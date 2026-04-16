Netanjahu, Izrael, antisemitismus
16. 4. 2026 / Boris Cvek
Tématu izraelské politiky vůči Gaze, Libanonu atd. se na veřejnosti spíše vyhýbám. Chtěl bych ale přece jen učinit pár poznámek. Především Netanjahu není Izrael. Kritizovat Netanjahuovu vládu, třeba i za genocidní jednání, se mi zdá legitimní.
Netanjahu a jeho vláda nemohou argumentovat ani v nejmenším tím, že kritizovat je znamená antisemitismus (samozřejmě pokud to dělá krajně pravicový politik, je logické předpokládat neonacistický kontext, nicméně stejně tak Netanjahua u moci v Izraeli drží tamní krajní pravice). Pokud někdo kritizuje Babiše nebo Okamuru, nekritizuje Českou republiku jako takovou, a už vůbec ne české etnikum.
Dokonce bych rozlišoval mezi antisionismem, antijudaismem a antisemitismem. A jak ukazuje příběh Dreyfusovy aféry (odkaz dole), také antisemitismus má mnoho poloh. Nicméně pro mě osobně je kritika Izraele jako Izraele za hranou. Zejména v době, kdy se Izrael bránil jako ten slabší, má mé trvalé sympatie. Mám velkou úctu také k mírovému úsilí premiérů Rabina a Perese. Ti by, domnívám se, nikdy nereagovali na 7. říjen 2023 tak destruktivně a kontraproduktivně, jak to udělal Netanjahu, i když měli – nebo právě proto, že měli – sami reálnou zkušenost s válčením a krev na rukou.
Na prvním místě podle mého soudu mělo být jasně vyšetřeno, co se vlastně stalo toho 7. října 2023. Myslím, že Netanjahu spustil tu hrůzu, která postupně stahuje celý Blízký východ do stále větší hrůzy a s ním i celý svět, právě jen kvůli tomu, aby se neukázala pro něj zdrcující pravda. Netanjahu ale není v mých očích žádný ďábel, spíše zoufalec, který dělá strašlivé věci hnaný logikou osobní bezvýchodnosti.
Na rozdíl od premiéra Šarona, na kterého padá stín válečných zločinů, ale který nechal násilím vyhnat židovské osadníky z Gazy – to jsou ty paradoxy! – Netanjahu nejspíše korumpoval Hamás, jak to jenom šlo, aby byl klid. Pak se něco stalo a došlo k 7. říjnu 2023. Vyšetřování prý zatím ukázalo, že izraelská armáda a tajné služby totálně selhaly. Věděl Hamás, že selžou?
Tím neříkám, že Hamás není zločinecká organizace, naopak si myslím, že to jsou zločinci a teroristé (to byla třeba i IRA nebo ETA, aby to nepadlo jen na muslimy a Palestince). Nicméně Netanjahuova politika Hamásu podle mě fakticky pomáhá a Izraeli strašlivě škodí. A škodí i celému světu.
Nejhorší na tom je hlavně to, že Netanjahu v objetí izraelské krajní pravice není žádnou výjimkou v postupném troskotání demokracie všude tam, kde byla za studené války pevnou a jasnou baštou proti tyranii a totalitě. Snad jedinou jasnou výjimkou stále zůstává Skandinávie.
Dreyfusova aféra:
https://blisty.cz/art/123973-vypisky-z-cetby-o-dreyfusove-afere-cast-treti.html
