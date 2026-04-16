Krize na Blízkém východě: Trumpovo tvrzení, že se dnes uskuteční setkání mezi Libanonem a Izraelem, vzbuzuje pochybnosti
16. 4. 2026
Libanonští představitelé „nevědí“ o schůzce s Izraelem
Některá média informovala, že libanonští představitelé uvedli, že nevědí o žádném kontaktu ani schůzce s Izraelem, poté, co Donald Trump na sociálních sítích prohlásil, že izraelští a libanonští představitelé spolu dnes budou hovořit.
Zpravodajská agentura AFP citovala oficiální zdroj v Libanonu, který uvedl: „Nevíme o žádném plánovaném kontaktu s izraelskou stranou a nebyli jsme o žádném informováni oficiálními kanály.“
Al Jazeera rovněž citovala oficiální zdroj v Libanonu, který uvedl, že „neexistují žádné informace“ o možném telefonickém rozhovoru mezi libanonskými a izraelskými představiteli ani o druhém setkání jejich velvyslanců ve Washingtonu navazujícím na úterní rozhovory.
V příspěvku na Truth Social americký prezident uvedl, že izraelští a libanonští představitelé povedou rozhovory, ale neposkytl žádné další podrobnosti a nebylo jasné, zda měl na mysli hlavy států obou zemí, či jiné úředníky. Ze strany Izraele ani Libanonu nebylo setkání oficiálně potvrzeno.
Dnes ráno vydala izraelská armáda další rozkaz, v němž vyzvala obyvatele jižního Libanonu, aby opustili oblast kvůli „pokračujícím“ leteckým útokům proti cílům, které popsala jako cíle Hizballáhu. Jedná se o druhé takové varování za posledních 24 hodin.
Avichay Adraee, mluvčí Izraelských obranných sil (IDF) pro arabský jazyk, vyzval obyvatele jižně od řeky Zahrani, aby opustili své domovy, a uvedl: „Letecké údery pokračují, IDF v této oblasti operuje s velkou silou.“
Evropská unie připravuje plány na řešení hrozícího nedostatku leteckého paliva a maximalizaci produkce rafinérií, uvedli úředníci.
Evropské letecké společnosti varovaly před nedostatkem leteckého paliva v příštích týdnech v důsledku války v Íránu, což naruší cestování před létem.
Evropa je více závislá na dovozu leteckého paliva – přibližně 75 % pochází ze Středního východu – než na jakémkoli jiném palivu pro dopravu, uvádí agentura Reuters.
Od příštího měsíce Evropská komise zavede celoevropské mapování rafinérských kapacit pro ropné produkty a přijme opatření „k zajištění plného využití a udržení stávajících rafinérských kapacit“, uvádí se v návrhu.
EU také pracuje na opatřeních zaměřených na dodávky leteckého paliva, ale ta jsou stále ve fázi přípravy, uvedli úředníci obeznámení s návrhy. EK se odmítla vyjádřit k návrhům plánů, které mají být zveřejněny 22. dubna.
Ceny leteckého paliva prudce vzrostly od zablokování Hormuzského průlivu a evropské letecké společnosti varují před zvýšením cen, zrušením letů a uzemněním letadel, pokud válka brzy neskončí.
Americký prezident Donald Trump ve svém středečním prohlášení uvedl, že válka s Íránem by mohla brzy skončit, a vyzval svět, aby se připravil na „úžasné dva dny“, zatímco americké síly uvalující blokádu odvracely lodě opouštějící íránské přístavy.
Americký ministr obrany a předseda sboru náčelníků štábů uspořádají ve čtvrtek ráno amerického času tiskovou konferenci o americko-izraelské operaci proti Íránu, uvedlo americké ministerstvo obrany na sociálních sítích.
Pete Hegseth a generál Dan Caine uspořádají tiskovku k operaci Epic Fury v 8:00 ET (13:00 SEČ), uvedlo ministerstvo.
Asijské akcie ve čtvrtek většinou posílily, zatímco ceny ropy se stabilizovaly díky očekáváním prodloužení příměří ve válce s Íránem a nadějím na další jednání mezi USA a Íránem.
