádně objal – Vladimira Putina. Rusové, tentokrát s ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem, se dnes vrátili do čínského hlavního města a nebyli jediní, kdo se snažil o přízeň Číny. Včera prezident Si přivítal španělského premiéra a řekl, že oba chtějí stát na správné straně historie. A pak přišla delegace ze Spojených arabských emirátů, přičemž Si prohlásil, že lidská společnost stojí před volbou mezi mírem a válkou. Trumpovo tvrzení o znovuotevření Hormuzského průlivu s tím nesouhlasí.
Americká loď: Otočte se a připravte se na abordáž.
Írán: Tuto blokádu neuznáváme. Použijeme válku.
Reportérka: Americká armáda nařizuje lodím, aby se podřídily blokádě, a tvrdí, že za posledních 48 hodin žádná neproplula. Prezident trvá na tom, že právě tak dosáhne míru s Íránem ve válce, v níž se mu zvedá hněv a útočí na NATO.
Trump: Nebyli tam pro nás. Španělsko. Španělsko bylo příšerné. A pak...Jižní Korea nám nepomohla. Víte, kdo další nám nepomohl? Austrálie nám nepomohla. Víte, kdo další nám nepomohl? Japonsko.
Reportérka: Aha, a papež.
Trump: Myslím, že je velmi slabý v boji proti zločinu.
Reportérka: Ale přesto nikdo nedostává tolik kritiky jako Keir Starmer, přičemž Trump řekl Sky News, že by ještě mohl změnit obchodní dohodu s Velkou Británií.
Šéf britských liberálních demokratů v Dolní sněmovně: Předseda vlády přece nemůže poslat našeho krále na setkání s mužem, který s naší zemí zachází jako mafiánský boss provozující vyděračský byznys.
Keir Starmer: Můj postoj k válce s Íránem byl jasný od samého začátku. Nenecháme se do této války vtáhnout. Není to naše válka. A byl na mě vyvíjen velký tlak, abych zvolil jiný kurz. A ten tlak zahrnoval i to, co se stalo včera večer. Svůj názor nezměním. Neustoupím.
Reportérka: Mezitím se dnes ve Washingtonu, DC, britská ministryně financí nezdráhala naznačit, že Trump měl zůstat u diplomacie a nikdy válku nezačínat.
Rachel Reeves: Diplomatický kanál byl otevřený. Probíhaly rozhovory, diskuse, formální jednání. Myslím, že bylo chybou je ukončit a vstoupit do konfliktu, protože nejsem přesvědčena, že jsme dnes bezpečnější než před několika týdny.
Reportérka: Rachel Reevesová uvedla, že ekonomické dopady na Británii jsou obrovské a cíle Ameriky nejasné.
Rachel Reeves: Válka začala před několika týdny. Pokud je tedy nyní cílem znovu otevřít Hormuzský průliv, ten byl otevřený na začátku tohoto konfliktu. A právě to mám na mysli, když mluvím o jasnosti ohledně cílů tohoto konfliktu.
Reportérka: Mezitím pak pákistánský náčelník generálního štábu přivítal v Teheránu íránského ministra zahraničí a předal mu vzkaz od USA. Je to bouřlivá diplomatická aktivita. Ale skončí to brzy?
Víte, v posledních 20 letech jsem poslouchala britské politiky, jak mluví velmi opatrně, zejména pokud jde o USA. Vždy si pečlivě volili slova, ale už tomu tak není. To, co nyní vidíme, je zásadní změna, a to nejen ze strany Trumpa vůči Velké Británii, ale i podle dnešního projevu Rachel Reevesové. Byla to ministryně financí, která opravdu ztratila trpělivost, pokud jde o ekonomický dopad, který to má ve Velké Británii, a byla ochotná se k tomu otevřeně vyjádřit. Mezitím tady v USA Caroline Levittová, tisková mluvčí Donalda Trumpa, hovořila o diplomacii a chválila roli Pákistánců v celé této záležitosti, ale její jazyk nebyl příliš diplomatický. Přešli od operace Epic Fury k tomu, čemu říkají operace Economic Fury, a Íránci vyhrožují odvetou v Hormuzském průlivu.
