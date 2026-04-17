Krize na Blízkém východě: Trump tvrdí, že USA „zakázaly“ Izraeli bombardovat Libanon, Írán prohlašuje, že Hormuzský průliv je otevřený pro obchodní lodě
17. 4. 2026
Donald Trump uvedl, že Izrael nesmí bombardovat Libanon; Írán otevírá Hormuzský průliv během jednání o příměří
USA „ZAKÁZALY“ Izraeli bombardovat Libanon, tvrdí Trump
Půl hodiny poté, co zveřejnil, že námořní blokáda USA vůči Íránu stále platí, Donald Trump napsal, že „Izrael již nebude bombardovat Libanon“.
„USA jim to ZAKÁZALY. Už to stačilo!!! Děkuji!“ napsal americký prezident.
Trump tvrdí, že Írán souhlasil s tím, že už nikdy neuzavře Hormuzský průliv
Ve svém desátém příspěvku na Truth Social za poslední hodinu Donald Trump uvedl, že Írán „souhlasil s tím, že už nikdy neuzavře Hormuzský průliv“.
„Už nebude využíván jako zbraň proti světu!“ prohlásil Trump.
„SKVĚLÝ A VYNIKAJÍCÍ DEN PRO SVĚT!“ napsal Trump v příspěvku o chvíli dříve.
Dohoda o Hormuzu nesouvisí s Libanonem, říká Trump
Donald Trump připomněl svým následovníkům krátce po zveřejnění příspěvku, že Írán „odstranil nebo odstraňuje“ všechny námořní miny, že „tato dohoda nijak nesouvisí s Libanonem“.
„Tato dohoda nijak nesouvisí s Libanonem, ale my uděláme Libanon opět velkým!“ napsal Trump.
Trump tvrdí, že NATO nabídlo pomoc v Hormuzském průlivu
Donald Trump v pátek uvedl, že NATO nabídlo USA pomoc v Hormuzském průlivu. NATO na žádost o komentář okamžitě nereagovalo.
„Teď, když je situace v Hormuzském průlivu za námi, mi volali z NATO, jestli nepotřebujeme nějakou pomoc. ŘEKL JSEM JIM, AŤ SE DRŽÍ STRANOU, POKUD SI NEchtějí NAPLNIT SVÉ LODĚ ROPOU. Když bylo třeba, byli k ničemu, papírový tygr!“ napsal Trump na Truth Social.
Toto byl šestý příspěvek amerického prezidenta za dvě hodiny. Během této doby Trump oslavoval oznámení Íránu o Hormuzském průlivu, prohlásil, že blokáda amerického námořnictva, je stále v platnosti, a dodal, že Izraeli nyní USA zakázaly bombardovat Libanon.
Prezident od té doby zveřejnil dalších pět příspěvků během 18 minut.
Netanjahu: S Hizballáhem jsme ještě neskončili
Několik minut předtím, než Donald Trump zveřejnil na Truth Social, že USA zakazují Izraeli bombardovat Libanon, nahrál izraelský premiér Benjamin Netanjahu na svou oficiální stránku na YouTube videozprávu, ve které prohlásil, že Izrael s Hizballáhem ještě neskončil.
V projevu Netanjahu uvedl, že Izrael souhlasil s dočasným příměřím v Libanonu na žádost Trumpa, což Izraeli poskytlo příležitost prosazovat společné politické a vojenské řešení s libanonskou vládou.
Netanjahu to popsal jako situaci, kdy jedna ruka drží zbraň, zatímco druhá je natažena v míru.
Íránská státní televize oznámila, že lodě, které chtějí proplout Hormuzským průlivem, mohou plout pouze po určené trase a stále potřebují povolení od námořnictva Íránských revolučních gard (IRGC), uvádí agentura Reuters.
Touto vodní cestou mohou proplouvat pouze obchodní lodě, nikoli vojenské lodě, uvedla íránská státní televize s odvoláním na vysokého vojenského představitele.
Trump říká, že námořní blokáda íránských přístavů ze strany USA zůstane v platnosti, dokud nebude dosaženo dohody
Donald Trump vydal další komentář k Hormuzskému průlivu, v němž uvedl, že je „zcela otevřený a připravený k provozu“.
V dalším příspěvku psaném velkými písmeny na Truth Social uvedl, že námořní blokáda íránských přístavů ze strany USA „zůstane v plné síle“, dokud nebude dosaženo dohody s Íránem. Dodal, že proces by měl postupovat rychle, vzhledem k tomu, že „většina bodů je již vyjednána“.
