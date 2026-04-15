Američtí televizní satirikové o Trumpovi: "Záleží vám vůbec ještě na tom, abyste nám lhal aspoň trochu přesvědčivě"?
15. 4. 2026
Američtí televizní satirikové diskutují o tom, že Trump uprostřed svého sporu s papežem Lvem zveřejnil obrázek sebe sama jako Krista, který vytvořila umělá inteligence
Moderátoři večerních talk show reagovali na ztroskotání mírových jednání mezi USA a Íránem a na jednostranný spor Donalda Trumpa s papežem Lvem XIV.
„Nenapadá mě, že by někdo na světě, kdo slyší papežovo poselství míru, s ním měl nějaký podivný problém,“ poznamenal moderátor. Až na Trumpa, který na své sociální síti Truth Social zveřejnil, že vůdce katolické církve je „slabý“ a „poražený“.
„Začínám mít z tohoto prezidenta opravdu dost,“ žertoval Stewart. „Podívejte, pane prezidente Trumpe, vím, že Vatikán kritizuje vaši politiku, ale musíte si uvědomit, že nakonec vám i katolické církvi historicky jde o totéž – o zakrývání sexuálních skandálů.“
Moderátor poznamenal, že ačkoli Trumpovy komentáře rozzlobily mnoho křesťanů, „prosím, nedělejte si starosti“, protože „bude ještě hůř“. Poté ukázal obrázek vygenerovaný umělou inteligencí, který Trump zveřejnil a na kterém byl zobrazen jako sám Ježíš Kristus, uzdravující nemocného muže, zatímco ho obklopují učedníci. Ten muž, dodal Stewart, náhodou vypadal trochu jako on sám.
„Vím, že už nemám tu energii a elán z dob MTV, ale netušil jsem, že už jsme se dostali až sem,“ žertoval. „Neuvědomil jsem si, že můj vzhled dosáhl úrovně malomocného. Chci říct, podle té fotky to vypadá, že to se mnou chvíli bylo na knap.“
Obrázek, jak se dalo očekávat, vyvolal silnou vlnu kritiky i ze strany konzervativních komentátorů. Když se však reportérka zeptala Trumpa na tuto nyní smazanou fotografii, ten tvrdil, že „to mám být já jako lékař, který uzdravuje lidi“.
„To jsi ty jako lékař? Proč se k tomu nepřiznáš, ty velký zbabělče?“ odsekl Stewart. „Záleží ti vůbec ještě na tom, abys nám lhal? Je konec? Už je tento vztah mrtvý? Tvoje lži mívaly skutečnou jiskru: ‚Jí kočky a psy,‘ ‚Venezuela ukradla volby v roce 2020.‘ A teď je to nejlepší, co dokážeš: ‚Ach, nebyl to Ježíš. Jsem lékař.‘ Musíš si najít své šťastné místo, a to rychle. Očekáváme lepší lži, pane.“
„Jo, kámo, nikdo to Pákistáncům nevyčítá,“ zasmál se Colbert. „Je to jako říct své přítelkyni: ‚Zlato, ať už jsou moje nedostatky v ložnici jakékoli, neházejme vinu za mou erektilní dysfunkci na Pákistánce, kteří, jak se asi všichni shodneme, odvedli úžasnou práci.‘
„Teď se možná ptáte: kde byl Trump, když se to všechno odehrávalo?“ pokračoval. „No, věnoval se těm nejdůležitějším událostem“ na zápase UFC v Miami. „Samozřejmě, v tomto případě UFC znamená ‚U gotta be Fucking Cidding me‘, (Já si z vás dělám srandu)“ vtipkoval.
Když se Trump dozvěděl, že jednání s Íránem zkrachovala, „zveřejnil svou pomstu“ na Truth Social: „S okamžitou platností začne americké námořnictvo, nejlepší na světě, blokovat veškeré lodě, které se pokusí vplout do Hormuzského průlivu nebo z něj vyplout.“
„Počkejte, takže blokujeme íránskou blokádu?“ divil se Colbert. „To je vlastně geniální. Je to jako kdyby instalatér řekl: ‚Víte, někteří by tuhle záchodovou mísu odblokovali. Ale já si tu zahraju 12rozměrné šachy a zablokuju ji dvakrát.‘“
Později ve svém monologu se Colbert krátce zmínil o Trumpově pokračující kritice papeže, kterého ten nazval „ztroskotancem“.
„Podle jednoho italského historika náboženství ani Hitler ani Mussolini nezaútočili na papeže tak přímo a veřejně,“ poznamenal Colbert a dodal: „Nikdy není dobré, když někdo řekne: ‚Měl byste být opravdu diskrétnější a uctivější. Víte, jako Hitler.‘“
Moderátor poté ukázal Trumpův obrázek vygenerovaný umělou inteligencí, který ho zobrazoval jako Ježíše. „První problém, který vidím, je, že má ruce normální velikosti. To není realistické,“ žertoval.
„Tato malá odbočka do role mesiáše nepřinesla Trumpovi reakci, v kterou doufal od křesťanské komunity,“ pokračoval. „Celkově vzato, oni s tou celou záležitostí falešných idolů nesouhlasí. A spousta lidí byla rozhořčená. Takže Trump nebo jeho tým ten příspěvek smazali, což je pozoruhodné, protože z jeho účtu se jeho šílené příspěvky téměř nikdy nemažou. Minulý týden, když vyhrožoval, že zničí civilizaci, ten příspěvek tam stále je. Ten s Ježíšem je pryč. Takže je jasné, že tenhle byl problém.“
To je možná důvod, proč se Trump pokusil tvrdit reportérce, že obrázek ho ve skutečnosti zobrazoval jako lékaře, který se snaží někoho vyléčit.