Moderátor: Díky, Anushko. No, před chvílí jsem mluvil s Johnem Boltonem, který působil jako poradce pro národní bezpečnost USA v Trumpově prvním funkčním období, ale v poslední době se brání proti obviněním z nesprávného zacházení s utajovanými dokumenty v případu, který je široce vnímán jako součást zásahu proti Trumpovým kritikům. Zeptal jsem se ho, co si myslí, že vlastně znamenal příspěvek Donalda Trumpa na sociálních médiích Truth o trvalém znovuotevření Hormuzského průlivu.
John Bolton: Myslím, že se snaží, a arabské státy v Perském zálivu se snaží vyvinout tlak na Čínu, aby řekla Teheránu, že musí přestat bránit ostatním v plavbě z Perského zálivu. A je možné, že Čína v tomto bodě dosáhla určitého pokroku, ale myslím, že blokáda USA proti Íránu musí trvat ještě alespoň několik týdnů, protože si myslím, že v zásadě musíme íránskou hrozbu odstranit vojensky.
Moderátor: Je to katastrofa pro zbytek světa, že?
John Bolton: Problémem pro všechny ostatní není americká blokáda. Je to íránská blokáda. A tak si myslím, že pokud to Trump dělá správně, měli bychom zastavit veškerý íránský ropný vývoz, ale odstranit vojenskou hrozbu, kterou Írán představuje, a nechat ropu z arabských zemí Perského zálivu odplout.
Moderátor: Ale asi 10 až 15 % lodí proplouvalo ještě předtím, než Trump oznámil blokádu, což je samozřejmě pro světovou ekonomiku stále dost špatné, ale ne tak špatné jako nula.
John Bolton: No, proplouvají to íránské lodě, a to je nepřijatelné.
Moderátor: Co si myslíte, že Trump dosáhne, pokud to nakonec skončí nějakým vyjednaným urovnáním? Tento týden zase mluví o jednáních.
John Bolton: No, myslím, že mluví o jednáních, protože to burza ráda slyší. A na tom je závislý. Nevím, o čem by se s Íránci mělo jednat, ale Trump vždy doufá, že se někde najde dohoda.
Moderátor: Ano. Ale pokud existuje dohoda, která ponechá íránský režim na místě a neznamená, že předají svůj obohacený uran. O čem byla ta válka?
John Bolton: Myslím, že Trumpův problém je, že se chce dostat z krize, ve které se nachází. Má obavy o trhy. Má obavy o cenu benzínu u čerpacích stanic a má obavy o její dopad na listopadové volby. Chce z toho ven, ale chce to udělat tak, aby za to nebyl obviňován.
Moderátor: Na čem byste chtěl, aby teď trval?
John Bolton: Řekl, že jaderná otázka musí být uspokojivě vyřešena, a neexistuje žádný důkaz, že Íránci jsou připraveni mu dát to, co podle svých slov chce, tedy vše, co nazývá jaderným prachem. Myslím, že tím musí myslet obohacený uran, chce, aby to a další věci zmizely.
Moderátor: I kdybyste toho dosáhli, jak si vlastně zajistíte, že si prostě nevyrobí další?
John Bolton: No, jsem si jistý, že to udělají. Jsem si jistý, že ano. Jsem si jistý. A proto, když se 47 let snažíte změnit chování režimu v otázkách jaderných zbraní, v otázce terorismu, nyní vidíme hrozbu pro Hormuzský průliv. Když se 47 let snažíte změnit jejich chování a nedaří se vám to, jedinou alternativní politikou je změna režimu.
Moderátor: A myslíte si, že je to vlastně ještě možné?
John Bolton: Ano, myslím. Myslím, že režim byl těmito údery velmi vážně poškozen. A signál, který to vysílá uvnitř Íránu oponentům režimu, kteří jsou v drtivé převaze, je, že tento režim se nedokáže ochránit. A režim, který se nedokáže ochránit, je režim, jehož dny jsou sečteny.
Moderátor: Jaké je další nebezpečí z hlediska toho, kde se Trump nachází, vzhledem k tomu, že z toho odejde bez vítězství a s nižší popularitou, než měl, když to začal?
