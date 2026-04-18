Krize na Blízkém východě: lodě hlásí útoky, Írán uzavřel Hormuzský průliv; Trump tvrdí, že dohoda je stále možná
18. 4. 2026
Írán tvrdí, že blokáda přístavů ze strany USA porušuje příměří, ale Trump říká: „Jednáme s nimi… nemohou nás vydírat“
Trump: „Írán nemůže vydírat USA pomocí Hormuzského průlivu“
Donald Trump varoval Írán, aby „nevydíral“ USA svými obraty ohledně statusu Hormuzského průlivu, poté co Teherán změnil své rozhodnutí o znovuotevření této vodní cesty pro lodní dopravu.
Americký prezident však opět naznačil, že dohoda s Íránem by mohla být možná.
„Oni [Írán] si trochu zahrávali, jak to dělají už 47 let,“ řekl Trump novinářům v Oválné pracovně.
„Jednáme s nimi. Chtěli průliv znovu uzavřít – víte, jak to dělají už léta – a nemohou nás vydírat.“
Dodal: „Vlastně to jde velmi dobře a uvidíme, ale do konce dne budeme mít nějaké informace.“
António Guterres, generální tajemník Organizace spojených národů, vydal prohlášení, v němž odsoudil útok na Prozatímní síly OSN v Libanonu, při kterém zahynul francouzský voják a další tři byli zraněni.
„Vyjadřuji svou nejhlubší soustrast rodině, přátelům a kolegům padlého mírového vojáka a přeji zraněným mírovým vojákům úplné a rychlé uzdravení,“ napsal na X.
„Jedná se o třetí incident v posledních týdnech, který vedl ke smrti mírových vojáků sloužících v Libanonu,“ dodal. „Tyto útoky musí přestat. Všechny strany musí respektovat zastavení nepřátelských akcí a příměří.“
Esmail Baghaei, mluvčí íránského ministerstva zahraničí, vydal na sociálních médiích prohlášení v reakci na příspěvek šéfky zahraniční politiky EU Kaji Kallasové, která uvedla, že tranzit přes vodní cesty, jako je Hormuzský průliv, „musí zůstat otevřený a bezplatný“ podle mezinárodního práva.
„Žádné pravidlo mezinárodního práva nezakazuje Íránu, pobřežnímu státu, přijmout nezbytná opatření, aby zabránil využívání Hormuzského průlivu k vedení vojenské agrese proti Íránu,“ napsal Baghaei na X.
„A ‚bezpodmínečný tranzitní průchod‘ Hormuzem? Ta fikce se rozplynula v okamžiku, kdy agrese USA a Izraele přivedla americké vojenské prostředky do bezprostřední blízkosti průlivu,“ dodal.
Donald Trump opustil Bílý dům, aby si zahrál golf, a to navzdory opětovnému uzavření Hormuzského průlivu Íránem v reakci na blokádu íránských přístavů ze strany USA.
Trumpův víkendový výlet na golf následuje po zprávách o dřívějším svolání schůzky v situační místnosti Bílého domu v sobotu ráno, aby se projednala obnovená krize kolem Hormuzského průlivu a jednání s Íránem.
Konfrontace mezi USA a Íránem ohledně amerického minolovce v Hormuzském průlivu se téměř vyhrotila, řekl íránský předseda parlamentu Mohammad Bagher Ghalibaf íránské poloúřední agentuře Tasnim.
Ghalibaf uvedl, že během mírových rozhovorů v Islámábádu sdělil americké delegaci, že pokud se minolovec „pohne ze své pozice byť jen o kousek vpřed, rozhodně na něj vystřelíme“, informovala agentura Tasnim.
Lidé po celém světě stojí ve frontách, aby si nakoupili zásoby benzínu a natankovali svá vozidla, protože příměří má za pár dní vypršet, což vede k nejistotě ohledně budoucnosti cen ropy a její dostupnosti.
Válka proti Íránu již způsobila raketový nárůst cen benzínu, přičemž některé oblasti, jako například Bangladéš, musely zavést opatření na příděl paliva.
