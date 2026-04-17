Německo a Velká Británie varují, že válka v Íránu odvádí pozornost od Ukrajiny
17. 4. 2026
Němeceký ministr obrany Boris Pistorius a jeho britský protějšek John Healey na ukrajinském obranném setkání v Berlíně ve středu vyjádřili přání ohledně deeskalace v Íránu, Perském zálivu a Hormuzském průlivu. Varovali, že válka na Blízkém východě odvádí pozornost a zdroje od Ukrajiny a zároveň pomáhá ruské invazi.
Obě země slíbily další vojenskou pomoc Ukrajině, včetně raket Patriot z Německa a dronů z Velké Británie, stejně jako projektů, které budou realizovány na Ukrajině s mezinárodním financováním.
Setkání se zúčastnili také ukrajinský ministr obrany Mychajlo Fjodorov a generální tajemník NATO Mark Rutte.
Co řekl Pistorius o dopadu Íránu na válku na Ukrajině?
"Oči světa jsou v těchto dnech upřeny na Hormuzský průliv a události na Blízkém východě," řekl Pistorius anglicky na tiskové konferenci na závěr středečních jednání. "Rychlá deeskalace a ukončení blokády průlivu jsou v našem základním zájmu. Bohužel, teď je nevidím."
Řekl, že je o to důležitější "udržet pozornost" u Ukrajiny a neselhat "v podpoře" Kyjeva.
"Jedna věc je jistá a zřejmá: Rusko těží ze současného vývoje na Blízkém východě," řekl. "Nárůst cen ropy přináší peníze do Putinovy válečné pokladny, alespoň prozatím. Moskva tyto peníze používá k financování svého teroru proti statečnému lidu Ukrajiny."
Pistorius uvedl, že "takzvaná" mírová jednání mezi Ruskem a Ukrajinou, která se USA snaží zprostředkovat, jsou v současnosti pozastavena, a dodal: "Ale pravda je, že Rusko je nikdy nebralo vážně."
Řekl, že krátkodobé pravoslavné velikonoční příměří — o němž ukrajinský ministr Fjodorov svým protějškům řekl, že bylo "porušeno asi 2 000krát" a skončilo hned po Velikonocích — ukazuje ruské úmysly.
Co Pistorius řekl o německé a evropské pomoci Ukrajině?
Politik sociálně demokratické strany uvedl, že společné jednání čtveřice v Berlíně ukazuje "naši jednotu".
Uvedl, že vzhledem k pravidelným a rozsáhlým útokům ruských dronů je protivzdušná obrana klíčovou součástí potřeb Ukrajiny.
"Proto je protivzdušná obrana klíčovou součástí podpůrného balíku, na kterém jsme se již včera dohodli," řekl Pistorius novinářům. "Zahrnuje stovky řízených střel Patriot, které budou dodávány průběžně během příštích čtyř let."
Uvedl, že Německo poskytne další odpalovací zařízení pro systémy protivzdušné obrany IRIS-T a také "financuje další drony pro hloubkové útoky, které budou vyráběny na Ukrajině".
Řekl, že čtyři roky po rozsáhlé ruské invazi se vztahy s Ukrajinou "zintenzivnily... od čistě vojenské podpory Ukrajiny v boji proti ruské agresi až po spolehlivé strategické partnerství založené na vzájemné důvěře".
Pistorius řekl, že chce zdůraznit, jak je partnerství "prospěšné pro obě strany".
Ministr také uvedl, že očekává, že EU "konečně vloží peníze tam, kde má ústa" a začne poskytovat svůj dvouletý bezúročný balík půjček ve výši 90 miliard eur.
"Po volbách v Maďarsku očekávám, že blokáda uvnitř EU bude brzy zrušena," řekl s odkazem na nedávné volební vítězství Petera Magyara nad dlouholetým maďarským premiérem Viktorem Orbánem a jeho stranou Fidesz, kteří blokovali mnohamiliardový balík půjček pro válkou zničenou zemi.
Tyto peníze by umožnily Ukrajině pořídit vojenské vybavení "udržitelně" a zároveň "obnovit infrastrukturu, kterou Rusko zničilo," uvedl Pistorius a dodal, že očekává, že členské státy EU budou půjčky financovat kromě svých stávajících bilaterálních závazků, nikoli místo nich.
Healey chválí Ukrajinu za pomoc při obraně proti dronům v Perském zálivu
Stejně jako Pistorius řekl britský ministr obrany John Healey, že důsledky války v Íránu a širším regionu "cítí všichni naši občané" a uvedl, že všechny oči jsou upřeny na Blízký východ, i když Putin "pokračuje ve svém neúnavném útoku na Ukrajinu".
Healey zvláště pochválil Kyjev za pomoc, kterou poskytl státům Perského zálivu při obraně proti dronům, po čtyřech letech zkušeností s odrážením ruských kamikadze dronů vyvinutých z íránských Šáhidů.
Citoval ukrajinský protějšek Fjodorova, který uvedl, že jen za posledních 24 hodin Rusko vypustilo na Ukrajinu 1 000 takových dronů.
"Mychajlo uvedl, že ruské ztráty vzrostly o třetinu a v březnu dosáhly více než 35 000, což je nejvíce zaznamenaných za jediný měsíc," uvedl Healey. "Drony způsobily 96 % těchto obětí. Drony definovaly tuto válku, budou rozhodující pro její výsledek."
Z tohoto důvodu podle Healeyho plánuje Spojené království doručit Ukrajině v nejnovější vlně pomoci přibližně 120 000 dronů.
Šéf NATO Rutte se zdržel kritiky dopadů války v Íránu, ale pochválil Ukrajinu za pomoc státům Perského zálivu odrazit "neselektivní útoky" z Íránu.
Chválil Fjodorova, bývalého místopředsedu vlády, který je ve své současné pozici v Kyjevě relativně nový, a řekl: "Vaše úsilí posiluje ukrajinskou armádu."
Rutte také přivítal další závazky ohledně podpory Kyjeva a uvedl, že je "zásadní, aby vybavení nadále proudilo na Ukrajinu".