John Bolton: No, rozhodně si vytvořil politický problém, kterému se podle mého názoru dalo vyhnout, kdyby si před vojenskou akcí udělal čas a americkému lidu vysvětlil, proč je podle mě nutné, aby režim odešel. Ale to neudělal. Nekonzultoval to s Kongresem. Nekonzultoval to se spojenci. Nekonzultoval to ani s opozicí uvnitř Íránu. Podnikl tedy kroky, které nevyhnutelně značně ztěžují dosažení jakéhokoli jeho cíle.
Moderátor: Co si myslíte o tom, jak Trump v posledních týdnech rozbil své staré spojenectví a kritizoval Británii, NATO a další? Myslíte si, že to bude mít trvalý dopad, nebo se to dá všechno urovnat?
John Bolton: Myslím, že až odejde, dá se to urovnat. Myslím, že ještě napáchá více škody. Nebude to snadné. A myslím, že Evropané by neměli předpokládat, že Trump představuje budoucnost Ameriky na příštích 100 let. To prostě není pravda.
Moderátor: Jak jsme slyšeli, britská ministryně financí Rachel Reevesová vyslovila dosud nejostřejší kritiku americké války v Íránu a jejího dopadu na britské rodiny. Souhlasí její názor s názory ostatních ministrů financí, kteří se scházejí na jarním zasedání Mezinárodního měnového fondu? Naše ekonomická redaktorka Helia Ebrahimi je ve Washingtonu. Helio.
Reportérka: Prezident možná prohlásil konec války, ale jak před chvílí říkala Anushka, slovní válka mezi Velkou Británií a USA se jen stupňuje. Právě jsem s ministryní mluvila a ona přijela do Washingtonu připravená k boji. Je naprosto odhodlaná, že tento konflikt musí brzy skončit. Její úvodní salvou ve Washingtonu byla kritika prezidenta Trumpa za to, že nemá jasnou cestu ven z tohoto konfliktu. Dnes ráno sestavila koalici, nazvěme ji „neochotných“ – Španělsko, Norsko, Austrálie, Japonsko –, kteří všichni prohlásili, že budou spolupracovat, a všichni odsoudili reflexivní reakce v této krizi, které budou mít nepochybně obrovské důsledky pro lidi po celém světě. Na druhé straně rovnice prezident Trump vyhrožoval, že zmaří celou obchodní dohodu s Velkou Británií.
Moderátor:Ano, a v Trumpově administrativě jsou lidé, kteří si také myslí, že to všechno je pro jejich ekonomiku spíše dobré.
Reportérka: Ano, Kevin Hassett, který je šéfem Trumpovy ekonomické rady, dnes mluvil s bankéři a novináři a říkal, že ve skutečnosti je v USA všechno skvělé. Mluvil o tom, že vyšší ceny ropy jsou pro americkou ekonomiku prospěšné. Tady se hodně mluví o cenách benzínu u čerpacích stanic, dostupnosti, volbách do Kongresu. Ale kdybyste poslouchali Hassetta, řekl by vám, že tady je všechno v naprostém pořádku.
Moderátor: Díky, Helio. V Libanonu pokračuje izraelská ofenzíva na jihu, přičemž podle libanonského ministerstva zdravotnictví si vyžádala 43 mrtvých a 140 zraněných. Izrael prohlásil, že jeho cílem je obsadit jižní Libanon až k řece Litani, která se vlévá do Středozemního moře asi 30 kilometrů od izraelských hranic, přičemž izraelská armáda se pokouší vytvořit bezpečnostní pás až 8 kilometrů hluboko do libanonského území a útočí na vesnice v jižním Libanonu. Paraic O'Brien je právě v Bejrútu. Paraicu.
Reportér: Krishi, v posledních několika hodinách zdejší místní média poukazují na možnost oznámení nějakého druhu dočasného příměří v následujících hodinách. Izraelská bezpečnostní rada právě zasedá, takže uvidíme, co z toho vzejde. V Libanonu však panuje velká skepse, pokud jde o trvanlivost jakéhokoli případného příměří. Pamatujte, že jsme jedno měli už v roce 2024. Podle zpráv OSN ho Izraelci během 15 měsíců porušili tisíckrát. Oni zase obviňují Hizballáh. Tato země byla v posledních několika týdnech těžce zasažena. Trauma, které prožila, je zde na místě opravdu hluboké. Od začátku tohoto kola konfliktu bylo zabito 2 000 lidí, více než 2 000 lidí. Jen dnes bylo na jihu zabito několik záchranářů, více než 1 000 000 lidí bylo vysídleno. A minulá středa byla jedním z nejhorších dnů zde. Abych vám přiblížil, jak zlé to bylo: během pouhých několika hodin zahynulo v důsledku izraelských leteckých útoků více lidí než při výbuchu v bejrútském přístavu v roce 2020.