Donald Trump svolal v sobotu ráno schůzku v situační místnosti Bílého domu, aby projednal obnovenou krizi kolem Hormuzského průlivu a jednání s Íránem, uvádí Axios.
Vysoký americký úředník sdělil Axios, že pokud nedojde k průlomu v mírových rozhovorech, zdá se, že válka by mohla znovu propuknout během několika dní. Stále není stanoveno pevné datum pro obnovení jednání tento víkend, navzdory Trumpovým nadějím na ukončení konfliktu před vypršením příměří v úterý.
Úředník sdělil Axios, že na dnešní schůzce byli přítomni mimo jiné JD Vance, Marco Rubio, Pete Hegseth a Scott Bessent, spolu s dalšími vysokými vládními úředníky.
Írán ještě není připraven na nové kolo přímých rozhovorů s americkými představiteli, uvedl v sobotu vysoký íránský představitel s odkazem na odmítnutí Washingtonu upustit od „maximalistických“ požadavků v klíčových otázkách.
V rozhovoru pro Associated Press v rámci diplomatického fóra v Turecku íránský náměstek ministra zahraničí Saeed Khatibzadeh rovněž uvedl, že jeho země nepředá obohacený uran Spojeným státům, čímž odmítl tvrzení Donalda Trumpa.
„Mohu vám říci, že žádný obohacený materiál nebude odeslán do Spojených států,“ řekl Khatibzadeh. „To je od začátku mrtvý projekt a mohu vás ujistit, že ačkoli jsme připraveni řešit jakékoli obavy, které máme, nebudeme akceptovat věci, které jsou od začátku mrtvé.“
Khatibzadeh uvedl, že mezi oběma stranami proběhlo mnoho výměn zpráv, ale obvinil USA, že trvají na požadavcích, které Írán považuje za přehnané.
„Ještě nejsme připraveni přejít k samotnému setkání, protože existují otázky, u nichž Američané dosud neopustili svůj maximalistický postoj,“ řekl Khatibzadeh. Írán usiloval o dokončení „rámcové dohody“ před přechodem k osobnímu setkání, dodal.
Papež Leo říká, že „vůbec není v jeho zájmu“ debatovat s Trumpem o válce s Íránem
Papež Leo XIV. v sobotu uvedl, že „vůbec není v jeho zájmu“ debatovat s Donaldem Trumpem o válce s Íránem, ale že bude i nadále kázat evangelijní poselství míru.
Leo hovořil s novináři na palubě papežského letadla letícího z Kamerunu do Angoly v rámci své 11denní cesty po Africe.
Zmínil se o eskalující sérii vzájemných výpadů, v nichž Trump kritizuje jeho poselství míru a které tento týden dominovaly novinovým titulkům. Americký papež se však také snažil uvést věci na pravou míru a trval na tom, že jeho kázání není namířeno proti Trumpovi, ale odráží širší evangelijní poselství míru.
„Objevila se určitá interpretace, která nebyla ve všech ohledech přesná, ale vznikla kvůli politické situaci, která nastala, když první den mé cesty prezident Spojených států pronesl několik komentářů na mou adresu,“ řekl. „Většina toho, co se od té doby napsalo, jsou spíše komentáře k komentářům, které se snaží interpretovat to, co bylo řečeno.“
Unicef pozastavuje operace v severní části pásma Gazy po zabití dodavatelů
Izraelská armáda zabila dva řidiče nákladních vozidel najaté organizací Unicef u vodního zdroje v severní části pásma Gazy, což donutilo agenturu OSN pozastavit své operace v této oblasti, uvedla organizace Unicef.
Při útoku, k němuž došlo u vodního zdroje Mansoura v Gaze, byli podle prohlášení UNICEFu zraněni také další dva lidé.
UNICEF uvedl, že tento zdroj je využíván několikrát denně k zásobování stovek tisíc lidí v Gaze čistou vodou z vodovodního potrubí Mekorot.
