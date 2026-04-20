Krize na Blízkém východě: příměří je pod tlakem a jednání jsou nejistá, zatímco Írán vyhrožuje „odvetou“ za zadržení lodi USA
20. 4. 2026
Izraelská armáda bourá domy v Libanonu a platí buldozerům podle počtu zničených budov, uvádějí zprávy
IDF pokračuje v demolici domů a dalších budov, včetně vzdělávacích institucí, ve vesnicích v jižním Libanonu, a to i po příměří, na kterém se země dohodly minulý týden.
Armáda najala civilní dodavatele k ničení domů, přičemž někteří operátoři jsou placeni denní sazbou, zatímco jiní jsou placeni podle počtu budov, které zničí, uvádí Haaretz. Až 20 bagrů provádí operace v jedné vesnici, informoval izraelský deník na základě rozhovorů s armádními veliteli.
Akademici popsali tyto operace jako „domocid“, strategii, která se používá k systematickému ničení a poškozování civilního bydlení s cílem učinit celé oblasti neobyvatelnými.
Budovy ve vesnicích, včetně vzdělávacích institucí, domů a dalších, jsou zničeny po získání povolení v rámci politiky, kterou IDF označuje jako „peněžní pluh“, uvádí deník.
Tisíce Libanonců se v pátek vrátily do svých vesnic v jižním Libanonu, několik hodin poté, co vstoupilo v platnost křehké desetidenní příměří mezi Izraelem a Libanonem.
IDF varuje libanonské obyvatele, aby nepřekračovali stanovenou linii
Izraelská armáda právě varovala obyvatele jižního Libanonu, aby se nepohybovali jižně od stanovené linie vesnic ani se nepřibližovali k oblastem poblíž řeky Litani, s tím, že její síly zůstávají v této oblasti nasazeny i během příměří kvůli tomu, co popsala jako pokračující aktivitu Hizballáhu.
V prohlášení vojenský mluvčí Avichay Adraee také vyzval civilisty, aby se do několika pohraničních vesnic nevraceli až do odvolání, a to z důvodu bezpečnostních rizik.
Kromě toho izraelská armáda v neděli poprvé zveřejnila mapu své nové linie rozmístění uvnitř Libanonu, čímž dostala pod svou kontrolu desítky převážně opuštěných libanonských vesnic.
Íránská státní média informovala, že Teherán neplánuje účast na mírových rozhovorech s USA, několik hodin poté, co Trump oznámil, že vysílá vyjednavače do Islámábádu na schůzku naplánovanou na pondělí. „V současné době neexistují žádné plány na účast v dalším kole íránsko-amerických rozhovorů,“ uvedla státní rozhlasová stanice IRIB s odvoláním na íránské zdroje.
Donald Trump uvedl, že američtí vyjednavači budou v pondělí v Pákistánu, a znovu pohrozil zničením tamějších elektráren a mostů, pokud nedojde k dohodě. Trump neřekl, kdo bude delegaci vést, ale představitel Bílého domu uvedl, že to bude viceprezident JD Vance.
USA napětí ještě zvýšily, když oznámily, že zadržely íránskou nákladní loď M/V Touska, která se pokusila prolomit jejich blokádu. Írán slíbil odvetu. Několik hodin po oznámení zveřejnila americká armáda záběry z incidentu, včetně videa, na kterém jsou vidět příslušníci americké námořní pěchoty slaňující se na loď.
Navzdory veškeré nejistotě se zdálo, že hostitelský Pákistán se připravuje na pokračování americko-íránských rozhovorů. Dvě obří americká nákladní letadla C-17 přistála v neděli odpoledne na letecké základně a přivezla bezpečnostní vybavení a vozidla v rámci příprav na příjezd americké delegace, uvedly dva pákistánské bezpečnostní zdroje. V blízkosti hotelu Serena, kde se minulý týden konaly rozhovory, byl rozvinut ostnatý drát a hotel vyzval všechny hosty, aby opustili budovu.
Ceny ropy prudce vzrostly poté, co Írán o víkendu uzavřel Hormuzský průliv, pouhý den po jeho znovuotevření. Cena ropy Brent vystoupala na 95,64 dolarů za barel a cena ropy West Texas Intermediate vzrostla na 87,90 dolarů za barel. Akcie v celé Asii však v pondělí na začátku obchodování vzrostly.