Přesně před týdnem zabily izraelské letecké útoky v Libanonu za 10 minut přes 300 lidí. Izraelci tvrdili, že se zaměřili na členy Hizballáhu, ale většina lidí, kteří zemřeli v centru Bejrútu, byli civilisté, obyčejní lidé, rodiče, básníci. Khartun Selma patřila k těm druhým, byla zde známou publikovanou básnířkou, která zahynula spolu se svým manželem Muhammadem v tomto bytě, v tom s olivově zelenou stěnou. Její dcera Ghida našla v troskách v kabelce ručně psanou nepublikovanou báseň své matky. Může být poezie předtuchou?
Včera ve Washingtonu žádné předpovědi rychlého průlomu. Marco Rubio přinesl diplomatickou váhu:
"Dobré odpoledne. Izrael chce, aby byl Hizballáh odzbrojen a rozpuštěn v Libanonu, odkud tato skupina útočí na Izrael."
Izraelec: Nedovolíme teroristické organizaci, aby neustále odpalovala rakety na naše obydlené oblasti. To je třeba pochopit.
Reportér: Je to proces. Libanonci zopakovali svůj deklarovaný cíl odzbrojit Hizballáh, i když nemají vojenskou ani politickou sílu k zastavení raket. Hizballáh ani Írán samozřejmě u stolu ve Washingtonu neseděli. Dnes, před oznámením příměří, jsme se zde v Bejrútu setkali s členem Ústřední politické rady Hizballáhu.
Jak slabý je Hizballáh nyní?
Člen Hizballáhu: Myslím, že Hizballáh je nyní velmi silný.
Kdy se totiž odpor stává silnějším?
Člen Hizballáhu: Čím tvrdší je okupace, tím legitimnější se odpor jeví.
V Libanonu je spousta lidí, kteří říkají, že se z toho stala libanonská válka. Kvůli vám.
Člen Hizballáhu: Právo lidí bránit se agresorovi je právem i povinností. Nikdo nemůže zabránit člověku, jehož země je okupována, aby se bránil.
Reportér: O tomhle mluví. Izraelská pozemní a vzdušná ofenzíva v baštách Hizballáhu v jižním Libanonu, zabírání pásu země podél libanonské hranice. Izrael tomu říká nárazníková zóna, ostatní de facto okupace. Otázkou je, zda to v příštích hodinách skončí? Dojde k smysluplnému příměří? Pokud ne, více než milion lidí vysídlených z jihu se nebude moci vrátit. Strach, že se nad Libanonem znovu vznese přízrak sektářského konfliktu. Ghida Selma, stejně jako její matka, básnířka, vnímá to, co se děje, jako útok na schopnost Libanonu udržet se pohromadě.
Libanonská dívka: Prožíváme rozpad a procházíme hlubokým strachem. A zároveň jsme terčem útoků kvůli sociální soudržnosti, která to vše drží pohromadě.
Reportér: Nalezenou báseň její matky lze interpretovat mnoha způsoby: jako hlas rodiče nebo partnera, nebo možná dokonce samotného Libanonu.
Moderátor: Paraic O'Brien hlásí: těsně předtím, než jsme šli do vysílání, izraelská armáda (IDF) vydala prohlášení, ve kterém nám sdělila, že útok, při kterém zahynula básnířka Khartoun Selma, byl součástí jejich operací proti cílům Hizballáhu a byl proveden v souladu s mezinárodním právem.