Agentura uvedla, že pozastavila činnosti na místě, dokud nebudou v oblasti obnoveny bezpečnostní podmínky.
Indie uvedla, že si předvolala íránského velvyslance v Dillí a vyjádřila „hluboké znepokojení“ nad útokem na dvě lodě plující pod indickou vlajkou, které se v sobotu pokoušely proplout Hormuzským průlivem.
Jedna z napadených lodí byla identifikována jako Sanmar Herald, sdělil agentuře Reuters zdroj z indické vlády. Posádka na palubě i loď jsou v bezpečí, uvedl zdroj.
Nejvyšší představitel indického ministerstva zahraničí požádal íránského velvyslance, aby předal stanovisko Indie íránským úřadům a co nejdříve obnovil proces usnadňování průjezdu lodí směřujících do Indie přes průliv, uvedlo ministerstvo ve svém prohlášení. Velvyslanec uvedl, že tyto názory předá íránským úřadům, uvádí se v prohlášení.
Americká armáda se v nejbližších dnech chystá zadržovat ropné tankery spojené s Íránem a zabavovat obchodní lodě v mezinárodních vodách, informoval v sobotu Wall Street Journal s odvoláním na americké úředníky.
Íránská armáda pokračuje v posilování své kontroly nad Hormuzským průlivem a v sobotu zaútočila na několik obchodních plavidel, přičemž prohlásila, že tato vodní cesta je Íránem „přísně kontrolována“. Lodní společnosti se ocitly v nejistotě den poté, co íránský ministr zahraničí prohlásil, že průliv je plně otevřený pro komerční dopravu, což Trump uvítal.
Dvě plavidla plující pod indickou vlajkou, která přepravovala ropu, byla v sobotu napadena při pokusu o přeplutí Hormuzského průlivu, uvedlo indické ministerstvo zahraničních věcí ve svém prohlášení.
Teheránský velvyslanec v Novém Dillí, Mohammad Fathali, byl předvolán na schůzku s indickým ministrem zahraničí Vikramem Misrim, během níž Misri vyjádřil hluboké znepokojení Indie nad střelbou, do které se dostaly dvě lodě plující pod indickou vlajkou. Misri vyzval velvyslance, aby předal stanovisko Indie orgánům v Íránu a co nejdříve obnovil proces usnadňující průjezd lodí směřujících do Indie přes průliv.
V noci 27. února, den předtím, než USA a Izrael provedly údery na Írán, došlo na online sázkovém trhu Polymarket k neobvyklému přílivu asi 150 účtů, které vsadily na to, že USA druhý den zaútočí na Írán. Analýza zjistila, že sázky dosáhly celkové výše 855 000 dolarů, přičemž 16 účtů si připsalo více než 100 000 dolarů každý.
Reportérka Guardianu Lauren Aratani se zabývala podezřele dobře načasovanými finančními sázkami na válku v Íránu a vážnými etickými a právními obavami, které vyvolávají.
Aratani zkoumá, jak mohou predikční trhy umožňovat lidem profitovat z vnitřních informací o geopolitických událostech, potenciálně dokonce ještě předtím, než k nim dojde.
Hizballáh popírá zapojení do smrtícího útoku na mírové síly OSN v Libanonu
Hizballáh popřel, že by byl zapojen do smrtícího útoku na mírové síly OSN v jižním Libanonu, při kterém zahynul francouzský voják.
Mírový voják OSN byl zabit a další tři byli zraněni poté, co byla hlídka napadena „nestátními aktéry“, uvedla Prozatímní síla OSN v Libanonu (Unifil).
Francouzský prezident Emmanuel Macron identifikoval zabitého mírového vojáka jako Floriana Montoria, francouzského občana, a ve svém prohlášení naznačil, že za útok je zodpovědný Hizballáh.
Televizní stanice al-Manar, kterou vlastní Hizballáh, uvedla: „Hizballáh popřel jakoukoli účast na incidentu s jednotkami UNIFIL na jihu a vyzval k opatrnosti při přičítání viny a vynášení soudů.“
Al-Manar přinesl další prohlášení této Íránem podporované skupiny, v němž uvedla, že je „překvapená postoji, které se rychle uchýlily k bezdůvodným obviněním, zatímco tyto strany mlčí a neozývají se, když izraelský nepřítel útočí na jednotky UNIFIL“ .