Tokijský index Nikkei 225 vyskočil o 2,4 %, zatímco jihokorejský Kospi stoupl o 2 %, hongkongský Hang Seng vzrostl a index Shanghai Composite si připsal 0,6 %.
Čína ve čtvrtek oznámila 5% ekonomický růst za čtvrtletí leden–březen, což představuje zrychlení oproti předchozímu čtvrtletí, uvádí Associated Press.
Zatímco ekonomové tvrdí, že Čína z velké části překonala počáteční dopady války v Íránu, někteří varují, že její mohutný exportní motor by mohl být v nadcházejících měsících výrazněji zasažen zpomalením globálního ekonomického růstu.
Tchajwanský Taiex se obchodoval o 0,9 % výše, zatímco australský S+P/ASX 200 mírně oslabil o 0,1 %.
Donald Trump uvádí, že lídři Izraele a Libanonu budou ve čtvrtek jednat, a to po prvních osobních diplomatických jednáních těchto zemí za několik desetiletí.
„Snažíme se získat trochu prostoru mezi Izraelem a Libanonem,“ napsal americký prezident ve středu na Truth Social. „Je to už dlouho, co spolu oba lídři mluvili, asi 34 let. Stane se to zítra.“
Trump neřekl, kdo se jednání zúčastní, ani neposkytl další podrobnosti. Financial Times uvedl, že by mohlo být brzy oznámeno příměří, s odvoláním na libanonské úředníky.
Dřívější zprávy uváděly, že izraelský premiér Benjamin Netanjahu zvažuje možné příměří s Libanonem pod tlakem Washingtonu.
Bílý dům mezitím popřel zprávy, že USA požádaly o prodloužení příměří s Íránem, které má vypršet příští týden. Jednání mezi nimi byla „plodná a pokračují“, uvedla tisková mluvčí Karoline Leavittová, a USA „vidí vyhlídky na dohodu pozitivně“.
USA rovněž oznámily, že zpřísňují sankce proti íránskému ropnému průmyslu. Sankce se zaměří na infrastrukturu pro přepravu ropy a budou se týkat více než dvou desítek osob, společností a lodí, které působily v rámci sítě ropného magnáta Mohammada Hosseina Shamkhaniho, uvedlo ministerstvo financí.
- Náčelník pákistánské armády se ve středu setkal s íránským ministrem zahraničí v Teheránu v rámci nejnovějšího diplomatického kroku k uklidnění napětí na Blízkém východě a sjednání druhého kola jednání mezi USA a Íránem. Trump dříve uvedl, že válka je „velmi blízko ke konci“.
- Leavittová uvedla, že druhé kolo jednání mezi USA a Íránem se „s velkou pravděpodobností“ opět uskuteční v Islámábádu a že Pákistán je „jediným zprostředkovatelem“ těchto diskusí.
- Hlavní akciové indexy na Wall Streetu prodloužily svůj vzestup díky optimismu ohledně dohody mezi USA a Íránem.
- Izraelská bezpečnostní rada se sešla, aby projednala příměří po úterních jednáních mezi Izraelem a Libanonem zprostředkovaných USA ve Washingtonu. Izraelská armáda však pokračuje v útocích na zemi, přičemž Netanjahu prohlásil, že Izrael se chystá „přemoci“ město Bint Jbeil v jižním Libanonu, které označil za baštu Hizballáhu.
- Čtyři libanonští záchranáři byli ve středu zabiti při po sobě jdoucích izraelských útocích v jiho-libanonské vesnici Mayfadoun, uvedly záchranářské skupiny. Dalších šest bylo zraněno.
- Velitelství amerických ozbrojených sil pro Blízký východ Centcom uvedlo, že během prvních 48 hodin americké námořní blokády zabránilo 10 plavidlům vyplout z íránských přístavů. Údaje o sledování lodí však naznačují, že nejméně tři lodě vyplouvající z íránských přístavů propluly Hormuzským průlivem, i když některé z nich se později vrátily zpět.
- Ministři financí 11 zemí, včetně Velké Británie a Japonska, vyzvali k „koordinované nouzové pomoci“ ze strany MMF a Světové banky, aby pomohly zemím postiženým narušením způsobeným válkou na Blízkém východě.
