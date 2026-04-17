Pentagon se obrátil na automobilový průmysl kvůli výrobě zbraní
17. 4. 2026
Jak uvádí WSJ, je to podobné praxi používané během 2. světové války.
Podle zdrojů WSJ vedli představitelé amerického ministerstva obrany jednání o výrobě zbraní a dalších vojenských zásob s vedoucími několika společností, včetně generální ředitelky General Motors Mary Barry a generálního ředitele Ford Motor Jima Farleyho.
Na pozadí vyčerpání zásob způsobených válkami na Ukrajině a v Íránu má Pentagon zájem zapojit tyto společnosti a využít jejich personálu a kapacit.
Podle mediálních zdrojů zástupci amerického ministerstva obrany uvedli, že američtí výrobci mohou být potřeba k podpoře obranných firem a zajímali se, zda by se tyto firmy mohly rychle znovu zaměřit na obranné produkty.
Mezi společnostmi zapojenými do jednání byli dodavatel leteckých motorů GE Aerospace a výrobce vozidel a strojů Oshkosh.
Pentagon plánuje rychle rozšířit obrannou průmyslovou základnu a využít všechna dostupná komerční řešení a technologie, aby americké armádě poskytl "rozhodující výhodu", uvedl mluvčí Pentagonu.
WSJ připomíná, že převedení civilního průmyslu na vojenskou kolej má již historický precedens. Během 2. světové války detroitští automobiloví giganti omezili výrobu osobních automobilů a začali vyrábět bombardéry, letecké motory a vojenské nákladní vozy.
Trumpova administrativa už dříve žádala americké automobilky o pomoc. GM a Ford spojily síly s výrobci zdravotnických přístrojů při hromadné výrobě desítek tisíc ventilátorů v prvních dnech pandemie.