Francouzský kontingent Prozatímních sil OSN v Libanonu (UNIFIL) hlídkuje v oblasti Qasmiyeh v jižním Libanonu. Fotografie: Mahmoud Zayyat/AFP/Getty Images
Írán „zvažuje nové návrhy předložené USA“
Íránská nejvyšší rada pro národní bezpečnost, nejvyšší rozhodovací orgán země podřízený nejvyššímu vůdci, uvedla, že podle íránských médií posuzuje „nové návrhy“ předložené USA.
V prohlášení zveřejněném poloúřední agenturou Tasnim íránská bezpečnostní rada uvedla, že šéf pákistánské armády Asim Munir, který právě ukončil třídenní cestu do Íránu, předal nové návrhy předložené USA, které Teherán „zvažuje a na které dosud nereagoval“.
Dodal, že obnoví kontrolu nad Hormuzským průlivem „až do definitivního ukončení války“, a varoval, že dokud bude pokračovat námořní blokáda íránských přístavů ze strany USA, Teherán to bude „považovat za porušení příměří a zabrání podmíněnému a omezenému znovuotevření Hormuzského průlivu“.
UKMTO hlásí další útok a podezřelou aktivitu v blízkosti Hormuzského průlivu
Britská organizace UK Maritime Trade Operations (UKMTO) vydala další dvě varování týkající se útoků a podezřelé aktivity v blízkosti Hormuzského průlivu.
UKMTO uvedlo, že obdrželo hlášení o kontejnerové lodi, která byla „zasažena neznámým projektilem“ asi 25 námořních mil severovýchodně od Ománu. Uvedlo, že některé kontejnery byly poškozeny, ale nebyl hlášen žádný požár ani dopad na životní prostředí.
V samostatném varování UKMTO uvedlo, že obdrželo hlášení o podezřelé činnosti asi tři námořní míle východně od Ománu poté, co kapitán výletní lodi zahlédl „šplouchnutí v těsné blízkosti plavidla“.
Dnes ráno UKMTO uvedlo, že obdrželo zprávu, že lodě Íránských revolučních gard (IRGC) střílely na tanker poblíž průlivu. Kapitán lodi oznámil, že posádka je v bezpečí, dodalo UKMTO.
Loď pluje kolem tankeru zakotveného v Hormuzském průlivu u pobřeží ostrova Qeshm. Fotografie: Asghar Besharati/AP
Mezitím se Donald Trump ptá, zda si někdo „všiml, jak špatně si vede Španělsko“.
Zatímco Španělsko bylo vůči USA obzvláště kritické – a Trump na to reagoval stejným způsobem – ohledně jejich rozhodnutí jít do války s Íránem, není jasné, co vyvolalo nejnovější verbální útok amerického prezidenta proti této zemi.
Španělská vláda tento víkend v Barceloně pořádá summit „Global Progressive Mobilisation“ (Globální progresivní mobilizace) levicových lídrů z celé Evropy a Latinské Ameriky. Ačkoli Trump nebyl ve veřejných prohlášeních konkrétně zmíněn, španělský premiér Pedro Sánchez řekl: „Všichni vidíme útoky proti multilaterálnímu systému, opakované pokusy o podkopání mezinárodního práva a nebezpečnou normalizaci použití síly.“ To je široce interpretováno jako útok na Trumpa, zejména když se Sánchez v předchozích komentářích o americkém prezidentovi nijak nezdráhal.
V příspěvku na své sociální síti Truth Social Trump uvedl:
„Podíval se někdo na to, jak špatně si vede Španělsko? Jejich finanční výsledky jsou naprosto otřesné, a to navzdory tomu, že téměř nic nepřispívají do NATO a na svou vojenskou obranu. Je smutné to sledovat!!!“