Napsal:
PRŮLIV HORMUZ JE ZCELA OTEVŘENÝ A PŘIPRAVENÝ PRO OBCHOD A PLNOHODNOTNÝ PRŮJEZD, ALE NÁMOŘNÍ BLOKÁDA ZŮSTANE V PLNÉ SÍLE A ÚČINNOSTI, CO SE TÝČE POUZE ÍRÁNU, AŽ DO OKAMŽIKU, KDY BUDE NAŠE DOHODA S ÍRÁNEM 100% DOKONČENA. TENTO PROCES BY MĚL PROBÍHAT VELMI RYCHLE, PROTOŽE VĚTŠINA BODŮ JE JIŽ VYJEDNÁNA. DĚKUJEME ZA VAŠI POZORNOST V TÉTO ZÁLEŽITOSTI!
Cena ropy po znovuotevření Hormuzského průlivu klesla o 10 %
Cena ropy prudce klesá poté, co Írán oznámil, že Hormuzský průliv je nyní otevřen.
Cena ropy se propadla v naději, že po týdnech přerušení dodávek energie by se mohly obnovit.
Cena ropy Brent, která je referenční hodnotou pro globální obchod s ropou, klesla pod 90 dolarů za barel, což představuje pokles o 10 %.
Trump reaguje na oznámení o znovuotevření Hormuzského průlivu
V návaznosti na oznámení Íránu, že Hormuzský průliv je otevřený, vydal Donald Trump svou reakci v příspěvku psaném velkými písmeny na své aplikaci Truth Social.
Napsal:
ÍRÁN PRÁVĚ OZNÁMIL, ŽE HORMUZSKÝ PRŮLIV JE PLNĚ OTEVŘENÝ A PŘIPRAVENÝ K PLNOHODNOTNÉMU PROJÍŽDĚNÍ. DĚKUJEME!
Íránský ministr zahraničí říká, že průjezd Hormuzským průlivem je během příměří otevřený
Abbas Araghči, íránský ministr zahraničí, v pátek zveřejnil na X, že „průjezd pro všechna obchodní plavidla Hormuzským průlivem je prohlášen za zcela otevřený po zbývající dobu příměří“.
Průjezd průlivem bude probíhat po koordinované trase oznámené Organizací pro přístavy a námořní dopravu Íránu, uvedl Araghči.
Jak se náčelník pákistánské armády stal nečekaným mírotvůrcem v íránské válce
Pákistán se stal nečekaným diplomatickým zprostředkovatelem mezi Íránem a USA a polní maršál Asim Munir je obecně považován za klíčovou hnací sílu.
Náčelník pákistánské armády byl jedním z mála, kdo dokázal spojit americké a íránské vedení po telefonu a jako důvěryhodný prostředník předával zprávy oběma stranám. Je všeobecně známo, že jednání byla koordinována z Rawalpindi, sídla armády, spíše než z Islámábádu, sídla parlamentu.
„Polní maršál Munir je hnací silou – bez něj by to nefungovalo,“ řekla Maleeha Lodhi, která působila jako bývalá pákistánská velvyslankyně při OSN, v USA a ve Velké Británii.
„Ministerstvo zahraničí je jen podřízeným partnerem. Země jako Írán a USA mají v Asima Munira tuto důvěru. Naši ministři jsou ve skutečnosti jen doplňkem.“
Šéf OSN pro lidská práva, Volker Türk, vyjádřil naději, že desetidenní příměří dohodnuté mezi Izraelem a Libanonem poslouží jako základ pro dlouhodobější řešení.
V příspěvku na X vyzval „všechny strany, aby v dobré víře zajistily plné a okamžité dodržování“ příměří a dodal:
Smysluplné úsilí se nyní musí zaměřit na trvalé politické řešení, které se bude zabývat základními příčinami konfliktu a zajistí dlouhodobou ochranu civilistů na všech stranách, kteří nesli hlavní břemeno týdnů neúprosného násilí, ničení a vysídlování.
Oslavy a úleva v Libanonu po začátku příměří s Izraelem
Po celé zemi propukly oslavy poté, co v pátek ráno začalo 10denní příměří dohodnuté s Izraelem. V jižních předměstích Bejrútu zazněla oslavná střelba a lidé po celé zemi troubili na klaksony a jásali, když se vraceli do svých domovů poté, co byli kvůli izraelským útokům vysídleni. Zatímco mnozí vypadali nadějně, někteří byli stále opatrní. Muž, který se vrátil do svého domu v Nabatiehu, řekl, že po shlédnutí zničení ve městě opět odejde.
Libanonský prezident označil příměří za „bránu“ k jednání a vyzval k stažení izraelských vojsk
Libanonský prezident Joseph Aoun popsal příměří s Izraelem jako „bránu k pokračování jednání“ a uvedl, že bude upřednostňovat stažení izraelských vojsk z okupovaných území v jižním Libanonu.
Ve svém prohlášení na sociálních sítích uvedl:
Přímá jednání jsou citlivá a zásadní; v nadcházející fázi musí panovat jednotný smysl pro národní odpovědnost, protože oči celého světa jsou upřeny na Libanon.
Postoj státu spočívá v upevnění příměří, zajištění stažení izraelských sil z okupovaných jižních území, zajištění propuštění vězňů a vyřešení nevyřešených hraničních sporů.
