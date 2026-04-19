Krize na Blízkém východě: Írán tvrdí, že s USA je třeba vyřešit „zásadní“ otázky uprostřed patové situace v Hormuzském průlivu
19. 4. 2026
Hlavní íránský vyjednavač říká, že obě strany jsou stále daleko od dohody poté, co Teherán znovu uzavřel Hormuzský průliv poté, co USA prohlásily, že neukončí blokádu
Íránský prezident tvrdí, že Trump nemá žádné oprávnění zbavit Írán jeho jaderných práv
Izraelská armáda v neděli zbourala domy ve městech Bayyada a Naqoura v jižním Libanonu, uvedla státní agentura National News Agency.
Izraelské síly také zablokovaly silnice vedoucí do několika měst, uvedla agentura.
Izraelský voják byl tento týden zabit v jižním Libanonu během dočasného příměří, uvedly Izraelské obranné síly.
Lidor Porat, 31letý nadrotmistr, byl zabit při incidentu, při kterém byl další voják těžce zraněn, čtyři vojáci utrpěli středně těžká zranění a další čtyři vojáci utrpěli lehká zranění, uvedly Izraelské obranné síly.
V sobotu zemřel Barak Kalfon, 48letý velitel seržant, poté, co byl dříve zraněn. Kalfon byl zraněn během bojů v jižním Libanonu. Při stejném incidentu byli zraněni další tři vojáci.
Íránský prezident říká, že Trump nemá žádné ospravedlnění pro to, aby Íránu upíral jeho jaderná práva
Íránský prezident Masoud Pezeškian byl v neděli citován státní agenturou Iranian Student News Agency ohledně Donalda Trumpa a snah o potlačení íránských jaderných kapacit, informuje agentura Reuters.
„Trump říká, že Írán nemůže využívat svá jaderná práva, ale neříká, za jaký zločin. Kdo je on, aby zbavoval národ jeho práv?“ uvedl Pezeškian.
Svět přišel o ropu v hodnotě více než 50 miliard dolarů, která nebyla vytěžena od začátku íránské války před téměř 50 dny, uvádějí analytici a výpočty agentury Reuters. Dopady této krize budou podle nich patrné ještě měsíce, ba dokonce roky. Od začátku krize na konci února zmizelo z globálního trhu více než 500 milionů barelů ropy a kondenzátu, uvádějí data společnosti Kpler – jedná se o největší přerušení dodávek energie v moderní historii.
Těchto 500 milionů barelů ropy, o které trh přišel, odpovídá omezení globální poptávky v letecké dopravě na 10 týdnů; žádnému silničnímu provozu žádného vozidla na celém světě po dobu 11 dnů; nebo žádnému zásobování globální ekonomiky ropou po dobu pěti dnů, uvedl Iain Mowat, hlavní analytik společnosti Wood Mackenzie.
Podle odhadů agentury Reuters to také téměř odpovídá měsíční poptávce po ropě v USA.
Trump pochválil Izrael, spojence USA, v jeho válce proti Íránu, když v sobotu večer v příspěvku na sociálních médiích uvedl: „Ať už mají lidé Izrael rádi, nebo ne, prokázal se jako SKVĚLÝ spojenec Spojených států amerických.“
Uvedl, že ostatní spojenci „ukázali svou pravou tvář v okamžiku konfliktu a napětí“.
Hlavní íránský vyjednavač, Mohammad Bagher Ghalibaf, v sobotu uvedl, že nedávná jednání s USA přinesla pokrok, ale v otázkách jaderného programu a Hormuzského průlivu přetrvávají rozdíly. „Dosáhli jsme pokroku, ale mezi námi je stále velká propast,“ řekl státním médiím s odkazem na jednání z minulého víkendu.
„V jednáních jsme dosáhli pokroku, ale existuje mnoho neshod a některé zásadní body zůstávají.“
Prezident Donald Trump uvedl, že USA vedou s Teheránem „velmi dobré rozhovory“, ale varoval před „vydíráním“ ohledně klíčového námořního kanálu. Později v příspěvku na sociálních médiích pochválil svého válečného spojence Izrael a dodal, že ostatní spojenci „ukázali svou pravou tvář v době konfliktu a napětí“.
Stalo se tak poté, co íránští představitelé zrušili znovuotevření Hormuzského průlivu a znovu zavedli omezení na této životně důležité námořní trase poté, co USA oznámily, že neukončí blokádu íránských přístavů.
Britská námořní agentura oznámila, že lodě Islámské revoluční gardy (IRGC) v sobotu střílely na tanker, který se pokoušel proplout průlivem. Agentura Reuters informovala, že v této vodní cestě byl napaden také tanker plující pod indickou vlajkou, který přepravoval ropu.
Íránské společné vojenské velitelství Khatam al-Anbiya v sobotu uvedlo, že Teherán vrátil průliv do „původního stavu“ a že je nyní „pod přísným vedením a kontrolou ozbrojených sil“.
Podle zprávy agentury Axios svolal Trump v sobotu ráno schůzku v situační místnosti Bílého domu, aby projednal obnovenou krizi. Vysoký americký úředník uvedl, že pokud nedojde k průlomu v mírových jednáních, zdá se, že válka by mohla znovu propuknout během několika dní.
Americký prezident Donald Trump přichází v sobotu do Trump National Golf Clubu ve Sterlingu ve Virginii.
- Po úvodních jednáních mezi USA a Íránem minulý víkend v Pákistánu íránský náměstek ministra zahraničí Saeed Khatibzadeh uvedl, že druhé kolo jednání nelze naplánovat, dokud se obě strany „nedohodnou na rámcových podmínkách“.
- Íránská Nejvyšší rada pro národní bezpečnost, nejvyšší rozhodovací orgán v zemi podřízený nejvyššímu vůdci, podle íránských médií uvedla, že posuzuje „nové návrhy“ předložené USA.
- Hizballáh popřel, že by se podílel na smrtelném útoku proti mírovým silám OSN v jižním Libanonu, při kterém zahynul francouzský voják. Jeden člen mírových sil OSN byl zabit a další tři byli zraněni poté, co byla hlídka napadena „nestátními aktéry“, uvedla Prozatímní síla OSN v Libanonu.
- Izraelské síly v sobotu začaly bourat domy v jižním libanonském městě Bint Jbeil a dalších pohraničních městech, kde jsou přítomny izraelské jednotky, informovala libanonská státní média.
- Izraelská armáda zabila dva řidiče nákladních vozidel najaté UNICEFem u vodního zdroje v severní části pásma Gazy, což donutilo tuto agenturu OSN pozastavit své operace v této oblasti, uvedla UNICEF.
- Papež Lev XIV. řekl, že „vůbec není v mém zájmu“ diskutovat s Trumpem o válce s Íránem, ale že bude i nadále kázat evangelijní poselství míru.
- Trump v sobotu odpoledne opustil Bílý dům, aby si zahrál golf, a to navzdory tomu, že Írán znovu uzavřel Hormuzský průliv v reakci na blokádu íránských přístavů ze strany USA.
