Nedospělý, zamindrákovaný trolík

Problém je, že Macinka je ministr zahraničí a že Kolář těžko může mluvit za Babiše, co ten investoval do vztahu s prezidentem a jakou to pro něj má cenu. Zatím premiér ve všem zcela jasně stál za Macinkou proti prezidentovi. Možná bychom si měli přiznat realitu a pochopit, proč to asi tak dělá. Představa, že mu, Babišovi, nějak moc záleží na vztahu s prezidentem, se mi zdá prostě odporovat základním faktům.
Pokud jde o mě, rozhodně stojím na straně pana prezidenta a pana Koláře, ale zdá se mi, bohužel, že z nich je cítit stále hlubší zoufalství. Mluvit o zamindrákovaném trolíkovi je spíše výraz bezvýchodnosti a bezmoci než převahy a zorientovanosti v situaci. Apelovat na to, že prezident a premiér investovali hodně do svého vztahu, je snad ještě zoufalejší. Zní to jako apel na premiéra Babiše, aby konečně prezidentovi pomohl. A to prostě proto, že už hodně investoval do vztahu s ním. Asi jako manželská poradna.
Pan Kolář také okázale dal najevo, že neví, kdo je to Petr Macinka. Samozřejmě to ví. Bohužel Petr Macinka je dnes ministr zahraničí, milovaný Netanjahuem i Trumpem. Copak se nevrátil právě z velmi úspěšné cesty do Izraele? Hrát si na to, že prezidentův poradce neví, kdo je náš ministr zahraničí, ale zároveň ví, že je to zamindrákovaný trolík, proti kterému má pomoci premiér, jenž je s Macinkou jedna ruka, to je opravdu hodně slabé.