Nyní se ke mně z Bejrútu připojuje Jamil Wakim. Je profesorem historie a mezinárodních vztahů na Libanonské univerzitě. Stejně jako Izrael požadoval odzbrojení Hamásu a musel se spokojit s něčím mnohem menším, požaduje nyní odzbrojení Hizballáhu v Libanonu. Jaký bude přístup Hizballáhu k tomuto požadavku? Odmítne ho jednoduše, nebo se vůbec zapojí do jednání?
Profesor: Dobrý večer. Domnívám se, že skutečným důvodem toho, co jsme viděli v posledních třech letech, byl izraelský plán přetvořit celou geopolitickou mapu regionu. A samozřejmě k dosažení tohoto cíle musel zničit palestinský odpor, Hizballáh v Libanonu, a také zkrotit, řekněme, s americkou podporou, Irák, irácké skupiny odporu, a samozřejmě, řekněme, zasadit těžkou ránu Íránu, který stál jako poslední regionální mocnost, která by...
Moderátor: A v poškození Íránu a všech skupin, které Írán zásobuje, byl velmi úspěšný. Jaký ale bude nyní přístup Hizballáhu k pokusu o příměří?
Profesor: No, celá situace se obrátila. Hizballáh nyní vyšel mnohem silnější než předtím. A věřím, že Hizballáh samozřejmě přijme příměří, ale zároveň nikdy nepřijme odzbrojení. A věřím, že odstrašující síla, kterou Libanon měl před rokem 2023, bude obnovena. A nyní bude celá situace opačná než to, čeho jsme byli svědky v uplynulém roce a půl.
Moderátor: Přijme ztrátu další části jižního Libanonu? Izraelské jednotky vytvoří tuto nárazníkovou zónu, kterou už teď tak nějak vytvářejí.
Profesor: No, zatím Izraelci nebyli schopni ovládnout žádný kus země uvnitř Libanonu. Čelí, no, rostoucímu odporu. Samozřejmě probíhají manévry. Ale nakonec věřím, že se Izraelci budou muset stáhnout k mezinárodní hranici. Jinak příměří nevydrží. A příměří prosadili Íránci jako součást svých podmínek pro přijetí druhého kola jednání s Američany. A věřím, že Američané po příměří touží, protože se chystají do Číny. Nemohou tam jet, dokud nebude vyřešena celá situace na Blízkém východě.
Moderátor: Ale je to, chci říct, není pravda, že Hizballáh byl v této válce velmi slabým hnutím odporu? Zahájil toto konkrétní kolo války s Izraelem. Podařilo se mu způsobit velmi malé škody, téměř žádné zranění nepříteli. A v důsledku toho přišel v Libanonu o tisíce životů.
Profesor: Samozřejmě nemusíme podceňovat izraelskou cenzuru, ale věřím, že Izrael, Hizballáh a jejich spojenci byli schopni Izraeli způsobit těžké škody. V Libanonu je mnoho zraněných a zabitých vojáků, zejména v posledních několika dnech, kdy se Izraelci museli pokusit obsadit některé vesnice, zejména Tishbeil. Věřím tedy, že nebýt schopnosti Hizballáhu klást odpor, Izraelci by příměří nepřijali.
Moderátor: Pane profesore, moc vám děkujeme, že jste se k nám připojil. Když jsme šli do vysílání, zasedala izraelská bezpečnostní rada, zřejmě pod tlakem Trumpovy administrativy, aby zvážila možné příměří s Libanonem. Ale i když USA naléhají na dohodu, premiér Benjamin Netanjahu ví, že mnoho Izraelců chce, aby ofenzíva proti Hizballáhu pokračovala ve snaze zajistit bezpečnost obyvatel na severu Izraele. V posledních několika minutách Netanjahu řekl, že jsme připraveni na jakýkoli scénář. Náš hlavní korespondent Alex Thompson je nyní v Haifě. Alexi.
Reportér: Ano, všechno to začalo během dne, kdy zdroje blízké Hizballáhu v Libanonu hovořily o tom, že dnes večer bude oznámeno týdenní příměří, pravděpodobně v souvislosti s tím zasedáním bezpečnostní rady, o kterém jste se zmínil, a že by mělo trvat týden, aby se časově shodovalo s jinou válkou, jiným příměřím, které se samozřejmě také křehce drží mezi Íránem, Izraelem a Spojenými státy.