Izraelská armáda potvrdila, že snímek kolující na sociálních sítích, na kterém je vidět voják v Libanonu, jak udeří do sochy Ježíše Krista, je autentický. Snímek zřejmě zachycuje izraelského vojáka, jak pomocí kladiva udeří do hlavy sochy ukřižovaného Ježíše, která spadla z kříže.
Izraelská armáda uvedla, že tento incident vnímá s „velkou závažností“, a dodala, že „chování vojáka je zcela v rozporu s hodnotami, které se od jejích vojáků očekávají“.
Írán v pondělí obnoví mezinárodní lety z letiště v Mašhadu na severovýchodě země, uvedla tamní civilní letecká správa.
Írán neplánuje další jednání s USA, uvedl mluvčí ministerstva zahraničí
Al Jazeera citovala mluvčího íránského ministerstva zahraničí Esmaila Baghaeiho, který uvedl, že Írán neplánuje nové kolo jednání s USA, a dodal, že Washington porušil dohodu již při jejím zavádění.
Mluvčí rovněž uvedl, že Teherán nemůže zapomenout na útoky USA na Írán během předchozích diplomatických jednání, a trval na tom, že Írán bude i nadále hájit své národní zájmy.
Pro připomenutí: americko-izraelská válka proti Íránu, která začala 28. února, i loňská dvanáctidenní válka byly zahájeny v době, kdy Írán a USA vedly jednání o íránském jaderném programu.
Baghaei rovněž uvedl, že návrhy USA jsou „neseriózní“ a jejich požadavky „nereálné“, a dodal, že Teherán nevěří v ultimáta.
Pezeškian říká, že „k uvolnění napětí by měly být využity všechny racionální a diplomatické cesty“
Íránský prezident Masoud Pezeškian se pokusil uklidnit napětí po eskalaci konfliktu mezi USA a Íránem o víkendu.
„Válka není v zájmu nikoho a při odrážení hrozeb by měly být využity všechny racionální a diplomatické cesty ke snížení napětí,“ citovala jeho slova státní agentura IRNA.
Írán se však dosud nezavázal k účasti na dalším kole jednání s americkými vyjednavači v Pákistánu a prezident uvedl, že „nedůvěra k nepříteli a ostražitost při vzájemných kontaktech jsou nepopiratelnou nutností.“
USA a Írán byly uprostřed jednání, když Izrael a USA v únoru zahájily vojenský útok na Írán.
V neděli americký prezident Donald Trump obvinil Írán ze střelby na lodě proplouvající Hormuzským průlivem, což podle něj představuje porušení dohody o příměří. Mluvčí íránského ministerstva zahraničí však uvedl, že porušením dohody je blokáda vodní cesty ze strany Washingtonu.
Íránští vyjednavači údajně prohlásili, že k žádným dalším rozhovorům nedojde, pokud USA neukončí blokádu íránských přístavů.
Izraelský ministr obrany Israel Katz uvedl, že jeho armáda v Libanonu použije „plnou sílu“ – i během trvajícího příměří – pokud budou izraelské jednotky čelit jakékoli hrozbě ze strany Hizballáhu.
Libanonská armáda mezitím oznámila, že znovu otevřela silnici a most mezi městy Nabatieh a Khardali, které byly poškozeny izraelskými údery na jihu země.
Francouzský prezident Emmanuel Macron se mezitím v úterý setká v Paříži s libanonským premiérem Nawafem Salamem, oznámila jeho kancelář, den poté, co byl v Libanonu zabit francouzský mírový voják.
Před 3 hodinami 06:21 BST
Rozhodnutí Donalda Trumpa vyslat v pondělí americké představitele do Islámábádu k dalším jednáním s Íránem, pouhých 24 hodin poté, co Írán opět uzavřel Hormuzský průliv, bude pro Teherán signálem, že tato strategická vodní cesta zůstává bezkonkurenčním vyjednávacím trumfem, píše Patrick Wintour, diplomatický redaktor deníku The Guardian.
Íránská zpravodajská agentura Mizan informuje, že Írán popravil dva muže obviněné z účasti na „špionážní síti napojené na Izrael“.
Mizan tvrdil, že tito dva muži byli obviněni z členství ve špionážní síti napojené na Mossad a že absolvovali výcvik v zahraničí, mimo jiné v iráckém Kurdistánu, informovala agentura Reuters.
