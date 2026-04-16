Kdyby dnes někdo řekl pravdu jako Gorbačov kdysi…

16. 4. 2026 / Boris Cvek

Už dlouho si vyčítám, že nezpracuji pořádně Taubmanův životopis Gorbačova, který jsem četl (v originále) před několika lety. Občas narazím na něco, co moje výčitky jen zhorší.

Třeba níže uvedené výroky Gorbačova jako sovětského vůdce z roku 1986. To je ten úlevný, osvobodivý kontrast s dobou brežněvovského prolhaného hnití. Myslím, že kdyby někdo řekl pravdu o našem státu podobně dnes, bylo by to podobně osvobodivé. Samozřejmě o naší situaci neplatí stejné pravdy, ale pravdy o naší situaci by byly podobně kruté. Přeloženo pomocí DeepL:

29. května: Zelenina v Moskvě. Denně se prodává pouze 4 000 tun, místo potřebných 7 000. V letech 1981 až 1985 shnilo ve skladech 3,3 milionu tun z celkových 13 milionů. V Itálii bylo 90 procent skladovacích prostor moderních a odvětrávaných. A co my? Nula procent.

5. června: Branná povinnost. Každý druhý odvedený byl muslim. Mnozí z nich nemluvili rusky. Sto tisíc odvedených si odpykalo trest ve vězení. Odváděni byli i pacifisté, kteří odmítli složit přísahu nebo nosit zbraně. A „situace se každým rokem zhoršuje“.

23. června: Byrokracie. Ministři vlády byli příliš staří. Straničtí funkcionáři byli „uloženi k ledu“. „Sedíme v bažině. Tam se právě nacházíme.“ „Mluvíme o zahájení ‚pětiletého plánu efektivity a kvality‘, ale ani jedno z toho jsme nikdy neměli a nemáme ani teď.“ „Některé rozvojové země nás již předstihly.“ „Všichni sedíme ve stejné špíně.“

24. července: Teorie a filozofie (Gorbačovovy oblíbené témata). „Náš nejdůležitější úkol. Jenže... nemáme na to prostředky. Téměř všichni ekonomové jsou pro změnu, ale když je požádáme o návrhy, nemají co nabídnout.“

14. srpna (po cestě do východních provincií): Lidé na mě útočili na ulicích i v továrnách, zejména ženy; prostě mi to nandaly. Obranný průmysl je v skvělé kondici. Lidé však na bydlení čekají deset až patnáct let. Město přímo u jezera nemá pitnou vodu. Není k dostání dětské oblečení. Nikdy neviděli zmrzlinu. Nedají se sehnat ani jablka.

25. září: Zemědělství a vězni. Sovětský svaz vyrábí více kombajnů než jakákoli jiná země, „ale nefungují“. V carském Rusku činil v posledních letech průměrný počet vězňů 108 000. V roce 1986 to bylo desetkrát více. „A tomu říkáme socialismus?“

23. října: Univerzity. Lenošiví profesoři, kteří čtou ze zažloutlých starých poznámek. Někteří studenti píší diplomové práce, ale většina se jen baví a popíjí...

30. října: Správa věcí veřejných. „Už dávno jsme selhali. Jen si myslíme, že vládneme. Jen to tak vypadá.“

William Taubman: Gorbachev, Simon & Schuster 2017, str. 242-243.