Jak jste poukázal, nestalo se tak. Benjamin Netanjahu vystoupil s prohlášením, že je technicky a teoreticky otevřený všem scénářům – to vlastně musí říct –, ale ve skutečnosti mluvil o obnovené energii, myslím, pokud jde o bezpečnostní zónu, jak to nazývá, ale co mnozí považují za jasnou invazi a okupaci jižního Libanonu, zejména Izraelci říkají, že jsou připraveni obsadit baštu Hizballáhu Bin Jabel v jižním Libanonu. Strávili jsme den blízko hranic.
V těchto dnech nejste nikdy sami, když míříte na sever k hranici s Libanonem, kolem Galilejského moře na východ a před vámi jsou hory, které vedou do Libanonu. Do Kiriat Shimon, symbolu vzdoru proti raketám Hizballáhu, nebo zranitelnosti vůči nim, nebo vlastně obojího.
V městečku, kde se lidé v noci neustále musí schovávat do protileteckých krytů, je prodej matrací pro Erina Figodoroviche výnosným obchodem. Je to ale podle něj důkaz, že útok Benjamina Netanjahua na Hizballáh pár kilometrů odtud prostě nefunguje.
"Podívejte, zničit Hizballáh znamená zničit 200 000 teroristů nebo je přesvědčit, aby šli pracovat do IKEA. Teroristu nemůžete přesvědčit, aby šel pracovat do IKEA, protože se narodil jako terorista."
Takže jsme asi 2,5 míle od hranic s Libanonem, což znamená, že když se spustí sirény, Írán má k tomuhle jen kousek přes parkoviště. A protože jsme v Kiriat Shimona, odhadují, že tu mají protiletecké kryty alespoň každých 500 metrů. Lidé zde vám řeknou, že město, které mělo dříve 30 000 obyvatel, jich má nyní jen kolem 10 000, což znamená, že dvě třetiny obyvatel se sem necítí bezpečně vrátit, a proto jsou poněkud skeptičtí vůči tvrzení svého premiéra, že rozdrtí Hizballáh.
Tyto bunkry jsou tu nyní prostě všude. Betonové útočiště před zdánlivě nekonečnou válkou. Na druhé straně města jsou Tanya, Erinova manželka, a její rodina noc co noc se všemi sousedy v dvoupodlažním bunkru. Ani ona není ohromena Netanjahuovou válkou s Hizballáhem.
"Lhář.Netanjahuovi nevěřím.
Nevěřím mu. V předchozí válce, před třemi lety, také říkal: ´Vraťte se. Zničili jsme Hizballáh. Nemají žádné zbraně. Nemají nic. Prosím, vraťte se.´“
1. října 2024, naše poslední návštěva zde. Žádné stopy po pouličních protileteckých krytech. Celé místo je něco jako město duchů. Nyní však existují jasné důkazy, že se alespoň někteří vrací domů. Moshe se cítil dostatečně v bezpečí, aby sem v březnu přišel a znovu otevřel. Je tedy nyní přesvědčen, že Netanjahu plní svůj cíl zničit Hizballáh? Podle vás Hizballáh neskončil?
Pekař: Neskončil. Neskončil. Myslím tím, že pokud teď všechno zastavíme tak, jak to je, jeden odraz, jeden rok, bez ohledu na čas, začne to znovu, to je jisté. Takže nevěříme těm příběhům, že Hizballáh zmizel. Nezmizel, cítíme to každý den.
Reportér: Venku na ulici vidíte to, co ukazují průzkumy veřejného mínění, podporu války, skepsi, zda se její cíle daří naplňovat, zda se Hizballáh stane minulostí.
"Ne až do samého konce, ale bude zničen. A věci se vyvíjejí. Odtud je vidět, že se věci vyvíjejí k lepšímu."
Věří tedy slibům Netanjahua?
"Co slíbil? Slíbit může jen Bůh."
"On opravdu doufá a já v to věřím."
"Vojáci dávají ze sebe všechno, ale Hizballáh jsou partyzáni a my musíme vědět, jak s tím naložit. Ale Netanjahu je šarlatán."
Reportér: Mluvte tedy o možném příměří, ale dnes večer opět zazněly sirény v Kiryat Shimona, kde hřiště zůstávají prázdná.