Příměří je bránou k pokračování jednání a je to možnost, která se těší jak domácí, tak mezinárodní podpoře.
Pokračoval:
Libanonská armáda bude hrát klíčovou roli po stažení izraelských sil, bude nasazena až k jižní mezinárodní hranici, ukončí ozbrojené aktivity a ujistí obyvatele jihu při jejich návratu do vesnic a měst, že tam nebudou žádné jiné ozbrojené síly než armáda a legitimní bezpečnostní složky.
Jeho prohlášení přišlo krátce poté, co izraelské ministerstvo obrany zveřejnilo vyjádření Izraela Katze, v němž trvá na tom, že IDF neopustí oblasti, které okupuje v jižním Libanonu, a že zbývající izraelské mise budou dokončeny, v případě nutnosti i silou.
Izraelský ministr obrany říká, že armáda „drží všechna území“, která okupuje v Libanonu
Izraelský ministr obrany, Israel Katz, uvedl, že izraelská armáda „drží a bude i nadále držet“ všechny pozice, které „vyčistila a dobyla“ v Libanonu.
V prohlášení svého úřadu vydaném první den dočasného příměří v Libanonu Katz uvedl, že izraelské obranné síly (IDF) udržují pás země široký až 10 km (asi 6 mil) podél hranice v jižním Libanonu, čímž naznačil, že IDF budou pokračovat v demolici domů ve vesnicích, které popsal jako „teroristické základny“.
Uvedl, že izraelské cíle odzbrojení Hizballáhu dosud nebyly dosaženy a že oblast jižního Libanonu „nebyla demilitarizována“.
„To by se muselo provést buď diplomaticky, nebo obnovením izraelských vojenských aktivit po skončení příměří,“ řekl.
Shrnutí dosavadního vývoje
- Tisíce vysídlených rodin se začaly vracet domů do jižního Libanonu poté, co bylo oznámeno 10denní příměří zastavující izraelskou vojenskou kampaň proti Hizballáhu. Současná vlna bojů, která začala 2. března, si v Libanonu vyžádala více než 2 100 obětí a vysídlila více než milion lidí.
- Světoví lídři přivítali příměří, ale vyjádřili opatrnost kvůli okamžitým zprávám o pokračujících vojenských akcích. Francouzský prezident Emmanuel Macron vyzval Hizballáh, aby „se vzdal svých zbraní“, a Izrael, aby „respektoval libanonskou suverenitu a zastavil válku“. Šéf OSN António Guterres rovněž naléhavě vyzval „všechny aktéry“, aby plně respektovali příměří.
- Libanonská armáda dnes ráno oznámila „řadu porušení“ příměří. Ve svém prohlášení uvedla, že znovu vyzvala obyvatele, „aby se zdrželi návratu do jižních vesnic a měst“ po „řadě izraelských útoků … [a] přerušovaném ostřelování, které zasáhlo řadu vesnic“. Izraelská armáda se k těmto zprávám nevyjádřila.
- Armáda také uvedla, že pracuje na „plném znovuotevření“ mostu Qasmiyeh-Tyre přes řeku Litani v jižním Libanonu. Snímky ukazují kilometry dlouhou frontu aut čekajících na průjezd jediným pruhem mostu poté, co byl včera poškozen izraelskými údery. Tento klíčový přechod spojuje jižní města a vesnice v Libanonu se zbytkem země.
- Hizballáh varoval, že jeho bojovníci „budou mít prst na spoušti“. Prohlášení této Íránem podporované skupiny se konkrétně nezmiňovalo o příměří, ale uvedlo, že je „připravena bránit se proti zradě a podrazům nepřítele“.
- Íránské Islámské revoluční gardy (IRGC) rovněž pohrozily, že jsou připraveny s „rukou na spoušti“ reagovat na jakoukoli „agresi“ ze strany USA a Izraele. Ve svém prohlášení IRGC uvedly, že jejich bojovníci „společně s íránskou armádou“ jsou připraveni reagovat „mocně, ničivě a drtivou silou“.
- Syrský prezident Ahmed al-Sharaa uvedl, že rozhovory mezi Sýrií a Izraelem „neskončily v slepé uličce“, ale čelí „velkým obtížím“ kvůli tomu, co popsal jako izraelské trvání na setrvání na syrském území. Sharaa zdůraznil, že Sýrie „myslí vážně dosažení bezpečnostní dohody, která zachová regionální stabilitu“.
- Keir Starmer uvedl, že „udělá vše, co bude v jeho silách“, aby zmírnil ekonomický dopad války s Íránem a znovu otevřel Hormuzský průliv. Britský premiér dnes ráno dorazil do Paříže, kde Francie a Velká Británie předsedají setkání asi 40 zemí s cílem vypracovat mezinárodní plán na zabezpečení této životně důležité vodní cesty.
Zdroj v angličtině ZDE
Diskuse