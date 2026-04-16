Kdyby dnes někdo řekl pravdu jako Gorbačov kdysi…

Třeba níže uvedené výroky Gorbačova jako sovětského vůdce z roku 1986. To je ten úlevný, osvobodivý kontrast s dobou brežněvovského prolhaného hnití. Myslím, že kdyby někdo řekl pravdu o našem státu podobně dnes, bylo by to podobně osvobodivé. Samozřejmě o naší situaci neplatí stejné pravdy, ale pravdy o naší situaci by byly podobně kruté. Přeloženo pomocí DeepL:
29. května: Zelenina v Moskvě. Denně se prodává pouze 4 000 tun, místo potřebných 7 000. V letech 1981 až 1985 shnilo ve skladech 3,3 milionu tun z celkových 13 milionů. V Itálii bylo 90 procent skladovacích prostor moderních a odvětrávaných. A co my? Nula procent.
5. června: Branná povinnost. Každý druhý odvedený byl muslim. Mnozí z nich nemluvili rusky. Sto tisíc odvedených si odpykalo trest ve vězení. Odváděni byli i pacifisté, kteří odmítli složit přísahu nebo nosit zbraně. A „situace se každým rokem zhoršuje“.
23. června: Byrokracie. Ministři vlády byli příliš staří. Straničtí funkcionáři byli „uloženi k ledu“. „Sedíme v bažině. Tam se právě nacházíme.“ „Mluvíme o zahájení ‚pětiletého plánu efektivity a kvality‘, ale ani jedno z toho jsme nikdy neměli a nemáme ani teď.“ „Některé rozvojové země nás již předstihly.“ „Všichni sedíme ve stejné špíně.“
24. července: Teorie a filozofie (Gorbačovovy oblíbené témata). „Náš nejdůležitější úkol. Jenže... nemáme na to prostředky. Téměř všichni ekonomové jsou pro změnu, ale když je požádáme o návrhy, nemají co nabídnout.“
14. srpna (po cestě do východních provincií): Lidé na mě útočili na ulicích i v továrnách, zejména ženy; prostě mi to nandaly. Obranný průmysl je v skvělé kondici. Lidé však na bydlení čekají deset až patnáct let. Město přímo u jezera nemá pitnou vodu. Není k dostání dětské oblečení. Nikdy neviděli zmrzlinu. Nedají se sehnat ani jablka.
25. září: Zemědělství a vězni. Sovětský svaz vyrábí více kombajnů než jakákoli jiná země, „ale nefungují“. V carském Rusku činil v posledních letech průměrný počet vězňů 108 000. V roce 1986 to bylo desetkrát více. „A tomu říkáme socialismus?“
23. října: Univerzity. Lenošiví profesoři, kteří čtou ze zažloutlých starých poznámek. Někteří studenti píší diplomové práce, ale většina se jen baví a popíjí...
30. října: Správa věcí veřejných. „Už dávno jsme selhali. Jen si myslíme, že vládneme. Jen to tak vypadá.“
William Taubman: Gorbachev, Simon & Schuster 2017, str. 242-243.
